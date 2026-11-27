De 25 de ani, la Festivalul Brazilor de Crăciun se licitează creații care ajung să valoreze zeci sau chiar sute de mii de euro. Dincolo de recorduri, cele peste 11 milioane de euro strânse până acum au însemnat educație, sprijin și o nouă șansă pentru sute de mii de copii vulnerabili din România.

Cu doar câteva zile înaintea unei noi ediții a Festivalului Brazilor de Crăciun, organizatorii privesc spre recordul absolut al evenimentului: un brad cumpărat anul trecut cu 220.000 de euro. Dincolo de sumele spectaculoase și de creațiile semnate de artiști și designeri cunoscuți, festivalul a strâns în 25 de ani peste 11 milioane de euro pentru copiii vulnerabili din România.

Puține evenimente caritabile din România se pot lăuda cu cifre precum cele ale Festivalului Brazilor de Crăciun. În cele 25 de ediții organizate până acum, gala Salvați Copiii a adunat peste 11,1 milioane de euro și a sprijinit 287.127 de copii aflați în situații dificile.

Trei brazi mai scumpi de 130.000€

Înaintea ediției din 3 decembrie, organizatorii au făcut public și clasamentul celor mai valoroși brazi licitați vreodată în cadrul festivalului.

Recordul absolut aparține unui brad realizat de Vlad Nancă, cu sprijinul UniCredit Bank, adjudecat în 2025 pentru suma de 220.000 de euro. Pe locul al doilea se află creația semnată de Omid Ghannadi, cumpărată pentru 180.000 de euro în 2019, iar podiumul este completat de bradul realizat de Dhaniel Nora – Purple Flowers, licitat pentru 137.000 de euro în 2018.

Anul acesta, speranța organizatorilor este ca generozitatea participanților să transforme din nou brazii în sprijin concret pentru copiii care au nevoie de ajutor.

Ce înseamnă, de fapt, un brad licitat cu sute de mii de euro

Dacă există oameni care mustăcesc, ar trebui să se oprească. Fiindcă în spatele recordurilor și al sumelor impresionante stau povești.

Una dintre ele este povestea a patru frați care încearcă să își găsească drumul înapoi spre casă.

Dana are 14 ani, Mihaela 16 ani, Cristi 17 ani, iar George doar 8 ani. După ce mama a plecat de acasă, cei patru copii au rămas în grija tatălui. Acesta a încercat să îi crească singur, însă problemele de sănătate și dificultățile financiare au devenit prea greu de dus.

Cei trei copii mai mari au ajuns într-un centru de plasament, iar mezinul familiei a rămas alături de tatăl său. Din iarna anului 2025, cei trei frați mai mari beneficiază de protecție, consiliere și sprijin educațional. Chiar și așa, tot ce isi doresc este să revină acasă. Tatăl lor nu a renunțat nici el. În primăvara acestui an a cerut sprijin pentru reintegrarea copiilor în familie.

Între timp, viața i-a adus o nouă încercare. După o intervenție chirurgicală, bărbatului i-a fost amputat un picior. Astăzi locuiește cu chirie într-o casă care nu poate găzdui întreaga familie și are nevoie de aproximativ 2.500 de lei pe lună pentru a putea face primii pași spre reunificare.

Sărăcia care se vede în fiecare zi

Din nefericire, cazul celor patru frați nu este unul izolat. O anchetă realizată în rândul copiilor din programele organizației arată că 58% au nevoie de haine și încălțăminte, 43% își doresc condiții mai bune de locuit, iar 37% spun că au nevoie de mai multă sau mai bună hrană. Aproape jumătate consideră că familia lor este mai săracă decât familiile colegilor și prietenilor lor.

În 25 de ani, fondurile strânse la Festivalul Brazilor de Crăciun au ajutat peste 205.000 de copii să primească sprijin socio-economic și consiliere. Aproape 64.000 au fost integrați în programe de tip „Școală după Școală”, iar mii de alții au avut șansa să rămână conectați la educație.

Pe 3 decembrie, la Muzeul Național de Artă al României, brazi creați de artiști, designeri și personalități publice vor intra din nou la licitație. Pentru cei prezenți va fi o seară de gală. Pentru copii precum Dana, Mihaela, Cristi și George, poate însemna ceva mult mai important. Ar putea fi pentru ei o nouă șansă la educație, stabilitate și la viața pe care orice copil ar trebui să o aibă.