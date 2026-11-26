România va apela la experiența administrației fiscale din Grecia pentru combaterea evaziunii, digitalizarea sistemului fiscal și reducerea deficitului de colectare a TVA, relatează Antena 3. Premierul Luca Niculescu a anunțat joi, 26 noiembrie 2026, că Executivul aprobă cadrul de cooperare între ministerele de Finanțe ale celor două țări.

Documentul urmează să fie semnat oficial la Atena, în perioada 3–4 decembrie.

„Preluăm bunele practici internaționale pentru creșterea nivelului de încasare a veniturilor statului. În convorbirea telefonică pe care am avut-o cu premierul grec Mitsotakis, am discutat despre sprijinul pe care Grecia îl va oferi României și, în ședința de azi, aprobăm o notă în baza căreia ministerele de Finanțe din Grecia și România vor lucra împreună în acest scop”, a declarat Luca Niculescu la începutul ședinței de Guvern.

Datoria publică de 61,1% din PIB, rectificarea și indexarea pensiilor

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a explicat la finalul ședinței că demersul de consolidare fiscală vine în contextul în care datoria publică a ajuns la 61,1% din PIB și a depășit pragul de 60% prevăzut de Legea responsabilității fiscal-bugetare. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat joi în Guvern o informare cu implicațiile acestui nivel al datoriei.

„În ceea ce privește măsurile pentru consolidare, domnul prim-ministru a avut discuții cu omologul grec. Una dintre variante presupune folosirea experienței administrației elene. A fost adoptat un proiect în acest sens în ședința de Guvern. Datoria a ajuns la 61,1% din PIB la sfârșitul lui 2026, ceea ce implică aplicarea măsurilor pe care le știți. Urmează să facă o analiză la nivel guvernamental”, a spus Dan Cărbunaru.

Întrebat despre o eventuală rectificare bugetară, reprezentantul Executivului a precizat că deciziile depind de poziția Comisiei Europene față de ultima tranșă din PNRR.

„Sunt elemente legate de ce se întâmplă cu ultima tranșă din PNRR. Așteptăm să se pronunțe CE și, în funcție de acest lucru, vor fi luate și decizii”, a transmis Cărbunaru.

El a reiterat că raportul privind deficitul și situația bugetară, cerut și de premier, este aproape gata și va fi prezentat ulterior. În privința indexării pensiilor în noul context fiscal, Dan Cărbunaru a dat asigurări că Executivul va ține cont de situația persoanelor cu venituri mici.

„Ministerul Finanțelor are datoria să prezinte atunci când datoria publică depășește acel grad. Guvernul va analiza ce are de făcut, astfel încât să țină cont și de situația persoanelor cu venituri mici. Va ține cont de acest lucru”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului Niculescu.

Ce prevede memorandumul pregătit de Ministerul Finanțelor

Documentul elaborat de Ministerul Finanțelor stabilește încheierea unui memorandum de înțelegere cu Ministerul Economiei și Finanțelor din Grecia, cu șase domenii majore de cooperare. Acestea acoperă modernizarea administrației fiscale și combaterea evaziunii, managementul finanțelor publice și politica fiscal-bugetară, investițiile și dezvoltarea economică, fondurile europene și reformele structurale, transformarea digitală și modernizarea instituțională, precum și cooperarea economică și financiară europeană.

Colaborarea dintre cele două ministere va include schimburi de experți, vizite de studiu, misiuni tehnice, seminare, programe de formare, grupuri de lucru tematice și proiecte-pilot. Cele două state vor analiza și accesarea unor instrumente europene de sprijin, precum Instrumentul de Asistență Tehnică (TSI), programul Fiscalis și mecanismele Organizației Intra-Europene a Administrațiilor Fiscale (IOTA).

Obiectivul strategic pentru România este valorificarea expertizei elene în digitalizarea fiscală și în utilizarea datelor pentru prevenirea și combaterea fraudei, cu scopul îmbunătățirii conformării fiscale și reducerii deficitului de încasare a TVA.

Textul documentului este în curs de finalizare cu partea elenă. Potrivit Art. 7 din memorandum, acesta are caracter neobligatoriu din punct de vedere juridic, nu generează drepturi sau obligații juridice ori financiare și nu constituie un tratat internațional în sensul Legii nr. 590/2003.