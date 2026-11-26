Peste 800.000 de consumatori au rămas fără electricitate în SUA

Furtuna a provocat întreruperi masive de curent în mai multe regiuni ale Statelor Unite, iar peste 800.000 de consumatori nu aveau electricitate joi după-amiază, potrivit datelor publicate de site-ul PowerOutage.us și citate de NBC News. Pennsylvania era unul dintre statele cele mai afectate, cu peste 215.000 de locuințe fără curent, în timp ce în Washington, D.C., alte peste 160.000 de gospodării nu aveau electricitate, conform datelor Capital Weather.

Întreruperile au afectat locuințe și comunități întregi chiar în ziua de Ziua Recunoștinței, când familiile se pregăteau să petreacă sărbătoarea împreună. În zonele lovite de furtună, oamenii s-au confruntat nu doar cu lipsa electricității, ci și cu străzi inundate și drumuri greu accesibile.

Associated Press a relatat despre situația din Ocean City, un mic oraș de coastă din New Jersey, unde apa ajunsese la aproximativ 30 de centimetri pe străzile din cartierul lui Lance Miller, în vârstă de 54 de ani. Bărbatul a povestit pentru Associated Press că nu se încumetă să meargă cu mașina până la cel mai apropiat magazin, de teamă că apa i-ar putea distruge autoturismul.

„Nu m-aș aventura, țin prea mult la mașina mea. Ar trebui să trec printr-un strat de apă de aproape 30 de centimetri”, a spus Miller.

El își pregătise deja masa de Ziua Recunoștinței și a hotărât să rămână acasă, alături de soție și fiică. Unii dintre prietenii săi nu au scăpat însă la fel de ușor: apa le-a intrat în case, iar acum trebuie să curețe după inundații.

Inundații în districtul Avalon, statul New Jersey, joi. Foto: Scott J. Wahl / Borough of Avalon, prin Associated Press (AP).

Vremea rea a provocat întârzieri și anulări de zboruri

Furtuna a afectat și transportul aerian în perioada sărbătorii, când mulți americani călătoresc pentru a petrece Ziua Recunoștinței alături de familie.

Ploile, rafalele puternice de vânt și vizibilitatea redusă au îngreunat operațiunile pe aeroporturile din estul Statelor Unite.

„Peste 400 de zboruri către, dinspre sau în interiorul Statelor Unite au fost deja anulate joi, iar alte peste 1.900 au înregistrat întârzieri, într-una dintre cele mai aglomerate zile ale anului pentru călătoriile cu avionul”, a transmis NBC News

Associated Press a avertizat că problemele de trafic aerian ar putea persista până vineri dimineață, din cauza vântului puternic, a turbulențelor și a condițiilor meteo nefavorabile.

O furtună puternică de tip nor’easter lovește Coasta de Est a Statelor Unite chiar de Ziua Recunoștinței, provocând inundații în zonele de coastă, ploi abundente și vânt puternic. Foto: Kevin Dietsch / Getty Images.

Parada Macy’s, amânată pentru prima dată în istoria sa

Organizatorii au amânat pentru sâmbătă, 28 noiembrie, parada Macy’s Thanksgiving Day, programată inițial joi, decizie ce marchează o premieră, pentru că e prima dată în istoria evenimentului când parada nu mai are loc la data stabilită din cauza condițiilor meteo.

Decizia a fost luată după consultări cu autoritățile din New York, care au avertizat asupra rafalelor puternice de vânt. Baloanele uriașe, una dintre principalele atracții ale paradei, ar fi putut deveni periculoase pentru participanți și spectatori dacă ar fi fost ridicate în condiții de vânt puternic.

Macy’s a transmis că a luat decizia din precauție, punând siguranța participanților și a publicului pe primul loc. Parada din acest an marchează cea de-a 100-a ediție a evenimentului.

„Siguranța participanților și a spectatorilor este prioritatea noastră principală. După consultări strânse cu partenerii noștri din administrația orașului și cu agențiile implicate, am decis să mutăm celebrarea din acest an”, au transmis organizatorii, conform ABC News.

FOTOGRAFIE DE ARHIVĂ – Un balon în formă de stea plutește deasupra mulțimii de pe Sixth Avenue, în timpul paradei Macy’s de Ziua Recunoștinței, organizată la New York. Foto: Jose Francisco / TheNEWS2, prin ZUMA Press Wire / dpa.

Ce sărbătoresc americanii de Ziua Recunoștinței

Ziua Recunoștinței (Thanksgiving) este una dintre cele mai importante sărbători din SUA, marcând tradițional mulțumirea pentru recolta bogată și pentru lucrurile bune din viață.

Sărbătoarea își are rădăcinile în mesele organizate după recoltă, iar astăzi este un prilej pentru americani să se întâlnească în familie și cu prietenii. Curcanul la cuptor este nelipsit de pe multe mese, iar paradele și meciurile de fotbal american fac parte din tradițiile zilei, atunci când vremea nu dă tuturor planurile peste cap.