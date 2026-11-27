Reacția la declarațiile ministrului Finanțelor

BNS și-a făcut publică poziția vineri, 27 noiembrie, într-o postare pe Facebook, unde critică scenariul înghețării veniturilor.

Organizația consideră scenariul prelungirii o perspectivă „profund îngrijorătoare și inacceptabilă” și atrage atenția asupra efectelor pe care austeritatea le are deja asupra a milioane de oameni, fie că sunt angajați, pensionari sau beneficiari de prestații sociale.

Inflație de 7%, față de o medie europeană de 4%

BNS atrage atenția asupra presiunii tot mai mari pe care scumpirile o pun asupra veniturilor populației.

Cu o inflație de 7%, România se situează pe primul loc în Uniunea Europeană, unde media este de 4%, iar diferența se resimte direct în puterea de cumpărare, arată cifrele prezentate de sindicat.

Miliarde de lei pentru dobânzi, angajări blocate

Sindicaliștii amintesc și că statul nu mai face angajări în sectorul public din 2022, în timp ce finanțarea datoriei publice îl costă din ce în ce mai mult.

Datele invocate de BNS

în primele nouă luni din 2026, statul a achitat 50,6 miliarde de lei pentru dobânzile datoriei publice;

pentru tot anul 2026, cheltuielile cu dobânzile sunt estimate la circa 60 de miliarde de lei;

România are o inflație de 7%, în condițiile în care media UE este de 4%.

Din perspectiva BNS, nu este echitabil ca salariaților și pensionarilor să li se ceară încă cinci ani de venituri restricționate, atâta timp cât statul direcționează sume atât de mari către plata dobânzilor.

Valoarea punctului de referință, neschimbată în 2025 și 2026

Organizația critică și felul în care au evoluat pensiile publice. BNS reamintește că ultima creștere importantă a acestora a avut loc la 1 septembrie 2024, odată cu marea recalculare făcută după noua lege a pensiilor, când valoarea punctului de referință (VPR) a fost fixată la 81 de lei.

Nivelul ei nu a mai fost modificat nici în 2025, nici în 2026, deși prețurile au continuat să urce, mai arată reprezentanții sindicatului.

Cererile adresate Guvernului

BNS își exprimă explicit opoziția față de scenariul înghețării veniturilor până în 2031 și îi cere Guvernului să abandoneze această abordare.

Sindicatul solicită, de asemenea, ca Executivul să poarte cu partenerii sociali un dialog real, din care să rezulte soluții pentru echilibrarea finanțelor publice.

„Echilibrarea finanțelor publice nu poate fi făcută prin transferarea permanentă a costurilor asupra celor care muncesc și asupra celor care au muncit o viață întreagă”, se mai arată în comunicat.