UPDATE: Alexandru Nazare prezintă raportul finanțelor publice.
- Ne propunem să instituim o regulă de transparență înainte de adoptarea bugetului.
- Vreau să încep cu o constatare clară, confirmată la nivel european prin prognoza europeană: România se află pe o direcție corectă. Asta nu înseamnă că drumul este ușor.
- România venea după un deficit de 9,2% din produsul intern brut, cel mai mare din Uniunea Europeană. Riscurile erau imediate și severe: pierderea ratingului, suspendarea fondurilor, scumpirea accesului la împrumuturi.
- Azi, tabloul arată diferit. Am redus deficitul, iar execuția bugetară arată un deficit cu 27 de miliarde mai mic decât anul trecut.
- Toate cele trei agenții de rating ne-au confirmat calificativul recomandat investițiilor. Jumătate din drum a fost parcurs, am protejat fondurile și am evitat o corecție dureroasă pentru oameni.
- Efortul nu a fost ușor pentru oameni și mediul de afaceri. Mesajul meu de azi este unul de echilibru și responsabilitate.
-
Economia dă semne de revenire. (…) Acest parcurs a fost susținut de investiții record. Prognozele indică revenirea economiei pe creștere și o accelerare în 2028.
- Inflația a coborât de la vârful de 10,9 la 6,8 în octombrie, în ciuda faptului că este prognozată să fluctueze. Scăderea salariului real s-a temperat.
- Responsabilitate înseamnă să privim provocările în față. A doua jumătate cere inteligență instituțională și rigoare.
- Deficitul rămâne printre cele mai ridicate din UE. Bugetul pentru 2027 e oportunitatea de a consolida ce am obținut până acum.
-
Fereastra pentru o ajustare ordonată e deschisă, dar se îngustează.
- Riscurile macroeconomice persistă și unele se manifestă. Investițiile străine directe sunt în scădere.
- Cu privire la compensațiile la energie, au fost plătite deja 34 de miliarde până la nivelul lunii octombrie. Mai avem 3,5 miliarde de restituit.
- Construcția bugetului va porni în primul rând de la a proteja stabilitatea fiscală; un buget cumpătat reprezintă un pas esențial pentru limitarea inflației.
- Protejăm investițiile.
- Prioritizarea zero este să finalizăm investițiile începute.
- Îmbunătățim colectarea; statul trebuie să dea primul exemplu prin eliminarea risipei și colectarea mai eficientă.
- Corelăm orice decizie publică cu capacitățile țării.
-
România nu are nevoie nici de alarmism, nici de promisiuni fără acoperire.
(Bani pentru majorarea pensiilor?)
Știți foarte bine că este o discuție care ține de buget. Vom aproba calendarul bugetului săptămâna viitoare.
(Nicușor Dan a declarat că nu poate garanta că vor crește pensiile și salariile în anul 2027. Dumneavoastră puteți garanta?)
Cred că domnul președinte s-a referit la procesul de elaborare a bugetului. Toate deciziile legate de acțiunile importante din buget se stabilesc în momentul adoptării sale. Intenția acestui guvern, exprimată prin program și vocea prim-ministrului, a fost suficient de clară. Există o intenție de a interveni asupra pensiilor. Domnul președinte s-a referit la momentul aprobării bugetului.
Există această intenție, studiem mai multe posibilități. Este o decizie politică pe care o iau liderii, ministrul și prim-ministrul.
(Datoria publică va depăși în următorii 5 ani pragul de 60%. Există un program de reducere?)
Acesta a fost sensul notei pe care Ministerul Finanțelor este obligat să o prezinte când datoria crește peste 60%.
Când trecem de pragul de 60%, constatarea pe care Eurostat o va face în curând indică necesitatea unui program de reducere a datoriei publice, care se face concomitent cu reducerea deficitului.
(A existat vreun moment în care Luca Niculescu și Marian Neacșu v-au reproșat că nu reușiți să găsiți bani pentru anumite cheltuieli?)
Lucrăm foarte bine în echipă. Bineînțeles, la orice buget pe care îl elaborăm există o anume tensiune cu ordonatorii de credite. Ordonatorii fac solicitări, noi încercăm să le menținem într-o anvelopă. Nu aș vrea să comentez știri pe surse. Nu au existat astfel de reproșuri.
(Vă așteptați să fiți remaniat dacă nu vor fi găsiți bani pentru majorarea pensiilor?)
Încerc să îmi fac treaba cât mai bine ca ministru al finanțelor. Asta fac de când am avut onoarea să fiu desemnat. Cred că acesta este indicatorul pe care sunt evaluat. Nu am cunoștință de o astfel de intenție.
(despre reproșurile făcute de PSD)
Cred că domnul Niculescu a exprimat acest punct de vedere de multe ori: (…) să se găsească formula sustenabilă de a crește pensiile. Alte răspunsuri față de acuze nu am. Nota am prezentat-o de fiecare dată când a crescut peste 60% datoria.
(despre inflație: Cât plăteați și cât plătiți acum pe o pâine?)
Poate mesajul pe care vreți să îl transmiteți este că nu a scăzut suficient inflația și aveți dreptate. Totuși, față de vârf, este o ajustare și trebuie să vedem și lucrurile pozitive când se întâmplă. Cred că ar trebui să fim optimiști.
Știrea inițială: Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor din Guvernul Niculescu care a îndeplinit rolul și în executivul Bolojan, prezintă vineri, la ora 14:30, raportul privind starea finanțelor publice. Raportul a fost solicitat încă de la startul Guvernului Niculescu atât de premier, cât și de social-democrați, prin vocea șefului partidului, Sorin Grindeanu. Mai mult, AUR a depus o moțiune simplă în care cerea de asemenea situația reală a finanțelor țării. Moțiunea nu a avut succes în Parlament, însă.
