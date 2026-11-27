Recepția tradițională organizată de președintele României cu ocazia Zilei Naționale stârnește controverse înainte ca invitații să treacă pragul Palatului Cotroceni. Mai multe persoane publice, inclusiv foști susținători ai lui Nicușor Dan în campania electorală din 2025, au anunțat că refuză să participe la eveniment. Șeful statului a reacționat vineri, 27 noiembrie, afirmând că fiecare invitat este liber să decidă dacă va onora sau nu invitația.

Nu este pentru prima dată când recepția de 1 Decembrie organizată de Nicușor Dan generează discuții în spațiul public. Anul trecut, polițistul Marian Godină a refuzat să participe după o încurcătură privind invitația primită de soția sa, iar prezența unor vedete din showbiz a adus în atenție criteriile de selecție a invitaților.

Nicușor Dan, despre boicotul recepției de Ziua Națională: „Cine vrea vine, cine nu vrea, nu vine”

Aflat vineri la Bruxelles, președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre refuzurile anunțate în mediul online de o parte dintre persoanele care l-au susținut la alegerile prezidențiale din 2025, precum și despre numărul celor care vor participa la recepția de la Cotroceni.

„Eu am invitat niște oameni, cine vrea vine, cine nu vrea, nu vine. Există o demnitate, o solemnitate a acestui moment, nu cred că trebuie să-l trivializăm. Eu și colegii mei am considerat că ar fi bine ca niște oameni să fie acolo… Dacă dumnealor nu consideră că este bine, foarte bine”, a răspuns Nicușor Dan.

Andrei Roșu, fost susținător al lui Nicușor Dan, refuză să meargă la Cotroceni

Unul dintre cei care au refuzat invitația este Andrei Roșu, fost solist al trupei Gaz pe Foc, sportiv de anduranță și activist civic.

Acesta a publicat pe Facebook invitația primită din partea Administrației Prezidențiale, explicând că nu va participa la recepția de Ziua Națională din cauza dezamăgirii față de actualul șef al statului, pe care l-a votat în 2025.

Roșu a făcut distincția între respectul față de instituția prezidențială și dezacordul său față de direcția urmată de Nicușor Dan după preluarea mandatului.

„Consecvența față de propriile valori este mai importantă decât prezența la un eveniment oficial, indiferent cât de onorantă ar fi invitația”, a transmis Andrei Roșu.

Victor Ponta a refuzat, la rândul său, invitația președintelui

Pe lista celor care nu vor participa la recepția de Ziua Națională se află și fostul premier Victor Ponta. Acesta a anunțat joi că a primit o invitație din partea Administrației Prezidențiale, însă a decis să nu îi dea curs.

„Pot să mănânc sarmale și în altă parte”, a declarat Victor Ponta.

Recepția de anul trecut, marcată de scandalul Marian Godină

Controversele privind recepția de Ziua Națională nu sunt o premieră pentru Administrația Prezidențială condusă de Nicușor Dan. În noiembrie 2025, cu câteva săptămâni înaintea primei recepții de 1 Decembrie din mandatul actualului președinte, polițistul Marian Godină a criticat public modul în care reprezentanții Palatului Cotroceni au gestionat invitația sa.

Godină a fost contactat pe 9 noiembrie 2025 de un reprezentant al Administrației Prezidențiale, care l-a invitat la eveniment. Polițistul a întrebat dacă poate participa împreună cu soția sa și a primit inițial un răspuns afirmativ. Celor doi le-au fost solicitate datele personale necesare pentru accesul la Palatul Cotroceni.

Situația s-a schimbat însă a doua zi, când Godină a fost contactat din nou și informat că poate participa doar singur. Potrivit polițistului, reprezentantul Administrației Prezidențiale i-a explicat că acceptarea prezenței soției sale fusese o excepție, că exista o „presiune mare pe listă” și că situația trebuia remediată.

Vedete, influenceri și sportivi la prima recepție organizată de Nicușor Dan

Lista invitaților de la recepția din 2025 a atras atenția și după desfășurarea evenimentului. Printre invitați s-au numărat fostul fotbalist Adrian Mutu, actrița Laura Cosoi, Codin Maticiuc, Andreea Raicu și Ana Morodan.

De la controversele privind lista invitaților la refuzurile foștilor susținători

Recepția de Ziua Națională de la Palatul Cotroceni este un eveniment tradițional al Administrației Prezidențiale, la care sunt invitați reprezentanți ai instituțiilor statului, ai corpului diplomatic, ai mediului cultural, economic și ai societății civile.