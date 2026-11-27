Clasa de mijloc din România traversează o perioadă de „subțiere”, fiind afectată pe deoparte de erodarea puterii de cumpărare, iar de cealaltă parte de povara fiscalității. În paralel, se vorbește despre progresele privind micșorarea discrepanțelor sociale, fiind aruncate în discuție statistici oficiale precum coeficientul Gini, care prezintă o imagine paradoxală, în care România pare mai egalitară decât media europeană, deși realitatea cotidiană indică o polarizare accentuată.

Realitatea este că segmentul social de mijloc este volatil în sens negativ. Ce înseamnă asta: cei cu salarii medii sunt predispuși la a aluneca sub venitul mediu în cazul unor evenimente neprevăzute, iar cei care câștigă sub acest prag au acces mai dificil în rândurile clasei de mijloc.

Cum definim clasa de mijloc

OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) definește uzual gospodăriile cu venituri medii ca având un venit disponibil echivalat între 75% și 200% din mediana națională, unde „echivalat” înseamnă ajustat pentru dimensiunea și componența gospodăriei.

Acest termen nu ia în calcul salariul individual și nici venitul total al unei familii indiferent de numărul membrilor.

Raportul OCDE despre presiunile asupra clasei mijlocii examinează separat venitul, consumul, averea, datoria și ocupația, tocmai pentru că acestea nu se suprapun perfect.

Fragilitatea clasei de mijloc din România

În România, clasa de mijloc este istoric mai îngustă și mai fragilă decât în Europa de Vest, fiind concentrată preponderent în marile centre urbane.

Aceasta depinde masiv de venitul salarial activ sau de activități independente și dispune în general de rezerve financiare reduse, comparativ cu Vestul Europei, unde pe lângă veniturile salariale mai există și alte plase de siguranță.

Deși pe cifre clasa de mijloc s-a extins cu 10% de la aderarea României la Uniunea Europeană, ajungând la 61%, conform unei analize realizate de Ella Kállai, economist șef Alpha Bank România, în 2024, acest segment era al doilea cel mai mic din Uniunea Europeană după Bulgaria.

Cum se erodează clasa de mijloc

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), câștigul salarial real (ajustat cu inflația) a intrat pe un trend descendent persistent, ajungând în septembrie 2026 la a 15-a lună consecutivă de scădere, -1,5%/an în septembrie, după scăderi și mai abrupte în primăvară, precum -5,1% în martie 2026.

Pentru întregul an 2026, prognozele indicau o contracție a salariului real de aproximativ 3,3%, pe fondul celei mai ridicate inflații din UE.

Conform Raportul Economic OCDE pentru România 2026, veniturile reale și consumul privat sunt puternic constrânse de consolidarea fiscală, respectiv majorările de TVA și de accize, încetinirea creșterilor salariale din mediul privat și înghețarea salariilor bugetare.

Datele de pe piața muncii arată în 2026 că baza salarială rămâne foarte îngustă spre vârf. Astfel, din aproximativ 5 milioane de salariați, aproape 4 milioane câștigă sub salariul mediu net pe economie (situat în jurul valorii de 5.700–5.800 lei).

Costurile de trai cresc disproporționat cu salariile

Chiar dacă rata anuală a inflației s-a temperat față de vârfurile anterioare, nivelul prețurilor la alimente, servicii, utilități și locuințe a rămas permanent ridicat. Astfel, creșterile salariale din privat nu mai compensează costul real al vieții.

În plus, dobânzile ridicate au redus accesibilitatea creditării ipotecare, blocând principalul mecanism de acumulare de capital al clasei de mijloc.

Povara fiscală pe salariul brut, aproximativ 41%, rămâne printre cele mai mari din UE pentru veniturile medii, fără un sistem real de deduceri personale semnificative pentru copii, educație, sănătate.

Creșterile de accize și modificările de TVA afectează proporțional mai mult gospodăriile care își cheltuiesc aproape tot venitul pe consum curent.

Clasa de mijloc câștigă prea mult pentru a beneficia de ajutoare sociale sau subvenții, plătește majoritatea taxelor directe și indirecte, dar nu are acces la mecanismele complexe de optimizare fiscală ale marilor averi.

Indicatorul inegalității Gini

Coeficientul Gini măsoară inegalitatea distribuției veniturilor pe o scară de la 0 (egalitate perfectă) la 100 (inegalitate maximă).

Acesta este de cele mai multe ori invocat atunci când se vorbește despre reducerea decalajelor sociale, însă indicatorul nu este unul consistent, ignorând o serie întreagă de date și factori.

Potrivit datelor Eurostat publicate recent, coeficientul Gini al României a coborât la un minim istoric de 27,3 puncte în 2025 (în scădere de la 28,0 în 2024 și 37,4 în 2015).

Pe hârtie, România a ajuns sub media Uniunii Europene (29,2) și pare mai „egalitară” decât economii precum Germania (30,1), Franța (30,4) sau Suedia (28,6).

În 2024, potrivit datelor Eurostat, deprivarea materială și socială severă era la 17,2%, comparativ cu media UE de 6,4%.

