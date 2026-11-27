Președintele PSD, Sorin Grindeanu, declară că România trece printr-o perioadă economică mult mai dificilă decât în urmă cu un an și jumătate, relatează News.ro. Într-un interviu acordat postului Antena 3, care va fi difuzat integral marți, liderul social-democrat a criticat dur politicile aplicate de Guvernul Bolojan pentru reducerea deficitului bugetar.

Potrivit lui Grindeanu, România a fost supusă în ultimul an și jumătate unor măsuri severe din perspectiva deficitului, însă situația economică nu s-a îmbunătățit. El a invocat scăderea economiei, nivelul ridicat al taxelor și al inflației, declinul consumului și creșterea numărului de șomeri.

„Economia României este în scădere (…) Avem cea mai mare TVA, avem cea mai mare inflație din Europa, avem 12 luni de scădere consecutive, dacă nu chiar mai bine, a consumului. Avem zeci de mii de șomeri în plus și pot să continui minute bune de acum încolo. Deci, o situație mult mai proastă decât acum un an și jumătate”, a afirmat președintele PSD.

Acuzații directe la adresa lui Ilie Bolojan

Liderul PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că a lăsat în urmă o „gaură” bugetară de 50 de miliarde de lei. Potrivit afirmațiilor lui Sorin Grindeanu, fostul prim-ministru a adoptat toate măsurile economice „doar din perspectivă de câștig politic”.

Președintele social-democraților susține că sacrificiile impuse populației și mediului economic în ultimele 18 luni nu au adus rezultatele așteptate de guvernanți.

„Am ajuns acum, un an și jumătate după, să vedem că suntem într-o situație mult mai proastă, economic vorbind, decât acum un an și jumătate. Și toată această suferință la care au fost supuși, atât românii, cât și economia țării noastre, n-a avut niciun rezultat pozitiv din perspectiva mea, din contră”, a declarat liderul social-democrat.

Raportul Ministerului Finanțelor, aproape de finalizare

Declarațiile lui Sorin Grindeanu vin în contextul în care atât PSD, cât și premierul Luca Niculescu au solicitat o evaluare oficială a situației reale a bugetului de stat. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a precizat joi, 26 noiembrie 2026, că raportul pregătit de ministrul Finanțelor pe această temă este aproape de finalizare și urmează să fie prezentat public în perioada următoare.