Peste 20.000 de metri pătrați de sărbătoare

Anul acesta, târgul ocupă o suprafață de mai mult de 20.000 mp. Organizatorii au pregătit „un decor festiv spectaculos”, experiențe gândite pentru public și un program artistic în care muzica pop și rock se întâlnește cu spectacolele tradiționale, cu colindele și cu momentele destinate celor mici.

Cinci seri de concerte, până de Ziua Națională

Scena din Piața Constituției găzduiește în intervalul dintre 27 noiembrie și 1 decembrie concerte pop și rock, dar și spectacole prilejuite de Ziua Națională a României.

Seara de deschidere, de vineri, 27 noiembrie, le aparține lui Fuego, Alinei Sorescu & Picii lu’ Soreasca, trupei Zdob și Zdub și Corului de Copii Radio.

Sâmbătă, 28 noiembrie, e rezervată muzicii rock: pe scenă urcă The Kryptonite Sparks, Toulouse Lautrec și Bere Gratis, iar invitatul special al serii este Gheorghe Zamfir.

Duminică, 29 noiembrie, publicul îi poate asculta pe Alexandra Ungureanu Band, OCS și Vunk. Luni, 30 noiembrie, cântă Amalia Niță și Corul „Shining Stars”, Nadir și Loredana & Banda Agurida.

De Ziua Națională, organizatorii au pregătit spectacolul „Cu România în suflet”, cu Florin Grigore și Star Music Band, Valeria Arnăutu și Grupul Vocal „Vlăstarele Cântecului Românesc”, Ioana-Maria, Doinița & Ionuț Dolănescu, cu Orchestra „Rapsozii Moldovei”, condusă de dirijorul Vitalie Dorin, și cu invitați speciali.

Produse tradiționale în 133 de căsuțe

Cele 133 de căsuțe îi aduc laolaltă pe producători, meșteșugari și artizani din România, care propun o gamă variată de produse tradiționale, decorațiuni și cadouri făcute manual.

Pe lista preparatelor de sezon se află, printre altele, cozonacii, turta dulce, ciocolata de casă, langoșii și castanele coapte, la care se adaugă vinul fiert și ciocolata caldă.

Standurile mai propun obiecte din ceramică, globuri pictate, jucării de lemn, bijuterii și creații artizanale care pornesc de la tradițiile românești.

Bradul, piesa centrală a decorului

Una dintre cele mai importante atracții ale ediției este bradul de Crăciun, înalt de 30 de metri și acoperit cu o plasă de lumini formată din 171.000 de beculețe LED, care va domina decorul din Piața Constituției.

Atmosfera de sărbătoare va fi întregită de instalațiile luminoase și de decorațiunile tematice, dar și de roata panoramică, carusel și trenuleț, menite să ofere experiențe întregii familii, au precizat organizatorii.

Scrisori pentru Moș Crăciun

Un loc aparte în târg îl are Casa lui Moș Crăciun. Spațiul, de peste 100 mp, a fost decorat și pictat manual, iar ușile i se deschid pe 4 decembrie, urmând să rămână accesibil până la finalul târgului.

Aici, copiii pot lua parte la activități creative, se pot întâlni cu spiriduși și cu personaje din povești și îi pot lăsa scrisori lui Moș Crăciun, care va veni să-i cunoască pe cei mici între 12 și 24 decembrie.

Pe toată durata târgului, familiile sunt așteptate și la ateliere de creație, spectacole și momente interactive.

Programul de vizitare

Târgul poate fi vizitat în fiecare zi, între 27 noiembrie și 27 decembrie

27 noiembrie, ziua deschiderii: 17:00-22:00

de luni până vineri: 12:00-22:00

sâmbăta și duminica: 10:00-22:00

Roata panoramică, caruselul și trenulețul funcționează după același orar ca târgul.

Casa lui Moș Crăciun primește vizitatori între 4 și 27 decembrie, în timpul săptămânii în intervalele 12:00-14:00 și 17:00-22:00, iar la sfârșit de săptămână în intervalele 10:00-13:00 și 17:00-22:00.

Copiii îl pot întâlni pe Moș Crăciun între 12 și 24 decembrie.

Muzică în fiecare weekend

Seria de spectacole nu se încheie odată cu Ziua Națională.

„Programul artistic continuă pe tot parcursul lunii decembrie, în fiecare weekend, de vineri până duminică, cu noi concerte, colinde și spectacole pentru toate vârstele”, se mai arată în comunicat.