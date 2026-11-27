Justiția ca spectacol, în Bucureștiul interbelic

În prima jumătate a secolului XX, ziarele din Capitală puteau relata săptămâni la rând, pe prima pagină, despre un proces de mare răsunet. Oamenii politici ajungeau pe banca acuzaților.

Avocații își gândeau pledoariile pentru un auditoriu cu mult mai larg decât sala de judecată, iar reportajele făceau din fiecare declarație un episod pe care cititorii îl urmăreau dimineața, la cafea.

Deși orașul avea teatre, săli de cinema și spectacole de revistă, tribunalul punea uneori în scenă o distribuție pe care nicio scenă obișnuită n-ar fi putut-o reuni, potrivit bucuresti.ro.

După 1945, procesele devin unealta noii puteri

După 1945, relația dintre justiție și spectacol s-a modificat profund. Noua putere politică a transformat procesele publice în mijloace prin care își înfățișa adversarii drept vinovați.

Rechizitoriile și reportajele din ziare au servit la impunerea versiunii oficiale asupra evenimentelor. Dacă o parte dintre cauze vizau crime de război reale și răspunderi istorice grave, altele urmăreau înlăturarea opoziției politice pe baza unor acuzații inventate.

Cinci procese judecate în Capitală între 1945 și 1954 ilustrează felul în care tribunalul a ajuns o scenă a politicii. Protagoniștii proveneau din medii foarte diferite, dar poveștile lor au ceva în comun.

Generalii judecați pentru represaliile de la Odessa (1945)

În mai 1945, bucureștenilor le-ar fi fost greu să-i explice unui vizitator străin situația politică a orașului. Războiul din Europa abia se terminase, armata sovietică staționa în România, iar guvernul Petru Groza, instalat pe 6 martie, începea reorganizarea statului.

Tribunalul Poporului s-a aflat în miezul acestor schimbări. Era o instanță specială, înființată pentru a-i judeca pe cei acuzați de crime de război și de contribuție la dezastrul țării.

Primul mare proces al noii instanțe s-a desfășurat între 14 și 22 mai 1945. Atenția s-a concentrat pe generalul Nicolae Macici, dar și pe răspunderea militarilor români pentru represaliile din toamna lui 1941 de la Odessa.

Faptele au avut loc la sute de kilometri de București. Pe 22 octombrie 1941, o explozie a distrus clădirea comandamentului militar român din Odessa și a ucis numeroși militari și ofițeri.

Autoritățile române au răspuns prin represalii extrem de brutale, soldate cu uciderea a mii de civili, mai ales evrei.

Masacrele de la Odessa se numără printre episoadele majore ale Holocaustului din teritoriile aflate sub administrație românească în timpul războiului, arată sursa citată.

La București, dezbaterile s-au purtat asupra răspunderii celor care participaseră la aceste acțiuni. Un rol important l-au avut acuzatorii publici Avram Bunaciu și Dumitru Săracu, ale căror rechizitorii au fost de o mare vehemență.

Formula judiciară era nouă și aducea o schimbare evidentă. Tribunalul Poporului avea o componență specială, cu magistrați și judecători numiți conform legilor adoptate după război, iar discursul oficial punea accentul pe ideea de justiție populară.

Macici a primit pedeapsa cu moartea, comutată mai târziu în închisoare pe viață.

Rămâne întrebarea dacă aceste crime puteau fi judecate cu rigoare într-o perioadă în care justiția trecea printr-o transformare politică rapidă.

Răspunderea pentru atrocități se sprijinea pe fapte istorice reale. În același timp, noul sistem judiciar ridica semne de întrebare legate de independența instanțelor și de respectarea garanțiilor procesuale.

Cu procesul generalilor a început, arată sursa citată, o etapă în care Bucureștiul avea să-i vadă tot mai des pe oameni cunoscuți devenind protagoniștii unor dosare politice de amploare.

Ziariștii, judecați pentru ce au scris (1945)

În ultimele zile ale lui mai 1945, Capitala urmărea un proces capabil să atragă atenția oricărui istoric al presei românești. Pe banca acuzaților stăteau Pamfil Șeicaru, fondatorul și conducătorul ziarului Curentul, Nichifor Crainic, care au condus revista Gândirea, și poetul Radu Gyr.

