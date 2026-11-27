Un autor din secolul al XIX-lea, pe micul ecran

La aproape 145 de ani de la moartea sa, chipul lui Dostoievski a ajuns la televizor, unde susține politica Kremlinului și reia argumentele lui Vladimir Putin.

Scriitorul a fost „readus la viață” sub forma unei holograme digitale generate de inteligența artificială, arată publicația franceză.

Anunțul a venit pe 22 octombrie de la Margarita Simonian, redactorul-șef al postului prorus.

„Am promis. Dostoievski va fi de acum expert politic permanent la RT”, spune Margarita Simonian.

Simonian a publicat pe Telegram un videoclip în care dublura digitală a autorului era prezentată drept noul comentator al televiziunii.

Ostilitatea Occidentului, temă preferată

Avatarul, cu o barbă lungă și zbârlită și îmbrăcat într-un costum negru, apare zilnic în emisie și transmite mesajele oficiale ale autorităților ruse.

Ținta lui principală este ajutorul oferit Ucrainei de statele europene, pe care hologram îl prezintă ca dovadă a dușmăniei Occidentului față de Rusia, potrivit sursei citate.

Printre declarațiile puse pe seama scriitorului se numără aceea că ideile rusești sunt necunoscute în Occident și că acest lucru „i-a făcut până la urmă să ne numească fățiș dușmani și viitori distrugători ai civilizației europene”.

Rușii care au emigrat, în vizorul avatarului

Televiziunea se folosește de imaginea lui Dostoievski și pentru a-i condamna pe cetățenii ruși care aleg să plece din țară. Hologramă îi descrie ca fiind o robie față de idei străine.

„Vedem mii de ruși fugind de la casele lor, lăsându-și în urmă copiii, bătrânii, pământurile natale, totul ca să se adăpostească sub o aripă străină, dincolo de granițe, acolo unde li se promit pâine și libertate.

Nu, asta nu e libertate, e robia omului în fața unui dumnezeu străin și a unor idei străine”, se arată în mesaj.

Propaganda, prin vocea unui clasic

Dincolo de punerea în scenă tehnologică, Le Figaro vede în acest demers o operațiune de comunicare politică. Scopul ei este răspândirea mesajelor Kremlinului prin intermediul uneia dintre figurile-simbol ale literaturii ruse.

Astfel, celui care a scris „Crimă și pedeapsă” îi sunt atribuite, pe post, poziții politice de actualitate, la aproape un secol și jumătate după moartea sa, mai arată sursa citată.

Interzisă în Franța din 2022

RT nu mai are dreptul să emită în Franța din martie 2022. Măsura a fost luată de Consiliul Uniunii Europene după invazia din Ucraina, iar aplicarea ei a revenit Autorității de reglementare a comunicării audiovizuale și digitale (ARCOM), conchide lefigaro.fr.