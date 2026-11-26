Ce tratează „Raportul Letta”

Trecerea de la modelul de creștere bazat pe costuri mici ale muncii la una bazată pe productivitate, inovare și instituții mai puternice este condiția esențială pentru următorul deceniu, arată acest raport.

De altfel, fostul premier italian a subliniat în discursul său de la Banca Națională necesitatea schimbării modelului de creștere.

„(…) mesajul este că după 20 de ani de acest model în România, nevoia de a considera că acest model probabil este la final, deoarece avantajul noului venit timp de 20 de ani a fost unul fantastic pentru România, dar nevoia de a intra într-o nouă fază a apartenenței României la Uniunea Europeană, așa cum au făcut alții.”, a declarat Letta.

Acesta a precizat că punctul-cheie este să înțelegem că trebuie schimbat modelul înainte să fie prea târziu.

„Și acesta este mesajul pe care aș dori să vi-l las: fiți conștienți. Fiți conștienți. Poate fi prea târziu foarte curând, iar dacă este târziu, atunci este mai complicat să te ajustezi și să schimbi.”, spune acesta.

Analiza se bazează pe date economice comparative, peste 200 de studii și rapoarte și 47 de interviuri cu experți și reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor relevante din România și Europa.

Problemele identificate de raport

Raportul vorbește expres despre necesitatea schimbării modelului de creștere economică bazat preponderent pe avantaje de cost, care nu mai este suficient pe termen lung.

România are nevoie de o strategie națională de competitivitate (2027–2035) și de o dezvoltare mai rezilientă, valorificând poziția strategică, resursele energetice, bazele industriale și forța de muncă, mai arată raportul.

Educația, cercetarea și inovarea devin astfel priorități esențiale, iar raportul subliniază necesitatea reorganizării structurale a rețelei școlare, a reducerii decalajelor urban–rural și a creșterii investițiilor în educație și competențe.

Finanțarea pentru cercetare, dezvoltare și inovare este descrisă ca fiind foarte scăzută (de circa șase ori sub ținta UE), iar România se află pe ultimul loc în UE la brevete.

Problema statului de drept

Studiul formulează critici dure la adresa justiției din România, semnalând probleme semnificative legate de statul de drept, numiri pe criterii politice sau rețele informale, necesitatea reformării CSM și efectele negative ale acestor disfuncționalități asupra economiei și climatului investițional.

Analiza conturează mai multe traiectorii posibile până în 2035: de la dependența de capital străin până la o economie axată pe inovare, avertizând că un eventual scenariu de „RoExit” ar duce la blocarea fondurilor europene și la scumpirea împrumuturilor.

Critici cu privire la „progresivitatea scăzută”

Raportul vorbește inclusiv despre necesitatea retributivității. Astfel, arată acesta, sarcina fiscală ridicată pentru lucrători, în special în cazul salariilor mici, este legată de munca informală, contribuind la subdeclararea salariilor.

„Progresivitatea scăzută a sistemului românesc de impozitare și de contribuții sociale, combinată cu un nivel semnificativ al contribuțiilor sociale obligatorii, conduce la unele dintre cele mai ridicate poveri fiscale pe muncă din întreaga UE atunci când analizăm nivelurile de venit cuprinse între 50% și 100% din salariul mediu.”, se arată în raport.

Astfel, arată autorii, sarcina fiscală ridicată pentru persoanele cu venituri mici ar trebui redusă în următorii ani printr-un „sistem mai progresiv de impozitare și contribuții sociale”.

Mai multă „echitate fiscală”

„O sarcină fiscală mai mică pentru angajații aflați la limita inferioară a grilei de salarizare ar contribui la reducerea stimulentelor de a subdeclara salariile și de a rămâne în economia informală.”, mai spune acest raport.

Similar reducerii deficitelor de conformare fiscală, acest lucru ar îmbunătăți „echitatea” fiscală prin lărgirea bazei de persoane supuse impozitării, îmbunătățind în același timp acoperirea asigurărilor pentru pensii și sănătate.

Prin renunțarea la cota unică în favoarea unei impozitări mai progresive, pierderea de venituri fiscale cauzată de reducerea poverii fiscale pentru persoanele cu venituri mici ar putea fi compensată prin creșterea impozitării pentru cei cu venituri mari.

Ideea de bază nu ar fi generarea de venituri fiscale suplimentare, ci mai degrabă distribuirea diferită a poverii fiscale.