Procesul, deschis pe 30 mai 1945, viza răspunderea unor ziariști și publiciști pentru propaganda fascistă. Erau acuzați și că au sprijinit politicile care au contribuit la intrarea României în război de partea Germaniei naziste.

În centrul acuzațiilor se afla influența exercitată prin intermediul presei.

Șeicaru era un nume de mare greutate. Publicația sa, Curentul, fusese una dintre cele cu influență în perioada interbelică.

Jurnalistul avea legături politice numeroase și o faimă care trecea cu mult dincolo de lumea presei. Aflat deja în străinătate în 1945, Șeicaru a fost condamnat la moarte în lipsă.

Judecarea ziariștilor, un subiect delicat

Ceilalți inculpați au avut o altă soartă. Nichifor Crainic și Stelian Popescu au fost condamnați la muncă silnică pe viață, iar Radu Gyr a primit 12 ani de detenție. Verdictul a fost dat pe 4 iunie 1945.

Destinul lui Radu Gyr a avut o continuare dramatică. Eliberat în 1956, poetul a fost arestat din nou în 1958 și condamnat la moarte într-un alt dosar politic, pedeapsă comutată mai târziu în închisoare.

Judecarea ziariștilor rămâne și astăzi un subiect delicat, scrie bucuresti.ro. Propaganda fascistă și antisemită a produs efecte reale, iar vinovăția autorilor trebuie cântărită individual, în funcție de fapte.

La fel de necesară este însă evaluarea procedurilor judiciare din 1945 în contextul schimbării politice prin care trecea România.

La București, procesul a însemnat și încheierea unei epoci a gazetăriei. Unii dintre cei care formaseră opinia publică interbelică ieșeau din viața profesională, pe când presa ajungea sub un control politic din ce în ce mai strict.

Ion Antonescu, în fața instanței și a aparatelor de filmat (1946)

În dimineața de 6 mai 1946, în fața clădirii de pe strada Știrbei Vodă nr. 108 din București domnea o atmosferă de mare eveniment politic.

Zona era păzită de jandarmi, iar în sala de judecată se intra doar pe bază de invitație. Acolo urma să fie judecat, împreună cu membri importanți ai regimului său, Ion Antonescu, conducătorul României din 1940 până în 1944.

Completul judeca în clădirea Judecătoriei Ocolului VIII și era prezidat de Alexandru Voitinovici, un magistrat apropiat de noua putere.

Antonescu a fost arestat pe 23 august 1944, după ce regele Mihai a decis ieșirea României din alianța cu Germania nazistă. Ajuns apoi în custodia sovieticilor, a fost predat autorităților române în aprilie 1946, pentru a fi judecat.

Acuzațiile vizau răspunderea pentru dezastrul țării și pentru crimele de război comise sub regimul său. Printre faptele cercetate se numărau persecutarea evreilor și deportările organizate de autoritățile române.

Potrivit sursei citate, răspunderea regimului Antonescu pentru Holocaust a fost documentată de Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului în România, condusă de Elie Wiesel, și de cercetările istorice de mai târziu.

Istoricul britanic Dennis Deletant a subliniat că ingerințele politice din organizarea procesului trebuie analizate separat de răspunderea penală pentru crimele de război.

Un proces spectaculos

Modul în care procesul a fost prezentat publicului a avut însă o latură spectaculoasă. Într-un interviu apărut în ziarul Adevărul, veteranul Neculai Tănase, martor ocular, a povestit că sala era ocupată de invitați ai autorităților.

El și-a amintit de fotografii care îi pozau în permanență pe inculpați și de tensiunea din timpul ședințelor.

Un fost conducător militar, deprins să comande o armată, ajuns acum în fața judecătorilor oferea o imagine cu o evidentă forță de propagandă, cu atât mai mult cu cât totul era înregistrat.

Printre cele mai interesante detalii ale procesului se află documentarea sa cinematografică. Fotograful Emanoil Safir a participat la înregistrare, iar operatorul Ovidiu Gologan a filmat atât procesul, cât și execuțiile care au urmat.

