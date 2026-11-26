Născut într-o familie de romi cu cinci copii din județul Teleorman, Dulgheru locuiește acum la Bruxelles și își împarte activitatea între tehnologie și antreprenoriat social. Prin REDI, încearcă să le ofere antreprenorilor romi acces la finanțare, o oportunitate pe care o consideră importantă și prin prisma experienței propriei familii, unde frații s-au sprijinit reciproc pentru a-și continua studiile.

Fratele său s-a angajat la 18 ani pentru ca ceilalți copii să poată merge la școală

În familia lui Petrică Dulgheru, continuarea studiilor a presupus sacrificii, fratele cel mare fiind nevoit să se angajeze la 18 ani în domeniul extracției petroliere pentru a-și ajuta părinții să-i țină pe ceilalți copii la școală. Mai târziu, după ce a ajuns la facultate, Petrică și-a sprijinit fratele să termine liceul.

„Am fost primul din familia mea care a terminat liceul și am simțit cumva obligația să-i ajut pe ceilalți frați ai mei”, povestește antreprenorul, citat de Hotnews.

Sprijinul reciproc i-a ajutat pe frați să-și construiască propriile cariere. Astfel, fratele său a obținut un masterat în filosofie, una dintre surori a devenit medic stomatolog, alta este asistentă-șefă la Floreasca, iar cea de-a treia lucrează ca profesoară în Belgia.

„Astăzi, fratele meu are masterat în filosofie, una dintre surorile mele este medic stomatolog, am o altă soră care este asistentă-șefă la Floreasca, am o altă soră care este aici, în Belgia, profesoară”, spune Petrică Dulgheru.

REDI a obținut recent un împrumut de 5 milioane de euro pentru antreprenorii romi

Experiența familiei sale se regăsește și în activitatea REDI, organizația fondată de Dulgheru pentru a sprijini antreprenorii romi din Europa și Balcani. De curând, REDI a obținut un împrumut de 5 milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, iar banii vor fi transformați în microcredite pentru antreprenorii romi și pentru afacerile care angajează persoane de etnie romă.

Programul cuprinde patru țări: România, Republica Moldova, Albania și Kosovo.

Start-up-ul Capture-AI a fost premiat luna aceasta la Lisabona

În paralel cu activitatea socială, Petrică Dulgheru a fondat Capture-AI, un start-up care dezvoltă o tehnologie prin care dioxidul de carbon emis de fabrici poate fi transformat în combustibili verzi. Proiectul a primit luna aceasta un premiu internațional la Lisabona.

Povestea lui Petrică Dulgheru ne arată că sprijinul primit la momentul potrivit poate schimba destine și că reușita personală capătă o valoare și mai mare atunci când devine o șansă oferită și altora. Dincolo de performanțele academice și de proiectele de afaceri, parcursul său vorbește despre solidaritatea unei familii, puterea educației și responsabilitatea de a deschide drumuri pentru cei care nu au avut aceleași oportunități. Cu alte cuvinte, niște lecții de viață din care fiecare are ceva de învățat!