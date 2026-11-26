Întrebat de Emma Zeicescu, la emisiunea „Interese mari şi mici”, prezentată alături de Mihai Radu, despre avertismentul ministrului Finanţelor privind posibila îngheţare a alocaţiilor, indemnizaţiilor pentru părinţi şi salariilor bugetarilor până în 2031, Mihai Ghigiu a spus că aşteaptă să vadă mai întâi propunerea concretă de buget şi limitele financiare stabilite de Ministerul Finanţelor.

Ministrul a precizat că nu deţine toate datele necesare pentru a comenta cifrele avansate şi că preferă să nu facă afirmaţii fără să cunoască situaţia exactă.

„Noi aşteptăm sau eu mă aştept să văd o propunere de buget, nişte limite, să vedem exact. Adică domnul ministru Nazare ştie exact cum vede cifrele. Nu am cifrele şi n-aş vrea să… În general, îmi place să nu vorbesc pe ceea ce nu ştiu”, a declarat Mihai Ghigiu.

Oficialul a fost însă categoric în privinţa unei eventuale îngheţări pentru cinci ani a prestaţiilor sociale, despre care spune că ar fi greu de acceptat atât pentru populaţie, cât şi din perspectiva doctrinei social-democrate.

„Însă ideea de a îngheţa cinci ani aceste, să zic, prestaţii sociale, mie mi se pare imposibil de acceptat pentru populaţie. Mi se pare că ar fi fix împotriva doctrinei social-democrate”, a afirmat ministrul.

Acesta a amintit că îngheţarea alocaţiilor pentru copii şi a indemnizaţiilor pentru mame a reprezentat deja unul dintre reproşurile adresate Guvernului condus de Ilie Bolojan. În opinia sa, o măsură similară, aplicată pe o perioadă atât de lungă, ar fi dificil de susţinut.

Mihai Ghigiu cere reducerea cheltuielilor statului şi eliminarea „găurilor negre”

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a explicat că înţelege dificultăţile economice şi bugetare ale României, dar consideră că ajustările trebuie să înceapă şi de la nivelul instituţiilor statului. El a cerut o analiză a cheltuielilor publice şi măsuri pentru eliminarea zonelor în care sunt consumate resurse fără rezultate pe măsură.

„Înţeleg că avem o situaţie economică complicată, însă mă aştept atât de la domnul Nazare, cât şi de la colegii mei, nu vorbesc doar de domnul Nazare, să vedem o reducere a cheltuielilor statului, să vedem o închidere a găurilor negre, pentru că, ne place sau nu, există”, a declarat Ghigiu.

Ca exemplu, ministrul a invocat situaţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, instituţie al cărei buget ar fi crescut constant în ultimii ani.

El a pus sub semnul întrebării eficienţa modului în care sunt folosiţi aceşti bani, raportând alocările bugetare la calitatea serviciilor medicale oferite populaţiei.

„Casa Naţională de Asigurări de Sănătate are un buget care a crescut constant în ultimii ani şi, îmi cer scuze, dar eu nu văd evoluţia din serviciile medicale să fi ţinut pasul cu această alocare bugetară fabuloasă”, a afirmat ministrul.

Întrebat dacă a lucrat la o propunere de reducere a bugetului sau de reorganizare a instituţiei, Mihai Ghigiu a spus că este nevoie inclusiv de o schimbare a filozofiei de funcţionare. În opinia sa, nivelul ridicat al finanţării trebuie să se reflecte în servicii medicale de calitate.

„Cred că avem nevoie şi de o schimbare de filozofie şi, în acelaşi timp, avem nevoie, chiar dacă se menţine acest buget mare al Casei, să vedem servicii de calitate”, a conchis ministrul.

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