Fotografiile lui Safir se află la Muzeul Național de Istorie a României, iar filmările au intrat în colecții de arhivă. O parte dintre imagini au fost recuperate și puse în valoare public abia după căderea regimului comunist.

Procesul s-a terminat pe 17 mai 1946, cu condamnarea la moarte a lui Ion Antonescu și a mai multor colaboratori.

Pe 1 iunie, Ion Antonescu, Mihai Antonescu, Constantin Vasiliu și Gheorghe Alexianu au fost executați la Jilava.

Iuliu Maniu, de la Marea Unire la închisoarea pe viață (1947)

Pe 29 octombrie 1947 se deschidea la București un proces cu o puternică încărcătură politică, cel al fostului lider al Partidului Național-Țărănesc, Iuliu Maniu.

Maniu se numărase printre figurile importante ale Unirii Transilvaniei cu România. Fusese prim-ministru, activase decenii întregi în politica statului român și era cunoscut inclusiv în mediile diplomatice din Occident.

Cu toate acestea, ajunsese să fie judecat de Tribunalul Militar al Regiunii a II-a București, după ce liderii țărăniști au fost arestați în vara lui 1947.

Pretextul l-a constituit episodul de la Tămădău, din 14 iulie.

Atunci, mai mulți fruntași ai PNȚ, între care Ion Mihalache, au fost arestați pe un aerodrom, în timp ce încercau să plece din țară. Autoritățile au prezentat incidentul ca probă a unui complot împotriva statului.

Partidul a devenit apoi ținta unei campanii publice, iar la finalul lui iulie a fost dizolvat.

Între 29 octombrie și 11 noiembrie 1947, Maniu și ceilalți inculpați au fost judecați pentru înaltă trădare și pentru organizarea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Presa aflată sub controlul comuniștilor a relatat cazul într-un limbaj menit să compromită opoziția politică.

În sală, fostul lider al țărăniștilor avea de răspuns la acuzații grave, într-o atmosferă în care verdictul politic fusese dat încă dinaintea ședințelor de judecată.

Ecoul internațional al procesului a fost documentat de istoricul Ion Calafeteanu, pe baza articolelor din presa britanică.

Interesul se explica prin notorietatea lui Maniu în Occident și prin faptul că situația lui oglindea schimbările politice rapide din Estul Europei.

Maniu, 104 ani de închisoare

Conform aceleiași surse, un detaliu din dosar este grăitor pentru mecanismul represiunii. Documentele sentinței arată că Maniu a primit mai multe condamnări, care însumau 104 ani de închisoare, plus pedepse de muncă silnică pe viață.

Faptul că un om ajuns în ultimii ani ai vieții primea pedepse cât pentru mai multe vieți omenești ilustrează cel mai bine zelul penal al epocii.

Prin sentința nr. 1988 din 11 noiembrie 1947, Maniu a fost condamnat la muncă silnică pe viață, pedeapsă convertită mai târziu în temniță grea pe viață. Și Ion Mihalache a primit o condamnare pe viață.

Între cei condamnați s-a numărat și Nicolae Carandino, jurnalist și director al ziarului Dreptatea, o publicație apropiată de PNȚ.

Lichidarea opoziției politice

Procesul a rămas unul dintre episoadele-cheie ale lichidării opoziției politice din România.

Maniu a fost închis la Galați, apoi la Sighet, unde a murit pe 5 februarie 1953. Ion Mihalache a murit în 1963, în detenție, la Râmnicu Sărat.

Prin acest proces, regimul comunist a avut prilejul să înfățișeze o veche elită politică drept dușman al intereselor naționale. Istoricii care au studiat ulterior documentele încadrează acuzațiile și procedurile în mecanismul folosit de putere pentru a elimina opoziția organizată.

Pentru Bucureștiul din toamna lui 1947, efectul spectacolului judiciar a fost cât se poate de concret. Unul dintre principalele partide ale țării dispărea din viața publică, iar conducătorii lui intrau în sistemul închisorilor politice.

