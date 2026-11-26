Guvernul României a adoptat în ședința de joi Ordonanța de Urgență care prelungește limitarea adaosurilor comerciale la produsele alimentare de bază și mecanismul de licențiere pentru produsele agricole provenite din Ucraina.

​Această decizie vine ca răspuns la presiunile economice actuale generate de evoluția prețurilor la energie electrică și carburanți, precum și de tensiunile geopolitice din regiune și din zona Golfului, care continuă să influențeze costurile pe întreg lanțul agroalimentar, transmite Ministerul Agriculturii.

„Plafonarea adaosurilor comerciale oprește scumpirile nejustificate la alimentele de bază, iar prelungirea licențierii pentru importurile din Ucraina asigură un mediu concurențial corect pentru producția autohtonă”, spune ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu. care a anunțat măsura la finalul ședinței de Guvern.

Tranzit pentru cerealele din Ucraina

Despre ordonanța care a prelungit cu șase luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, respectiv cu un an de zile exportul de cereale pe teritoriul României, pentru ca toate cerealele să meargă pe tranzit și să nu rămână pe teritoriul României, Barbu a spus că este „un act important prin negocierile pe care le-am avut la nivelul Comisiei Europene”.

„Am reușit să obținem o sumă de 29,9 milioane euro. În completare am venit cu aceeași sumă de la bugetul de stat pentru a plăti către fermieri o parte din sumele pe care le-au plătit pentru îngrășământul din România. Această compensare va fi plătită în luna februarie”, a anunțat ministrul.

Totodată, pentru protejarea raselor autohtone de porc, de Bazna și Mangalița, a fost aprobat un act normativ care propune o schemă de ajutor de minimis pentru fermierii români, pentru a crește efectivele de reproducție în România și pentru a crește producția de rasă autohtonă, a mai spus Barbu după ședința de joi a Executivului.

Prelungire până pe 30 iunie 2027

​Astfel, măsura de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare de bază se prelungește cu încă 6 luni, urmând să se aplice până la data de 30 iunie 2027 inclusiv.

Acest mecanism nu fixează prețul final la raft și nu impune restricții cantitative, ci plafonează marjele comerciale la maximum 5% cumulat pe lanțul de distribuție și maximum 20% la retail, menținând astfel concurența liberă „sub plafon” și libertatea de negociere între producători și procesatori.

Potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică (INS), în luna octombrie 2026 mărfurile alimentare au înregistrat o creștere anuală de 3,07%.

​Menținerea culoarelor de solidaritate pentru tranzitul mărfurilor ucrainene a creat premisele descărcării unor cantități importante de produse pe piața internă la prețuri de dumping, iar prelungirea licențierii protejează viabilitatea fermelor românești din sectoarele vegetal și zootehnic.

​În același timp, măsura sprijină procesatorii autohtoni să își valorifice producția, previne practicile comerciale neloiale și garantează trasabilitatea și respectarea normelor sanitar-veterinare.

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