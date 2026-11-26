România produce în 2026 aproximativ 4,6 milioane de hectolitri de vin, cu 40% mai mult decât în 2025 și cu 19% peste media ultimilor cinci ani. Estimările oficiale ale Organizației Internaționale a Viei și Vinului (OIV), interpretate de Wines of Romania, platformă dedicată în exclusivitate promovării vinului românesc, au fost confirmate direct în teren, în timpul filmărilor la „România din Cramă în Cramă”, cel mai amplu proiect dedicat industriei vitivinicole autohtone. România înregistrează cea mai mare creștere procentuală a producției din Uniunea Europeană în 2026, într-un an în care cramele își deschid tot mai larg porțile spre turiști.

Ediția specială „România din Cramă în Cramă”, realizată de Marinela Ardelean după 35 de zile de filmări în peste 80 de crame din toată țara, aduce pe ecrane oamenii, locurile și realitățile din spatele acestor cifre, dar și cinci repere esențiale ale industriei:

2026 a fost un an bun în vie, dar cifrele nu înseamnă o creștere a sectorului. OIV estimează recolta din 2026 la 4,6 milioane de hectolitri, cu 40% peste 2025. Este însă aproximativ același nivel ca în 2023, pe aceeași suprafață de vie: creșterea vine din condițiile meteo favorabile, nu din vii noi.

OIV estimează recolta din 2026 la 4,6 milioane de hectolitri, cu 40% peste 2025. Este însă aproximativ același nivel ca în 2023, pe aceeași suprafață de vie: creșterea vine din condițiile meteo favorabile, nu din vii noi. Struguri mai ieftini. În interviurile realizate de Wines of Romania, producătorii vorbeau de 3-3,2 lei/kg pentru strugurii albi în 2025 și de aproximativ 1,8 lei/kg, în unele zone, pentru aceiași struguri, în 2026.

În interviurile realizate de Wines of Romania, producătorii vorbeau de 3-3,2 lei/kg pentru strugurii albi în 2025 și de aproximativ 1,8 lei/kg, în unele zone, pentru aceiași struguri, în 2026. Cramele se deschid spre vizitatori. Spațiile construite și investițiile făcute în ultimii ani se văd în crame, iar turismul viticol prinde formă: în 2026, trei localități din Dealu Mare se prezintă ca stațiuni oenoturistice.

Spațiile construite și investițiile făcute în ultimii ani se văd în crame, iar turismul viticol prinde formă: în 2026, trei localități din Dealu Mare se prezintă ca stațiuni oenoturistice. Românii consumă mai mult vin. Consumul a crescut cu 11% în 2025 (OIV), într-un an în care, în lume, a coborât la cel mai scăzut nivel din 1957. Piața de acasă rămâne cea mai mare oportunitate pentru producători. Exportul este în continuare o provocare: în 2025, România a importat vin de 152 de milioane de euro și a exportat de 38,5 milioane (INS).

Consumul a crescut cu 11% în 2025 (OIV), într-un an în care, în lume, a coborât la cel mai scăzut nivel din 1957. Piața de acasă rămâne cea mai mare oportunitate pentru producători. Exportul este în continuare o provocare: în 2025, România a importat vin de 152 de milioane de euro și a exportat de 38,5 milioane (INS). Miză pe soiurile locale. Fetească regală, Fetească albă și Merlot rămân cele mai plantate soiuri din țară, dar în ultimii nouă ani viticultorii au mizat tot mai mult pe soiuri cu identitate locală: Busuioaca de Bohotin și-a dublat suprafața, Fetească neagră a crescut cu 15%, iar Negru de Drăgășani s-a extins de patru ori (O.N.V.P.V., 2017-2026).

„Recolta acestui an este generoasă, dar anul a fost dificil, mai ales pentru viticultorii care trăiesc din vânzarea strugurilor. Producătorii se confruntă cu provocări reale: consumul de vin scade la nivel mondial, exportul rămâne sub o zecime din producție, iar transferul către generațiile tinere este tot mai dificil. Vestea bună este că multe crame investesc în enoturism, deseori cu a doua generație implicată în afacerea familiei sau cu tineri care au ales acest domeniu. Cine a vizitat o cramă devine adesea clientul ei fidel, iar efectul se simte în toată zona: în Franța, la fiecare euro cheltuit la cramă, alți doi rămân în comunitate.

