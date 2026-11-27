Daruri din patrimoniul pakistanez

Ambasadorul s-a declarat bucuros că l-a avut drept invitat pe Ionuț Lenghel. Seara nu s-a limitat la masă. Ca gest de ospitalitate pakistaneză, Dan Stoenescu i-a oferit vloggerului trei obiecte tradiționale: o căciulă chitrali, o tichie sindhi și un ajrak.

Potrivit postării, toate trei sunt simboluri ale moștenirii culturale bogate a Pakistanului.

Un local afgan cu clienți din diplomație și politică

Cina a avut loc la Kabul, unul dintre cele mai cunoscute restaurante din Islamabad, ai cărui proprietari sunt originari din Afganistan.

Restaurantul a fost deschis de Zafar Khan împreună cu un prieten și este considerat primul care a adus grătarul afgan în capitala Pakistanului. Se află în Jinnah Super Market, iar printre clienți se numără politicieni, diplomați, jurnaliști și studenți.

Unul dintre preparatele de bază este kabuli pulao, un orez gătit cu stafide și fâșii de morcov.

Cine este „Îmi Place Să Mănânc”

Ionuț Lenghel este creator de conținut din Oradea și unul dintre cei mai apreciați vloggeri culinari din România. Înainte de vlogging a fost artist de hip-hop, sub numele de Polo. Pe YouTube a devenit cunoscut prin vloguri de călătorie și experiențe gastronomice și are aproape 280.000 de abonați.

El a publicat „Odă Shaormei”, un volum de poezii despre preparatul care apare în aproape toate videoclipurile sale, iar expresia a devenită virală.

Pe 29 august 2024 a deschis în Oradea o șaormerie, dar a ieșit din afacere după mai puțin de trei zile. Voia să călătorească și să facă în continuare videoclipuri.

Gazda, un diplomat cu experiență în lumea arabă

Dan Stoenescu este ambasadorul României în Pakistan din octombrie 2024. Doctor în științe politice, Stoenescu a fost și ambasadorul României în Tunisia (2017-2021).

O seară de schimb cultural

„A fost o seară plină de căldură, cu mâncare bună, conversații și schimb cultural. Îi dorim lui Ionuț să descopere cu încântare gusturile și ospitalitatea Pakistanului”, sunt urările pe care vloggerul aflat în Pakistan le-a primit la finalul cinei, potrivit postării.