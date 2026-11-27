PSD a lansat un comunicat de presă în care îi răspunde Ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, după ce acesta a lansat ieri o informare în care propunea, printre altele, înghețarea pensiilor și salariilor până în 2031. Partidul Social Democrat susține că situația economică era cunoscută de toți miniștri la învestirea guvernului, așa că executivul trebuie să respecte ce și-a asumat în programul de guvernare.

„Pragul nu a fost depășit acum. Chiar Informarea Ministerului Finanțelor arată că datoria guvernamentală ajunsese la 61,1% din PIB la finalul lunii august 2026, în timpul guvernării Bolojan. Această realitate economică era cunoscută când a fost elaborat Programul de guvernare, la care a lucrat și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

⁠Programul de guvernare a fost asumat în Parlament de premierul Luca Niculescu și a stat la baza votului de învestire. Îndeplinirea lui este o obligație pentru toți membrii Cabinetului”, susține PSD.

Social-democrații spun că guvernanții trebuie să se uite și la situația economică a populației. PSD vorbește despre scăderea puterii de cumpărare în rândul populației.

„Pragurile datoriei din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010 sunt repere de prudență de care Guvernul trebuie să țină seama. În același timp, Executivul trebuie să fie conectat la realitățile sociale din România și să răspundă greutăților reale ale oamenilor, a căror voință se exprimă prin reprezentanții aleși în Parlament.

Cea mai mare dintre aceste greutăți este scăderea puterii de cumpărare, pe fondul inflației provocate de creșterea taxelor pe consum și de celelalte măsuri de austeritate susținute de fostul premier Ilie Bolojan. Pensionarii, salariații cu venituri mici, familiile cu mulți copii și micii antreprenori sunt categoriile cele mai afectate. De aceea, PSD a insistat ca Programul de guvernare să includă măsuri de sprijin pentru aceste categorii, cum este și indexarea pensiilor.”

PSD: „ Negocierea politică s-a încheiat odată cu asumarea Programului de guvernare”

Totodată, PSD susține că nu este loc de negociere politică asupra programului de guvernare, pe care miniștrii din cabinetul Niculescu și l-au asumat. Social-democrații îi cer lui Nazare să prezinte, de asemenea, situația economică a țării.

„Negocierea politică s-a încheiat odată cu asumarea Programului de guvernare. Acum, Ministerul Finanțelor are obligația să prezinte public situația financiară lăsată de fostul premier Ilie Bolojan și să pregătească actele normative pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, care sunt prioritare în elaborarea bugetului pentru anul următor.

PSD răspunde în fața cetățenilor care l-au votat. De aceea susține politic Guvernul Niculescu într-un moment dificil pentru țară și urmărește îndeaproape îndeplinirea obiectivelor asumate în momentul învestirii.”