Aceasta este misiunea proiectului „România din Cramă în Cramă” – ca să susținem deopotrivă industria și comunitățile care trăiesc în jurul ei, oamenii care lucrează în vii și în crame, pensiunile, restaurantele, producătorii locali. Turiștii care vin din afara țării caută experiențe la cramă, iar vinul este un ambasador cultural. Al nostru este cu adevărat bun: vinul românesc este un brand de țară”, spune Marinela Ardelean.

Concluziile celui mai amplu proiect de documentare a vinului românesc

Emisiunea „România din Cramă în Cramă”, realizată de Marinela Ardelean – expert în vin a cărei teză de doctorat a analizat imaginea României ca țară producătoare de vin – a parcurs șapte regiuni viticole ale țării. În cele 35 de zile de filmare, echipa a vizitat peste 80 de crame și a intervievat peste 100 de profesioniști din industria vitivinicolă locală, mulți dintre ei aduși pentru prima dată în fața publicului larg.

Maturitatea spre care se îndreaptă vinul românesc . Calitatea vinului nu mai este suficientă singură, iar producătorii au început să înțeleagă acest lucru: contează la fel de mult ambalajul, prezentarea și experiența oferită.

. Calitatea vinului nu mai este suficientă singură, iar producătorii au început să înțeleagă acest lucru: contează la fel de mult ambalajul, prezentarea și experiența oferită. Cramele noi merită descoperite, iar cele consacrate oferă experiențe. Producătorii noi se remarcă prin calitatea vinurilor și prin poveste. În același timp, cramele consacrate oferă experiențe inedite, de la concerte în vie până la bătăi cu spumant sau ateliere de cupajare.

Producătorii noi se remarcă prin calitatea vinurilor și prin poveste. În același timp, cramele consacrate oferă experiențe inedite, de la concerte în vie până la bătăi cu spumant sau ateliere de cupajare. Mici sau mari, cramele caută legătura directă cu clientul. Cramele mici își vând vinul mai ales la cramă, vizitatorilor care le trec pragul, iar cele mari mizează pe etichete personalizate, pe degustări verticale (același vin din mai mulți ani) și pe castele, conace sau crame istorice, transformate în destinații turistice.

Cramele mici își vând vinul mai ales la cramă, vizitatorilor care le trec pragul, iar cele mari mizează pe etichete personalizate, pe degustări verticale (același vin din mai mulți ani) și pe castele, conace sau crame istorice, transformate în destinații turistice. La cramă se mănâncă și se doarme bine. Mâncarea surprinde de multe ori, iar cu ocazia unei vizite într-un oraș, merită căutată o cramă din apropiere: cazarea, prânzul sau cina pot fi chiar mai bune decât în oraș.

Mâncarea surprinde de multe ori, iar cu ocazia unei vizite într-un oraș, merită căutată o cramă din apropiere: cazarea, prânzul sau cina pot fi chiar mai bune decât în oraș. Producătorii au nevoie să se cunoască între ei. Proiectul i-a adus în același loc pe producători din toate regiunile, iar formatul i-a ajutat să afle lucruri unii despre alții.

Proiectul i-a adus în același loc pe producători din toate regiunile, iar formatul i-a ajutat să afle lucruri unii despre alții. Vinul trebuie scos din zona cunoscătorilor. Ca să ajungă la tineri și la cei care nu se pricep la vin, vinul românesc trebuie arătat prin oameni și locuri, nu prin termeni tehnici.

România, regiune cu regiune

Dincolo de cifrele naționale, harta viticolă a României, a 9-a ca suprafață din lume, cu 178.789 de hectare cultivate cu struguri pentru vin (O.N.V.P.V., 2025) și 406 producători autorizați să îmbutelieze vinuri cu origine, se împarte în șapte regiuni cu personalități distincte. Proiectul le-a parcurs pe toate, arătând cum aceeași țară poate oferi deopotrivă vinuri albe vibrante de climat răcoros, pivnițe săpate în dealuri de secole sau roșii corpolente născute lângă mare.

