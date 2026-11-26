Pentagonul a amânat până în 2027 evaluarea prezenței militare americane în Europa, a relatat joi postul de televiziune polonez TVP World, citând două surse familiarizate cu situația.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunțat în iunie revizuirea la șase luni, ca parte a eforturilor de a transfera o mai mare responsabilitate pentru apărarea convențională a Europei către aliații europeni, recomandările fiind așteptate inițial la începutul lunii decembrie.

Pete Hegseth a spus că va reevalua desfășurarea a aproximativ 80.000 de soldați americani în Europa.

Președintele american Donald Trump a ordonat această revizuire ca parte a unei reevaluări mai ample a desfășurărilor militare americane de trupe în întreaga lume.

NATO 3.0

Procesul este văzut ca un element cheie al unei viziuni mai ample, denumită „NATO 3.0”, în cadrul căreia aliații europeni și-ar asuma o responsabilitate mai mare pentru apărarea convențională a continentului, în timp ce SUA își vor muta mai mult atenția militară către Indo-Pacific.

Strategiile de securitate și apărare națională ale SUA au identificat regiunea Indo-Pacifică drept principala prioritate strategică a Washingtonului, solicitând aliaților europeni să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare.

Aliații NATO și-au exprimat îngrijorarea că acest lucru ar putea duce la o reducere a numărului de trupe americane din Europa, într-un moment în care Rusia reprezintă o amenințare tot mai mare.

Revizuirea este efectuată în contextul în care Polonia insistă asupra unei prezențe permanente a trupelor americane pe teritoriul său.

Întâlnire Rutte – Trump

Raportul a venit la o zi după ce Trump s-a întâlnit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Într-o declarație comună în urma discuțiilor, cei doi au îndemnat Rusia să se abțină de la acțiuni care ar putea extinde războiul din Ucraina.

Întâlnirea a avut loc în urma unor rapoarte conform cărora trei rachete rusești ar fi detonat pe teritoriul polonez cu mai puțin de o săptămână înainte.

Polonia a făcut presiuni pentru o prezență militară permanentă a SUA.

O decizie a Casei Albe privind înființarea unei baze americane permanente pe teritoriul polonez este așteptată la începutul lunii decembrie.

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