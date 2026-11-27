Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat la Suceava că a parcurs drumul din București în doar patru ore. Declarația a fost făcută la conferința de presă de la sediul Consiliului Județean Suceava, relatează Intermedia. Afirmația liderului social-democrat a provocat o reacție ironică din partea lui Marius Bodea, pe Facebook.

În dialogul cu jurnaliștii locali, fostul ministru al Transporturilor a susținut că a venit cu mașina din Capitală. El a rostit o propoziție care a stârnit imediat controverse: „Am făcut patru ore de la București la Suceava”.

Marius Bodea îl ironizează pe Sorin Grindeanu: „A bătut și lumina, și Google, și Codul rutier”

Într-o postare pe Facebook, Marius Bodea a luat peste picior timpul anunțat de liderul PSD. El a arătat că Google Maps indică cinci ore și jumătate pentru acest traseu. Bodea a invocat și un calcul publicat de jurnaliștii de la Adevărul. Pentru un drum de patru ore, un șofer ar trebui să mențină o medie de peste 115 km/h. Acest ritm ar presupune zero opriri, inclusiv pe sectoarele unde limita legală este de 90 km/h.

„Grindeanu a bătut și lumina, și Google, și Codul rutier, într-o singură zi. Pentru noi, muritorii, 90 înseamnă 90, iar cine nu frânează rămâne fără permis. Pentru Grindeanu, Codul rutier e o sugestie, iar legile fizicii, un detaliu tehnic”, a scris Marius Bodea.

Bodea a amintit promisiunile făcute de Grindeanu în vara trecută, din funcția de ministru al Transporturilor. El a scris că liderul PSD garanta atunci circulația pe autostradă între Pașcani și București în 2026.

„Autostrada n-a ajuns la Pașcani, așa că a venit el, cu viteza lui legală, să ne povestească la Suceava cât de repede se circulă în Moldova. Singura autostradă din Moldova terminată la timp e cea din capul lui Grindeanu”, a adăugat Marius Bodea.

Programul SAFE are acordul Finanțelor, dar autostrada Pașcani–Suceava rămâne fără termen

Declarația lui Sorin Grindeanu a fost făcută într-o conferință comună cu ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa, și cu ministrul Dezvoltării. Ovidiu Popa a anunțat că Ministerul Finanțelor a aprobat credite de angajament de 35 de miliarde de lei. Banii vizează proiectele rutiere din programul SAFE, între care și tronsonul de autostradă Pașcani–Suceava.

„De astăzi programul SAFE este operaționalizat, ne vom apuca de treabă”, a declarat ministrul Transporturilor, potrivit Intermedia.

Reporterul Intermedia i-a întrebat pe oficiali când vor fi emise ordinele de începere a lucrărilor. Întrebarea a vizat atât autostrada Pașcani–Suceava, cât și drumul expres Suceava–Siret. Nici Sorin Grindeanu, nici ministrul Transporturilor nu au avansat un termen concret.

„Nu vreau să vă avansez termene, dar cu siguranță vom anunța”, a răspuns Ștefan-Ovidiu Popa.

Sorin Grindeanu a precizat că ordinele pentru autostradă depind de eliberarea efectivă a creditelor de angajament. Fostul ministru a adăugat că vremea din această perioadă împiedică oricum pornirea efectivă a șantierului. Pentru drumul expres Suceava–Siret, toate cele trei loturi sunt blocate de contestații în instanță.

Din experiența proprie pe traseu: fizic nu faci patru ore de la București la Suceava

Fiind din Suceava, am parcurs această rută de destul de multe ori în ultimii ani, iar timpul de patru ore între București și Suceava rămâne imposibil fizic. În primul rând, nu există autostradă până la Suceava. O mare parte din drum se face în continuare pe șosele obișnuite, prin localități și zone aglomerate. După ce se iese de pe autostradă la Bacău, după autostrada care ține loc de șosea de centură pentru Bacău, se iese în Europeanul morții (E85 – DN2) și de acolo mai sunt încă 150 de kilometri până în municipiul Suceava. Adică, încă 2 ore și 30 de minute, o medie raportată la condițiile de drum de pe European.

Chiar și în scenariul ideal, cu autostradă cap-coadă, calculele tot nu ies în patru ore. Un șofer care merge legal și constant cu 130 km/h nu poate menține această medie de la un capăt la altul. Ieșirea din București, traficul greu și încetinirile inevitabile adaugă mereu zeci de minute în plus.

La aceste limite se adaugă realitatea de pe tronsoanele deja deschise ale Autostrăzii A7. Pe acest drum de mare viteză nu există benzinării, nu există toalete și nu există refugii sau spații de servicii. Pentru o simplă pauză sau pentru alimentare, orice șofer trebuie să iasă de pe autostradă. Fiecare astfel de ocol prelungește călătoria și face din pragul de patru ore un simplu mit.