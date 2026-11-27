UPDATE: Alexandru Nazare prezintă raportul finanțelor publice.

Ne propunem să instituim o regulă de transparență înainte de adoptarea bugetului.

Știrea inițială: Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor din Guvernul Niculescu care a îndeplinit rolul și în executivul Bolojan, prezintă vineri, la ora 14:30, raportul privind starea finanțelor publice. Raportul a fost solicitat încă de la startul Guvernului Niculescu atât de premier, cât și de social-democrați, prin vocea șefului partidului, Sorin Grindeanu. Mai mult, AUR a depus o moțiune simplă în care cerea de asemenea situația reală a finanțelor țării. Moțiunea nu a avut succes în Parlament, însă.

Conferința vine într-un context tensionat în cadrul executivului. O analiză semnată de Nazare avertiza asupra faptului că e posibilă înghețarea pensiilor și salariilor până în 2031, situație criticată de social-democrați. PSD a transmis azi într-un comunicat faptul că programul de guvernare, elaborat împreună cu ministrul Finanțelor, trebuie respectat. Totodată, social-democrații au spus că situația dificilă economică a țării era cunoscută de Nazare și la elaborarea programului de guvernare.

Grindeanu și Niculescu primesc raportul pe care l-au cerut

La începutul săptămânii, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a spus că se așteaptă ca pe parcursul acestei săptămâni, Alexandru Nazare să furnizeze raportul finanțelor publice. Declarația venea ca o continuare a narațiunii social-democraților, care au cerut încă de la startul guvernării ca Nazare, care a făcut parte din Guvernul Bolojan, să prezinte public starea finanțelor țării.

„Săptămâna aceasta mă aștept să existe o prezentare din partea ministrului Finanțelor a raportului la zi cerut, după care să discutăm, evident, despre rectificare și, evident, să începem să discutăm despre buget urmare a acelor discuții, sigur, ținând cont și de ceea ce spun sindicatele și de ceea ce spun patronatele”, a spus luni Grindeanu la sediul PSD, conform Agerpres.

Joi, purtătorul de cuvânt al guvernului, Dan Cărbunaru, a spus că raportul cerut de Grindeanu și Niculescu referitor la finanțele țării este „aproape gata”.

„Este un raport solicitat și de Premierul României, după cum bine știți, ca atare el va fi prezentat. Din datele pe care le am, este aproape de finalizare, deci în momentul în care toate elementele vor fi așezate, vor fi comunicate de către domnul ministru de finanțe”, a declarat Dan Cărbunaru.

Raportul prezentat joi de Alexandru Nazare

Alexandru Nazare a prezentat în ședința de Guvern de joi o notă de informare despre evoluția datoriei guvernamentale. Potrivit datelor oficiale, datoria publică a României a ajuns la 61,1% din PIB la finalul lunii august 2026.

Depășirea limitei activează prevederile Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Actul normativ obligă Guvernul să inițieze și să aplice un program de reducere a datoriei publice și a deficitului bugetar. Măsurile urgente trebuie stabilite prin lege cel târziu în semestrul următor celui în care autoritățile constată depășirea pragului.

Cadrul legal include și referiri la înghețarea cheltuielilor totale cu salariile din sectorul public și a celor pentru asistență socială.

În acest context, PSD a emis un comunicat în care au negat posibilitatea de a îngheța veniturile și au invocat programul de guvernare, în care au promis indexarea pensiilor și majorări de venituri salariale.

„Pragurile datoriei din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010 sunt repere de prudență de care Guvernul trebuie să țină seama. În același timp, Executivul trebuie să fie conectat la realitățile sociale din România și să răspundă greutăților reale ale oamenilor, a căror voință se exprimă prin reprezentanții aleși în Parlament.

Cea mai mare dintre aceste greutăți este scăderea puterii de cumpărare, pe fondul inflației provocate de creșterea taxelor pe consum și de celelalte măsuri de austeritate susținute de fostul premier Ilie Bolojan. Pensionarii, salariații cu venituri mici, familiile cu mulți copii și micii antreprenori sunt categoriile cele mai afectate. De aceea, PSD a insistat ca Programul de guvernare să includă măsuri de sprijin pentru aceste categorii, cum este și indexarea pensiilor”, au transmis social-democrații, care mai apoi au făcut referire direct la Alexandru Nazare, căruia i-au cerut iar raportul finanțelor.

„Negocierea politică s-a încheiat odată cu asumarea Programului de guvernare. Acum, Ministerul Finanțelor are obligația să prezinte public situația financiară lăsată de fostul premier Ilie Bolojan și să pregătească actele normative pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, care sunt prioritare în elaborarea bugetului pentru anul următor.

PSD răspunde în fața cetățenilor care l-au votat. De aceea susține politic Guvernul Niculescu într-un moment dificil pentru țară și urmărește îndeaproape îndeplinirea obiectivelor asumate în momentul învestirii.”

Moțiunea simplă AUR care a picat

AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Nazare, în care cerea transparență referitor la finanțele țării. Aceștia au depus acum aproximativ o lună moțiunea cu titlul „Bugetul statului la ora adevărului. Acelaşi ministru, două contabilităţi: una pentru români, alta pentru Bruxelles”. Prin acest demers, reprezentanții AUR critică modul în care Ministerul Finanțelor comunică informațiile despre bugetul de stat. Aceștia susțin că, deși guvernele se schimbă, problemele legate de transparența bugetară rămân nerezolvate.

„Se schimbă guvernele, se ajustează discursurile, dar reflexul de a administra informaţia servită populaţiei în locul problemelor rămâne acelaşi. În România de astăzi, transparenţa bugetară continuă să fie o promisiune recurentă a fiecărui nou guvern o obligaţie încălcată pe care fiecare o lasă succesorului”, se arată în textul moțiunii.

Una dintre principalele nemulțumiri ale AUR viza modul în care Alexandru Nazare prezintă evoluția deficitului bugetar. Semnatarii moțiunii susțin că ministrul Finanțelor a anunțat reducerea deficitului la 3,81% din PIB, în primele nouă luni ale anului, fără să prezinte și estimarea calculată conform metodologiei europene ESA.