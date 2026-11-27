Statut special pentru fabrica de la Bodrovo

La ultima sa ședință, Consiliul de Miniștri a inclus fabrica de la Bodrovo în categoria proiectelor de importanță națională.

În paralel, Agenția Bulgară pentru Investiții are în lucru certificarea investiției drept prioritară, în baza Legii privind promovarea investițiilor, arată hotărârea Executivului.

Pentru regiunea Haskovo, proiectul, estimat la peste 250 de milioane de euro, ar aduce 110 posturi permanente, arată sursa citată.

Pulberile fabricate aici sunt destinate atât sectorului bulgar de apărare, cât și altor țări din UE și NATO. Fabrica ar urma să intre în exploatare la finele lui 2028 sau la începutul lui 2029.

Executivul și-a motivat hotărârea prin rolul strategic al proiectului pentru securitatea țării și pentru sectorul de apărare, dar și prin nevoia de a asigura mai bine livrările de praf de pușcă către Bulgaria, UE și NATO.

Cine se află în spatele investiției

Numele investitorului nu a fost dezvăluit în anunțul Guvernului. Potrivit Capital, care invocă surse proprii, fabrica va fi construită de ARVT, o firmă bulgaro-turcă înregistrată în august 2026, al cărei capital social este de un milion de euro.

Pachetul majoritar, de 60%, îi aparține companiei turce SB Savunma Dis Ticaret. Restul acțiunilor se împart între două firme bulgare: VTIC International controlează 30%, iar Thracian Orbis 10%.

Prima este legată de Petar Vasilev, comerciant de armament, iar a doua de avocatul Tihomir Trendafilov și de fiul său.

În acționariat se regăsesc astfel, alături de capitalul turc, oameni din comerțul cu armament și din mediul de afaceri bulgar, arată sursa citată.

Participarea statului, plină de necunoscute

Nu se știe încă cum va fi evaluată contribuția statului și nici dacă aceasta se va limita la terenul pus la dispoziție. Autoritățile nu au spus cât din companie va reveni statului, cine va controla managementul sau prin ce mecanisme va fi apărat interesul național.

Au apărut, totodată, semne de întrebare legate de experiența reală a partenerului turc în producția pentru sectorul de apărare.

Primăria din Dimitrovgrad a aflat din presă

Ivo Dimov, primarul din Dimitrovgrad, nu pare să fi știut dinainte de intențiile Guvernului. Jurnaliștilor locali le-a spus că administrația locală nu a primit nicio informare privind fabrica, despre care a aflat abia din presă. Edilul a admis, de asemenea, că încă nu a verificat cine sunt firma sau firmele care vor să investească.

Potrivit lui Dimov, terenul vizat de hotărârea Guvernului este proprietatea statului și se află în administrarea Ministerului Apărării.

„Statul poate lua decizii pe cont propriu, fără a consulta autoritățile locale, dar este foarte important ca și noi să fim implicați în acest proces”, a declarat primarul.

Dimov a anunțat că primăria va cere garanții de siguranță și de respectare a normelor de mediu, considerând că neliniștea locuitorilor e de înțeles.

Primarul are în vedere și o cerere de sprijin financiar, destinat dezvoltării locale.

Precedentul Karash Invest și intervenția lui Peevski

Decizia de acum nu este prima a Guvernului în domeniul armamentului. Cu mai puțin de două luni în urmă, Karash Invest, companie deținută de fiul producătorului de armament Emilian Gebrev, a primit statutul de obiectiv strategic.

Anterior, Karash Invest plănuise o fabrică de praf de pușcă lângă Smiadovo. Planul a rămas nerealizat după ce Delian Peevski, foarte influent în acea perioadă, a intervenit ca avizul dat de Agenția de Stat pentru Securitate Națională să fie anulat.

Fostul ministru al Economiei Bogdan Bogdanov, acum deputat al formațiunii „Continuăm Schimbarea”, a povestit că liderul Mișcării pentru Drepturi și Libertăți l-a sunat în plină ședință de Guvern, cerându-i să blocheze desemnarea companiei ca obiectiv strategic.

Rheinmetall, blocat într-o reevaluare fără sfârșit

Inițiativa comună cu grupul german de apărare Rheinmetall, susținută atât de Boiko Borisov, cât și de Rumen Radev, stagnează sub mandatul lui Radev ca premier, conform aceleiași surse.

Tot sub actualul guvern, proiectul și-a schimbat direcția: Executivul i-a sugerat companiei germane să analizeze un amplasament nou, lângă Burgas, în locul celui ales inițial în regiunea Karlovo.

În iulie, Aleksandar Pulev, vicepremier și ministru al Economiei, afirma că între compania de stat VMZ-Sopot și Rheinmetall nu fusese încheiat vreun acord pentru o societate mixtă.

Ca argumente, el a menționat lipsa unei fundamentări financiare suficiente și dificultățile legate de amplasament, în condițiile în care contribuția estimată a Bulgariei urcase de la circa 400 de milioane de euro la aproape 700 de milioane de euro, fără să fie clar de unde vor veni banii.

Guvernul a decis apoi să reanalizeze parametrii proiectului, iar după șase luni procesul nu s-a încheiat.

Momentul înființării ARVT și acordul Botaș

Atenția este atrasă și de data la care a fost înregistrată noua firmă bulgaro-turcă. În iulie, cu o lună înainte ca ARVT să ia ființă, Guvernul anunța o înțelegere cu Turcia pentru ca contractul cu Botaș să fie suspendat timp de 15 luni.

Prin acest contract, Bulgaria plătea în continuare fără să primească nimic. Atunci s-a pus întrebarea ce ar fi putut cere Ankara la schimb pentru a accepta suspendarea, iar Radev a răspuns că „nu a fost promis absolut nimic altceva”.

Încă un proiect turcesc: motoare de avion la Plovdiv

Pe același fond, Pulev a făcut cunoscută miercuri, în ședința Consiliului de Miniștri, o nouă investiție cu participare turcă.

Este vorba, potrivit agenției BTA, de o unitate de înaltă tehnologie care va produce motoare de avion la Plovdiv, în valoare de 90 de milioane de dolari.

Proiectul a fost prezentat într-o conferință de presă la care au luat parte ambasadorul Turciei în Bulgaria, Mehmet Sait Uyanık, și reprezentanți ai investitorului.

Potrivit lui Pulev, 170 de specialiști cu înaltă calificare își vor găsi aici un loc de muncă, iar Bulgaria s-a impus în fața altor două amplasamente luate în calcul.

Producția ar urma să pornească în 15-18 luni, iar economia bulgară va obține venituri de pe urma investiției.

Investiția îi aparține companiei turce TUSAȘ Engine Industries (TEI), iar la ea participă și compania americană GE Aerospace, a precizat ministrul. Pentru TEI, va fi primul centru de producție deschis în afara pieței interne.