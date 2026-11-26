Disputa ar fi pornit în octombrie, când Rudenko a declarat că Moscova ar putea contribui la detensionarea relațiilor dintre Seul și Phenian. Afirmația a fost considerată nepotrivită de conducerea nord-coreeană, iar ministrul de Externe Choe Son Hui ar fi cerut explicații privind politica Rusiei față de Coreea de Sud, susține HUR.

La sfârșitul lunii, Choe ar fi transmis că declarațiile viceministrului nu se potrivesc cu relația de alianță dintre cele două țări și ar fi anunțat suspendarea temporară a sprijinului militar, în urma unei decizii personale a lui Kim Jong-un.

Ce arme nu ar mai primi Rusia din Coreea de Nord

Pe lângă blocarea accesului avioanelor militare ruse în spațiul aerian nord-coreean, Phenianul ar fi oprit livrările de rachete balistice KN-23 și obuze de artilerie, potrivit informațiilor prezentate de HUR. Suspendarea ar afecta două categorii importante de echipamente pe care Coreea de Nord le-a furnizat Rusiei în războiul împotriva Ucrainei.

Phenianul a trimis, de asemenea, aproximativ 14.000 de militari să lupte alături de trupele ruse în regiunea Kursk, iar peste 6.000 dintre aceștia ar fi fost uciși, potrivit estimărilor oficialilor sud-coreeni, ucraineni și occidentali citați de The Kyiv Independent.

Conform sursei citate, din 2024, Rusia ar fi lansat asupra Ucrainei cel puțin câteva zeci de rachete balistice nord-coreene, considerate în general mai puternice, dar mai puțin precise decât modelele rusești echivalente.

Ucraina susține că militari și unități de rachete nord-coreene sunt încă în Rusia

În august, serviciile de informații ucrainene au avertizat că Moscova ar putea cere Phenianului să trimită până la 50.000 de militari suplimentari pentru războiul împotriva Ucrainei, alături de rachete, operatori de drone și brigăzi tehnice.

În cea mai recentă evaluare, HUR susține că unități ale Corpului 11 al Forțelor pentru Operațiuni Speciale nord-coreene se află în continuare în regiunea Kursk, iar o unitate de rachete nord-coreeană operează în regiunea Voronej, în cadrul Brigăzii 112 de Rachete a armatei ruse, încă de la mijlocul verii. Serviciul ucrainean nu a explicat cum a obținut aceste informații, iar The Kyiv Independent a precizat că nu le-a putut verifica independent.

Coreea de Sud cere oprirea cooperării militare dintre Moscova și Phenian

Un oficial sud-coreean de rang înalt a declarat pentru The Kyiv Independent că sprijinul militar dintre Rusia și Coreea de Nord continuă să reprezinte un motiv de îngrijorare pentru Seul și comunitatea internațională. „Cooperarea militară dintre Coreea de Nord și Rusia rămâne un motiv de serioasă îngrijorare pentru Republica Coreea și pentru comunitatea internațională”, a afirmat acesta.

Oficialul a cerut, de asemenea, încetarea imediată a oricărei cooperări militare care încalcă rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU, dar nu a comentat informațiile HUR despre presupusa suspendare a livrărilor de arme.

Rusia și Coreea de Nord au un tratat care prevede apărare reciprocă

Cooperarea militară dintre Moscova și Phenian s-a extins rapid începând din 2023, iar în 2024 cele două țări au formalizat relația printr-un tratat de parteneriat strategic care include o clauză de apărare reciprocă.

Pe 9 septembrie, președintele rus Vladimir Putin și liderul chinez Xi Jinping au transmis mesaje cu ocazia celei de-a 78-a aniversări a fondării Coreei de Nord și au reafirmat relațiile apropiate cu Phenianul, potrivit agenției nord-coreene KCNA. Putin a promis continuarea cooperării în cadrul „parteneriatului strategic cuprinzător” și a susținut că aprofundarea relațiilor va contribui la securitatea regională și la formarea unei ordini mondiale multipolare.