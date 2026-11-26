Cele cinci state au ales să își unească achiziția pentru a reduce costurile și pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a coopera militar.

Astfel, statele nu au ca scop doar să-și reducă efortul financiar, împărțindu-l între ele, ci și să faciliteze colaborarea dintre armatele participante.

Finlanda are o cotă de 2,8 miliarde de euro din achiziție

Valoarea anunțată de Antti Hakkanen pentru partea Finlandei este de 2,8 miliarde de euro. Ministrul a evidențiat și amploarea comenzii la nivelul NATO, pe care a calificat-o drept cea mai mare achiziție comună de echipamente pentru apărarea terestră.

În total, cele cinci țări vor cumpăra peste 430 de vehicule CV90 de la BAE Systems Hägglunds. Cooperarea le oferă ocazia să reducă cheltuielile printr-o achiziție comună și să îmbunătățească interoperabilitatea militară, adică posibilitatea ca forțele lor armate să colaboreze mai ușor.

Estonia a ieșit din planul inițial al celor șase state

Achiziția a fost pregătită inițial de șase țări. În 2025, Finlanda, Suedia, Norvegia, Lituania, Țările de Jos și Estonia au semnat o declarație de intenție pentru cumpărarea în comun a vehiculelor CV90, însă Estonia s-a retras ulterior.

Comanda a rămas în responsabilitatea celorlalte cinci state, care vor continua achiziția comună.

CV90 este o platformă militară produsă în mai multe variante

CV90 este o familie de vehicule de luptă pentru infanterie, nu un singur model cu o configurație fixă. BAE Systems menționează că platforma are 17 variante contractate, utilizate de 10 țări, iar vehiculele pot integra sisteme diferite de armament și echipamente electronice.

În configurația pentru infanterie descrisă de producător, CV90 are un compartiment destinat transportului a până la opt militari. Vehiculul include sisteme de protecție pentru echipaj și pasageri, precum și echipamente care le permit militarilor să urmărească situația de pe câmpul de luptă.

Producția vehiculelor CV90 pentru forțele armate suedeze a început în 1993, iar modelul a fost dezvoltat ulterior în mai multe configurații. De-a lungul timpului, armatele care îl folosesc au primit versiuni pentru misiuni diferite, inclusiv recunoaștere, comandă și transport.

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