Capitala enoturismului: crame cu cazare, restaurante și spa, de la cetatea Alba Iulia până la Bistrița, și vinuri albe de climat răcoros, în primul rând Fetească regală (Alba este al doilea județ din țară la acest soi).

Vinul fără granițe: cea mai mică regiune viticolă a țării, cu 3.040 de hectare, dar cea mai deschisă spre lume. Aici fac vin români, șvabi, sârbi și italieni, cu o orientare puternică spre export.

Inima viticolă a țării: 39% din vii, trei mari centre (Vrancea, Huși, Cotnari) și cea mai mare concentrare de soiuri românești. Aici se află peste 80% din Busuioaca de Bohotin, aproape toată Grasa de Cotnari și Frâncușa. Tot aici se cultivă Zghihara de Huși, un vechi soi autohton care a ajuns astăzi la 57 de hectare în toată țara.

Podgoria soiurilor create și reînviate. La Drăgășani, cercetătorii au obținut Negru de Drăgășani și Alutus, iar Crâmpoșia selecționată a crescut de la 20 la 144 de hectare din 2017. Roșioara crește aproape numai în Dolj și Olt, iar Tămâioasa roză a rămas o raritate: 17 hectare în toată țara.

Maramureș și Crișana. Regiunea pivnițelor: sate întregi cu pivnițe săpate în dealuri, galerii subterane vechi de secole și soiuri locale care renasc, precum Bakatorul și Cadarca (două treimi din Cadarca țării se află în Arad). Este și o regiune a vinurilor spumante.

Regiunea pivnițelor: sate întregi cu pivnițe săpate în dealuri, galerii subterane vechi de secole și soiuri locale care renasc, precum Bakatorul și Cadarca (două treimi din Cadarca țării se află în Arad). Este și o regiune a vinurilor spumante. Dealu Mare, capitala Feteștii negre: Prahova este primul județ la acest soi (612 hectare). Tot aici apar vinuri fără alcool și spritz-uri la doză, gândite pentru consumatorii tineri.

Cea mai mare diversitate: județul Constanța este primul din țară la Chardonnay, Sauvignon, Cabernet Sauvignon și Syrah, iar vecinătatea mării și a Dunării dă vinuri pline, cu aciditate mai scăzută.

Emisiunea România din Cramă în Cramă cuprinde 7 episoade, fiecare dedicat unei zone viticole. Episoadele sunt publicate pe rând pe canalul YouTube Wines of Romania, cu subtitrări în cinci limbi: engleză, franceză, germană, italiană și spaniolă.

Conținutul a fost sintetizat și într-o ediție specială de lungmetraj, care va fi difuzată pe 1 decembrie 2026, la Prima TV, de la ora 12:00. Ulterior, aceasta va fi proiectată atât în țară, cât și în străinătate, contribuind la promovarea imaginii României prin una dintre cele mai autentice expresii ale patrimoniului său cultural și economic: vinul.

Partenerii proiectului: CEC Bank România, Aqua Carpatica, Bitdefender, Carrefour, Autonom, Christian Tour și Asociația Arc Peste Timp.

Parteneri media: Prima TV, Profit.ro, Cotidianul.ro, Prima Sport, Prima News, Agro Tv, Hotnews, Transilvania Business, Romania Insider, Retail-FMCG.ro.

Despre Marinela Ardelean

Marinela Ardelean este realizatoarea și gazda emisiunii „România din Cramă în Cramă”. Expert în vin cu 20 de ani de experiență, este fondatoarea Wines of Romania și cofondatoare a RO-Wine Festival. De peste zece ani face parte din juriul Mundus Vini, unul dintre cele mai importante concursuri de vin din lume, unde este singura din România care prezidează o comisie de jurizare. Doctor în marketing, cu o teză despre imaginea vinului românesc, și speaker TEDx, a scris șapte cărți despre vin și gastronomie.