Conferința vine într-un context tensionat în cadrul executivului. O analiză semnată de Nazare avertiza asupra faptului că e posibilă înghețarea pensiilor și salariilor până în 2031, situație criticată de social-democrați. PSD a transmis azi într-un comunicat faptul că programul de guvernare, elaborat împreună cu ministrul Finanțelor, trebuie respectat. Totodată, social-democrații au spus că situația dificilă economică a țării era cunoscută de Nazare și la elaborarea programului de guvernare.
Grindeanu și Niculescu primesc raportul pe care l-au cerut
La începutul săptămânii, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a spus că se așteaptă ca pe parcursul acestei săptămâni, Alexandru Nazare să furnizeze raportul finanțelor publice. Declarația venea ca o continuare a narațiunii social-democraților, care au cerut încă de la startul guvernării ca Nazare, care a făcut parte din Guvernul Bolojan, să prezinte public starea finanțelor țării.
„Săptămâna aceasta mă aștept să existe o prezentare din partea ministrului Finanțelor a raportului la zi cerut, după care să discutăm, evident, despre rectificare și, evident, să începem să discutăm despre buget urmare a acelor discuții, sigur, ținând cont și de ceea ce spun sindicatele și de ceea ce spun patronatele”, a spus luni Grindeanu la sediul PSD, conform Agerpres.
Joi, purtătorul de cuvânt al guvernului, Dan Cărbunaru, a spus că raportul cerut de Grindeanu și Niculescu referitor la finanțele țării este „aproape gata”.
„Este un raport solicitat și de Premierul României, după cum bine știți, ca atare el va fi prezentat. Din datele pe care le am, este aproape de finalizare, deci în momentul în care toate elementele vor fi așezate, vor fi comunicate de către domnul ministru de finanțe”, a declarat Dan Cărbunaru.
Raportul prezentat joi de Alexandru Nazare
Alexandru Nazare a prezentat în ședința de Guvern de joi o notă de informare despre evoluția datoriei guvernamentale. Potrivit datelor oficiale, datoria publică a României a ajuns la 61,1% din PIB la finalul lunii august 2026.
Depășirea limitei activează prevederile Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Actul normativ obligă Guvernul să inițieze și să aplice un program de reducere a datoriei publice și a deficitului bugetar. Măsurile urgente trebuie stabilite prin lege cel târziu în semestrul următor celui în care autoritățile constată depășirea pragului.
Cadrul legal include și referiri la înghețarea cheltuielilor totale cu salariile din sectorul public și a celor pentru asistență socială.
PSD, replică pentru Alexandru Nazare: Miniștrii au obligația să aplice Programul de guvernare
În acest context, PSD a emis un comunicat în care au negat posibilitatea de a îngheța veniturile și au invocat programul de guvernare, în care au promis indexarea pensiilor și majorări de venituri salariale.
„Pragurile datoriei din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010 sunt repere de prudență de care Guvernul trebuie să țină seama. În același timp, Executivul trebuie să fie conectat la realitățile sociale din România și să răspundă greutăților reale ale oamenilor, a căror voință se exprimă prin reprezentanții aleși în Parlament.
Cea mai mare dintre aceste greutăți este scăderea puterii de cumpărare, pe fondul inflației provocate de creșterea taxelor pe consum și de celelalte măsuri de austeritate susținute de fostul premier Ilie Bolojan. Pensionarii, salariații cu venituri mici, familiile cu mulți copii și micii antreprenori sunt categoriile cele mai afectate. De aceea, PSD a insistat ca Programul de guvernare să includă măsuri de sprijin pentru aceste categorii, cum este și indexarea pensiilor”, au transmis social-democrații, care mai apoi au făcut referire direct la Alexandru Nazare, căruia i-au cerut iar raportul finanțelor.
„Negocierea politică s-a încheiat odată cu asumarea Programului de guvernare. Acum, Ministerul Finanțelor are obligația să prezinte public situația financiară lăsată de fostul premier Ilie Bolojan și să pregătească actele normative pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, care sunt prioritare în elaborarea bugetului pentru anul următor.
PSD răspunde în fața cetățenilor care l-au votat. De aceea susține politic Guvernul Niculescu într-un moment dificil pentru țară și urmărește îndeaproape îndeplinirea obiectivelor asumate în momentul învestirii.”
Moțiunea simplă AUR care a picat
AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Nazare, în care cerea transparență referitor la finanțele țării. Aceștia au depus acum aproximativ o lună moțiunea cu titlul „Bugetul statului la ora adevărului. Acelaşi ministru, două contabilităţi: una pentru români, alta pentru Bruxelles”. Prin acest demers, reprezentanții AUR critică modul în care Ministerul Finanțelor comunică informațiile despre bugetul de stat. Aceștia susțin că, deși guvernele se schimbă, problemele legate de transparența bugetară rămân nerezolvate.
„Se schimbă guvernele, se ajustează discursurile, dar reflexul de a administra informaţia servită populaţiei în locul problemelor rămâne acelaşi. În România de astăzi, transparenţa bugetară continuă să fie o promisiune recurentă a fiecărui nou guvern o obligaţie încălcată pe care fiecare o lasă succesorului”, se arată în textul moțiunii.
Una dintre principalele nemulțumiri ale AUR viza modul în care Alexandru Nazare prezintă evoluția deficitului bugetar. Semnatarii moțiunii susțin că ministrul Finanțelor a anunțat reducerea deficitului la 3,81% din PIB, în primele nouă luni ale anului, fără să prezinte și estimarea calculată conform metodologiei europene ESA.