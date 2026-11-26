Procurorul general Cristina Chiriac i-a luat apărarea procurorului Rareș Petru Stan, acuzat de președintele AUR, George Simion, de instrumentarea politică a dosarului său în care joi s-a pus în mișcare acțiunea penală pentru instigare publică.

„Actele procurorilor se verifică prin mecanismele prevăzute de lege nu prin verdicte în spațiul public”, spune Cristina Chiriac într-un comunicat emis joi, la câteva ore de la acuzațiile lansate de liderul AUR de pe treptele Parchetului General.

Chiriac spune că respinge „categoric afirmațiile nefondate lansate în spațiul public, prin care activității profesionale a procurorului în cauză îi sunt atribuite motivații de natură politică”.

Procurorul general: „Întreaga susținere” față de procurorul care-l anchetează pe Simion

De asemenea, ea și-a arătat „întreaga susținere” față de procurorul Stan și spune că este „inacceptabilă discreditarea activității unui magistrat prin acuzații lipsite de fundament factual, precum și încercarea de a transfera dezbaterea asupra unei cauze penale din plan juridic în plan politic”.

Ea amintește că activitatea procurorilor se desfășoară potrivit principiilor constituționale ale legalității, imparțialității și controlului ierarhic, cu respectarea independenței procurorului în adoptarea soluțiilor.

„Deciziile procurorilor se întemeiază exclusiv pe lege și pe probele administrate în cauză, nu pe interese, conjuncturi sau considerente de natură politică.”

Chiriac atrage atenția că „justiția nu se înfăptuiește sub presiunea declarațiilor publice, a intereselor politice sau a campaniilor de discreditare a magistraților”.

Cât privește legalitatea și temeinicia actelor procurorilor, puse la îndoială joi de liderul AUR, acestea „se verifică prin mecanismele și procedurile prevăzute de lege, nu prin verdicte pronunțate în spațiul public”, spune procurorul general Cristina Chiriac.

Ea spune că respectă dreptul la liberă exprimare, dreptul la critică și „interesul legitim al societății față de activitatea instituțiilor judiciare”.

Fără jocuri politice în anchetele penale

Dar niciunul dintre aceste drepturi, spune Chiriac, „nu pot însă justifica atribuirea, în mod nefondat, a unor intenții politice magistraților și nici exercitarea de presiuni asupra acestora în legătură cu instrumentarea unor cauze penale”.

Ea le-a cerut tuturor actorilor vieții publice să respecte independența actului de justiție și să se abțină de la „antrenarea instituției” pe care o conduce în „dispute, confruntări sau jocuri politice”.

„Parchetul nu este și nu trebuie să devină un instrument al luptei politice, după cum activitatea procurorilor nu poate fi condiționată de interesele sau așteptările niciunui actor politic”, spune Chiriac.

Ea spune că are responsabilitatea, în calitatea sa de conducător al Ministerului Public, de a asigura cadrul necesar exercitării atribuțiilor profesionale ale procurorilor „cu imparțialitate, obiectivitate și fără ingerințe externe, precum și de a apăra autoritatea și credibilitatea instituției”.

Cristina Chiriac asigură opinia publică din România că „nicio presiune externă și nicio tentativă de intimidare sau de discreditare nu vor deturna activitatea” Parchetului General de la misiunea sa legală. „Reperul fundamental al activității noastre este și va rămâne legea, aplicată în mod egal, fără privilegii și fără discriminări”, încheie Chiriac.

Ce a spus Simion despre procuror

George Simion a lansat joi, 26 noiembrie 2026, un atac direct la adresa procurorului Rareș Petru Stan, procurorul de caz în dosarul în care liderul AUR a fost pus sub acuzare pentru instigare publică.

La ieșirea de la Parchetul General, Simion a afirmat că procurorul Rareș Petru Stan „de doi ani se ocupă doar de opoziția politică, tot ce înseamnă AUR, Călin Georgescu, în zona suveranistă.”

El a susținut că toate dosarele care vizează această zonă ajung „discreționar” la același procuror și a acuzat existența unor procurori care „execută ordine politice”.

Totodată, președintele AUR a calificat dosarul drept unul politic și a susținut că este o acțiune de intimidare a opoziției.

Istoricul atacurilor lui Simion împotriva procurorului Stan

În martie 2025, Simion îl nominalizase deja pe Rareș Petru Stan, după ce cinci deputați AUR fuseseră citați la Parchet.

Atunci, liderul AUR susținea că procurorul ar fi orchestrat ridicarea unor membri ai echipei de campanie AUR, confiscarea telefoanelor și laptopurilor acestora și acțiuni judiciare menite să scoată din joc opoziția politică.

A făcut inclusiv referire la presupuse ordine venite dinspre PSD-PNL și ambasade străine.

Ce s-a întâmplat astăzi la Parchet

Simion s-a prezentat la Parchetul General în dosarul deschis după declarația din 9 martie 2025, când a spus că membrii BEC care au invalidat candidatura lui Călin Georgescu ar trebui „jupuiți în piața publică”.

Astăzi i s-a adus la cunoștință punerea în mișcare a acțiunii penale și că a devenit inculpat.

Procurorii au precizat că este vorba despre o anchetă privind instigarea publică și au subliniat că măsura nu înlătură prezumția de nevinovăție.

Cum s-a jucat Simion cu calendarul ca să pară că este hărțuit de procurori

De reținut că pe 20 noiembrie Simion primește citația iar pe 24 noiembrie AUR prezintă așa-zisul raport privind anularea alegerilor, o compilație făcută de șefa Comisiei de cercetare a abuzurilor din Camera Deputaților, neasumată de membrii comisiei care au votat pe 4 februarie împotriva constituirii unei subcomisii de anchetă.

Deși a fost citat pe 20 noiembrie, Simion vorbește public pe 25 noiembrie de citarea sa ca o consecință a prezentării raportului, considerat de criticii săi „maculatură” lipsită de orice substanță juridică, instrumentată artificial pentru a susține ideea neingerinței rusești în alegerile prezidențiale din 2024.

Pe 26 noiembrie, Simion se prezintă la Parchet pentru a afla că s-a pus în mișcare acțiunea penală, o etapă avansată a anchetei penale care premerge întocmirii rechizitoriului și trimiterii în judecată.

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