O alertă europeană de risc grav a fost emisă pentru un lot de carne de pui congelată provenită din România, după ce autoritățile olandeze au confirmat prezența bacteriei Salmonella.

Produsul a fost deja retras de pe piața din România.

Alerta a fost înregistrată sub numărul 2026.10457 în Sistemul european de alertă rapidă pentru alimente și furaje (RASFF) pe 24 noiembrie 2026.

Incidentul nu e singular

Autoritatea pentru Siguranța Alimentelor și a Produselor de Consum din Olanda (NVWA) a raportat bacteria în urma unui control propriu efectuat de un operator economic.

Analizele de laborator au confirmat prezența Salmonella într-o probă de 25 de grame de carne congelată.

Pe 26 noiembrie 2026, Comisia Europeană a actualizat dosarul, confirmând intervenția DSVSA Bihor și retragerea produsului de pe piața internă.

Lotul nu a fost distribuit către alte state membre ale Uniunii Europene, iar furnizorul a fost notificat oficial.

Incidentul nu este izolat pentru exporturile românești de carne de pasăre.

În septembrie și octombrie 2026, autoritățile din Cehia și Italia au emis avertizări similare prin portalul RASFF după detectarea Salmonella Enteritidis și Infantis în loturi de pui din România.

Măsuri de protecție

Congelarea cărnii nu distruge bacteria Salmonella, ci doar îi oprește temporar multiplicarea.

Bacteria este eliminată doar prin gătirea completă a cărnii la temperaturi ridicate.

Este esențială spălarea riguroasă a mâinilor și a ustensilelor după manipularea cărnii crude, precum și separarea acesteia de alimentele gata de consum.

Consumul de carne contaminată provoacă salmoneloză, manifestată prin febră, diaree, dureri abdominale, greață și vărsături la 12–36 de ore de la ingestie.

Copiii mici, vârstnicii și persoanele cu imunitate scăzută prezintă un risc mai ridicat de deshidratare severă.

Salmonella apare în carnea de pui în principal prin contaminarea cu bacterii provenite din intestinul păsării. Nu este ceva care apare spontan în carne și nici nu înseamnă neapărat că puiul a fost crescut în condiții insalubre.

Este o bacterie care trăiește în tubul digestiv al unor păsări. Puiul poate fi purtător fără să prezinte simptome și fără să pară bolnav. Acesta se poate infecta prin furaje sau apă contaminate, prin contact cu alte păsări purtătoare, prin mediul în care este crescut (așternut, fecale, echipamente).

Cum ajunge salmonella în carnea pe care o cumpărăm

În abator, contaminarea se poate produce în mai multe etape. La deplumare bacteriile de pe piele și pene se pot răspândi, iar la eviscerare, dacă intestinul este perforat sau conținutul lui se împrăștie, bacteria poate ajunge pe carne.

La manipulare și ambalare: bacteriile pot trece de pe utilaje, suprafețe sau mâini pe carne.

Salmonella se poate răspândi prin contaminare încrucișată:

– de pe carnea crudă pe alte alimente;

– de pe tocător sau cuțit;

– prin mâini insuficient spălate;

– prin depozitare necorespunzătoare.