Lucrețiu Pătrășcanu, comunistul judecat de propriul partid (1954)

Dintre toate procesele politice din România comunistă, cel al lui Lucrețiu Pătrășcanu oferă probabil exemplul cel mai tulburător al unei justiții transformate în armă în lupta pentru putere.

Pătrășcanu era el însuși comunist. După 23 august 1944 ocupase funcția de ministru al Justiției și luase parte la evenimentele prin care România își schimbase alianțele în timpul războiului.

Avea studii de drept și o pregătire intelectuală solidă, iar personalitatea lui îl deosebea de mulți dintre conducătorii partidului.

Arestat în aprilie 1948, a fost anchetat ani la rând. Dosarul construit de autorități îl acuza pe fostul ministru de spionaj și de complot împotriva statului.

În spatele acestor acuzații stăteau însă rivalitățile din conducerea comunistă și intenția lui Gheorghe Gheorghiu-Dej de a scăpa de un posibil adversar.

Procesul a avut loc între 6 și 13 aprilie 1954, într-o clădire a Ministerului de Interne din București, iar sentința a fost dată pe 14 aprilie.

Sala de judecată, dotată cu aparatură

Un detaliu face din întreaga poveste o scenă demnă de un roman politic. Sala de judecată fusese dotată cu un telefon special, cu fir scurt, prin care se putea interveni pe parcursul procesului.

Cercetările publicate de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc arată că existau și aparate de ascultare legate de cabinetele unor înalți demnitari politici, printre care Alexandru Drăghici și Iosif Chișinevschi.

Cu alte cuvinte, judecătorii conduceau ședința sub supravegherea reprezentanților puterii politice.

Publicul fusese ales cu grijă. Accesul era permis doar celor considerați de încredere, mai ales activiștilor de partid și oamenilor din aparatul represiv.

Procesul fusese pregătit în întregime prin anchete și prin declarații smulse sub constrângere, iar o parte dintre inculpați au acceptat să repete în fața judecătorilor varianta impusă de anchetatori.

Pătrășcanu nu a acceptat să joace rolul care îi fusese rezervat. Întrebat la final ce mai are de adăugat în apărarea sa, a dat un răspuns care s-a păstrat.

„N-am de spus nimic, decât că scuip pe acuzațiile ce mi se aduc”.

Replica este menționată atât în cercetările despre dosarul Pătrășcanu, cât și în actele judiciare studiate după prăbușirea regimului comunist.

Pătrășcanu a fost condamnat la moarte, împreună cu Remus Koffler, iar ceilalți inculpați au primit condamnări grele la închisoare. Cei doi au fost executați la Jilava, în noaptea de 16 spre 17 aprilie 1954.

Pătrășcanu, reabilitat

Cazul a luat ulterior o întorsătură care ar fi părut greu de crezut chiar și într-un film. În aprilie 1968, la paisprezece ani de la execuție, Nicolae Ceaușescu s-a folosit de reexaminarea dosarului pentru a critica vechea conducere a partidului și pentru a-l îndepărta pe Alexandru Drăghici din funcțiile de putere.

Pătrășcanu a fost reabilitat politic după moarte, iar Plenara Comitetului Central din 22-25 aprilie 1968 a recunoscut gravele încălcări ale legalității din anchetă și din proces.

Astfel, același partid care îl condamnase și îl executase pe fostul ministru comunist i-a acordat mai târziu reabilitarea.

Justiția, de la judecarea crimelor la regia puterii

Aceste procese arată cât de repede s-a transformat justiția din București. În 1945 și 1946, instanțele speciale îi judecau pe cei implicați în politica și propaganda regimurilor din timpul războiului.

Documentele din arhive permit reconstituirea acestor episoade cu o precizie care, probabil, i-ar fi surprins pe contemporani.

Sentințele, stenogramele, fotografiile apărute în presă și mărturiile foștilor deținuți arată cum erau pregătite acuzațiile și cum se prezentau verdictele.

Documentele CNSAS, puse în valoare de Memorialul Sighet, arată amploarea condamnărilor lui Maniu. În cazul Pătrășcanu, cercetătorii au reconstituit chiar mecanismele prin care conducerea partidului intervenea în proces.