Serbia va organiza alegeri prezidențiale anticipate pe 27 decembrie, a anunțat joi președintele Parlamentului, Aleksandar Cupic, în urma demisiei fostului președinte Alexandar Vucic din septembrie.

„Îi îndemn pe toți cetățenii Serbiei să dea dovadă de responsabilitate și să iasă la vot pe 27 decembrie”, a declarat Cupic după semnarea documentului care stabilește data alegerilor, transmite Reuters.

Cupic, care este și președinte interimar, a semnat decizia la Adunarea Națională de la Belgrad, lansând oficial procesul electoral.

Alegerile au fost convocate cu o zi înainte de termenul legal și vor avea loc la puțin peste două luni după alegerile parlamentare anticipate din 25 octombrie, în care opoziția susținută de studenți a învins Partidul Progresist Sârb (SNS) al lui Vucic.

Calculul greșit al lui Vucic

Fostul președinte sârb Alexandar Vucic a demisionat pe 27 septembrie pentru a candida la funcția de prim-ministru în alegerile parlamentare din 25 octombrie. Dar a pierdut categoric în fața candidaților nominalizați de o mișcare de protest condusă de studenți care cerea încetarea corupției.

Acum este membru al parlamentului și conduce grupul parlamentar de opoziție Serbia Câștigă.

Conform legislației sârbe, alegerile prezidențiale trebuie să aibă loc în termen de trei luni de la încetarea mandatului președintelui.

Cupic, care a fost ales președinte al parlamentului pe 19 noiembrie, a preluat atribuțiile de președinte interimar de la predecesoarea sa, Ana Brnabic.

Lista studenților va avea propriul candidat

Lista Studenților, care a obținut o majoritate parlamentară în octombrie, a declarat că își va anunța candidatul la președinție la scurt timp după convocarea alegerilor.

Mai multe alte personalități politice și-au exprimat, de asemenea, interesul de a candida, inclusiv Branimir Nestorovic, liderul mișcării Noi – Vocea Poporului, și omul de afaceri Bogoljub Karic.

Președintele Serbiei este ales prin vot popular direct pentru un mandat de cinci ani. Dacă niciun candidat nu câștigă majoritatea absolută în primul tur, cei doi candidați principali avansează într-un tur de scrutin.