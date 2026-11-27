Din cele 600 de milioane de lei pe care statul le avea în vedere, instituțiile financiare au fost dispuse să subscrie doar 255 de milioane, la prețuri pe care Ministerul nu le-a acceptat.

Ofertele, sub jumătate din necesarul statului

Prin această licitație, Finanțele au redeschis o emisiune de obligațiuni de stat care ajunge la scadență pe 29 iulie 2030.

Suma oferită în total de bănci, de 255 de milioane de lei, a reprezentat doar 42,5% din cele 600 de milioane pe care Ministerul spera să le obțină, potrivit economedia.ro.

Ofertele au fost respinse în totalitate, iar volumul adjudecat a fost zero, potrivit rezultatelor publicate de Banca Națională a României.

De ce au fost refuzate ofertele băncilor

Decizia de respingere s-a bazat pe regulamentul privind operațiunile de piață cu titluri de stat, se precizează în comunicatul oficial.

Ministerul a invocat faptul că participanții la licitație au propus prețuri pe care le-a considerat inacceptabile.

Cu alte cuvinte, băncile ar fi cumpărat titluri de 255 de milioane de lei, dar doar la prețurile cerute de ele, iar Ministerul Finanțelor le-a refuzat. Dacă le-ar fi acceptat, statul s-ar fi împrumutat mai scump, arată sursa citată.

Șase dealeri primari au participat la licitație, care s-a desfășurat la sediul central al Băncii Naționale a României.

Un moment tensionat între stat și bănci

Licitația ratată vine la scurt timp după ce Consiliul Concurenței a dat amenzi de aproximativ 3,7 miliarde de lei unui număr de zece bănci, în dosarul privind presupuse înțelegeri anticoncurențiale la stabilirea ROBOR.

Acuzațiile au fost respinse atât de băncile vizate, cât și de Banca Națională a României, potrivit sursei citate.

„Rezultatul licitației nu indică, în sine, o legătură între acest dosar și decizia Ministerului Finanțelor de a respinge ofertele, însă vine într-un moment de tensiune în relația dintre autorități și sistemul bancar”, conform aceleiași surse.