Efectul de „egalizare în jos”

Coeficientul Gini nu măsoară prosperitatea, ci distanța dintre venituri. Dacă salariul minim și pensiile mici cresc, iar veniturile clasei de mijloc stagnează sau scad din cauza taxelor, distribuția devine matematic mai „egală”.

Astfel, scăderea Gini poate reflecta tocmai „subțierea” clasei de mijloc, nu o îmbunătățire a nivelului de trai.

Sondajele pe gospodării au probleme în a surprinde veniturile din capital, dividende, chirii nedeclarate, câștiguri imobiliare sau cheltuielile personale decontate pe firme, astfel că vârful piramidei este sistematic subevaluat în calculul Gini.

În plus, sunt alte aspecte legate de accesul la servicii pe care acest indicator nu le poate capta.

Un stat poate avea un coeficient Gini scăzut și, simultan, o rată foarte mare de privare materială și socială severă. România continuă să aibă decalaje majore între polii economici precum București și Cluj și mediul rural sau orașele industriale.

Traiul decent este prea scump

Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România au actualizat în luna octombrie valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru anul 2026, în baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică.

Astfel, pentru o persoană adultă singură, valoarea coșului este de 4407 lei pe lună, în timp ce pentru o familie de doi adulți fără copil valoarea coșului urcă la 7150 de lei.

Lucrurile se complică atunci când vine vorba despre familii cu copii. O familie formată din doi adulți și un copil ajunge la un coș minim de trai decent de 9.574 de lei, iar pentru familia de referință, formată din doi adulți și doi copii acesta ajunge până la 11.668 de lei.

Salariul minim, de două ori mai mic decât necesarul pentru un trai decent

Față de anul 2025, valoarea coșului pentru familia de referință este cu 298 de lei mai mare, iar acest lucru este cauzat de majorări ale cheltuielilor „Îmbrăcăminte și încălțăminte”, „Cheltuieli cu locuința”, „Servicii” și „Educație și cultură”.

Problema apare în privința salariului minim din România, care este clar depășit de costurile coșului de cumpărături. Dacă salariul mediu acoperă 98,3% din necesarul pentru un trai minim decent, salariul minim ajunge abia la 48,7% din necesarul pentru un trai decent.

Ce spun instituțiile internaționale

OCDE arată că asocierea dintre impozitul proporțional pe venit, deducerea neimpozabilă redusă și contribuțiile sociale ridicate generează o povară fiscală mare la veniturile mici și o redistribuire limitată.

Organizația leagă această structură și de descurajarea ocupării formale a muncii, fiind practic încurajată munca „la negru” sau „la gri”.

OCDE leagă încetinirea consumului de înghețarea unor venituri, creșterea TVA și accizelor și eliminarea plafonării prețului electricității.

Banca Mondială documentează creșterea cotei standard de TVA de la 19% la 21% și consolidarea cotelor reduse la 11%, care sunt creșteri regresive, printre motivele care afectează nivelul de trai.

Astfel, gospodăria poate încasa aceeași sumă nominală, dar poate cumpăra mai puțin și economisi mai puțin.

Cum „s-a redus” inegalitatea în timpul crizei mondiale

Ciprian Domnișoru arată, într-un studiu publicat de OIM în 2014, că reducerea inegalității în perioada Marii Recesiuni a reflectat comprimarea veniturilor salariale din sectorul public, inclusiv a celor superioare, și câștiguri doar modeste pentru unele categorii cu venituri mici.

Astfel, apare întrebarea dacă egalizarea se produce prin apropierea veniturilor mici de un nivel decent sau prin pierderi mai mari ale celor situați deasupra lor.

Recomandările instituțiilor internaționale

Studii ale FMI și ale Comisiei Europene arată că introducerea unui sistem progresiv în țările cu cotă unică ar crește veniturile fiscale și ar reduce inegalitatea, afectând negativ doar gospodăriile cele mai bogate.

Creșterea progresitivății este încurajată și de OCDE, în ultimele sale rapoarte, dar și de recentul raport Letta, prezentat zilele trecute la Banca Națională a României.

Renunțarea la cota unică este susținută de numeroase studii, iar literatura de specialitate arată că statele care au trecut de la un sistem progresiv la cote unice în Europa au înregistrat un bilanț relativ modest în termeni de eficiență și problematic în termeni distributivi, contribuind la creșterea inegalităților, arată un studiu FES realizat de economistul Cornel Ban și de profesorul Cristian Pop în acest an.

România a trecut la cota unică în anul 2005, iar de atunci au tot existat discuții pe marginea reintroducerii taxării progresive, însă de fiecare dată contraargumentul a fost același: „Nu suntem pregătiți”.

Introducerea unui sistem de impozitare progresivă, combinat cu globalizarea veniturilor, ar avea potențialul de a reduce distorsiunile actuale dintre impozitarea muncii și cea a capitalului, apropiind tratamentul fiscal al acestora și limitând oportunitățile de arbitraj.

În același timp, o astfel de reformă ar putea corecta caracterul regresiv al sistemului existent, în care gospodăriile cu venituri reduse suportă, în termeni relativi, o povară fiscală mai ridicată.

România a rămas printre puținele state europene care încă mai folosește cota unică de impozitare, alături de Ungaria, Bulgaria și Estonia.