Un test pentru guvernarea României

Prin aducerea unui număr mai mare de lucrători în zona muncii formale și prin reducerea subdeclarării salariilor, veniturile fiscale suplimentare rezultate ar putea fi suficiente, pe termen mediu, pentru a reduce efectiv cotele generale de impozitare a muncii, se arată în document.

Astfel, Guvernul ar trebui să reflecteze asupra modului în care să recalibreze povara fiscală generală între diferitele tipuri de impozitare (muncă, capital, proprietate) și asupra modului de finanțare a sistemului de securitate socială al României.

În timp ce impozitarea muncii este foarte ridicată, impozitarea capitalului și a proprietății este comparativ scăzută, mai spune documentul.

Aderarea la zona euro, o capcană?

O altă recomandare este asumarea aderării la zona euro până în 2035 ca reper de politică economică și stimulent pentru politici fiscale prudente.

Aderarea României la zona euro însă poate veni chiar în contradicție cu o serie de recomandări precizate în raport, mai ales cu cele legate de retributivitate, în contextul în care însăși îndeplinirea criteriilor de convergență pentru aderare încurajează măsurile de austeritate.

Mai mult, aducerea unei economii fragile ca cea a României în zona euro, unde nu există convergență, iar șocurile economice asimetrice afectează mai puternic statele mai slab pregătite economic, ar putea fi chiar nocivă pentru economia României.

Convergența zonei euro lasă încă de dorit în contextul în care aceasta se sprijină momentan doar pe pilonul politicii monetare, nu și pe un pilon al unei politici fiscale comune.

Ce soluții propune raportul

Autorii propun o strategie integrată de competitivitate pentru 2027–2035, cu patru pachete prioritare de reforme și investiții.

Educația și capitalul uman sunt unul dintre ele, alături de consolidarea capacității statului, sustenabilitatea fiscală, mobilizarea capitalului privat și dezvoltarea infrastructurii energetice.

Printre recomandări mai sunt menționate investițiile în cercetare și inovare, consolidarea capacității administrative și instituționale a statului, precum și protejarea investițiilor productive în timpul consolidării fiscale.

Deși consolidarea fiscală și migrarea către un model fiscal mai progresiv se regăsește în majoritatea rapoartelor și studiilor realizate de Comisia Europeană, OCDE și FMI, acestea sunt lăsate la urmă de guvernele de până acum.

În cazul actualului raport, tocmai centrarea sa pe „competitivitate”, și nu neapărat pe „coeziune”, poate ridica probleme în ceea ce privește orientarea socială a eonomiei.

Problemele „Raportului Letta”

Economistul și profesorul de macroeconomie Andrei Mocearov privește cu scepticism promisiunile raportului, plasând tema competitivității într-o genealogie economică mai amplă, pornind de la începutul anilor 2000 și ajungând la mutațiile recente din bugetele europene și din piețele de capital.

În viziunea lui Mocearov, „competitivitatea” nu este un obiectiv neutru, ci un termen-umbrelă care maschează transformări structurale profunde ale capitalismului contemporan.

„Toată povestea asta cu competitivitatea a început în 2000, deci acum 26 de ani. Și primul a fost Consiliul de la Lisabona, Programul de la Lisabona, care a fost făcut la presiunea lui Tony Blair, care pe vremea aia era prim-ministru.

Și, deși în Franța și în Spania erau socialiști, Mitterrand și cu González au cedat. Pe de o parte n-au avut nicio conversație internă înainte de Consiliul ăla european, pe de altă parte s-au prefăcut că se opun și au dat drumul la această competitivitate.”

Competitivitatea – „un eufemism”

Economistul consideră că această competitivitate este „un eufemism”, și că în spatele acestei competitivități se ascund două concepte-cheie: reforme structurale și financiarizare, adică dezvoltarea piețelor de capital.

Dacă inițial atenția s-a îndreptat mai vizibil spre ajustările structurale, ulterior dinamica piețelor financiare a câștigat o greutate decisivă, transformând raportul dintre bursă și economia reală.

Potrivit analizei sale, trecerea de la „Washington Consensus” (n.red. Consensul de la Washington) la „Wall Street Consensus”(n.red Consensul Wall Street) schimbă însuși rolul banilor publici.

Astfel, în loc ca statul să investească direct în active fizice și infrastructură, mecanismele moderne folosesc resursele publice ca garanții pentru a atrage capital privat, modificând profilul de risc al investițiilor.

„Ideea principală e că schimbă paradigma banilor publici. Banii publici nu mai sunt folosiți pentru investiții în active fizice. Până acuma construia statul infrastructură, porturi, drumuri și așa mai departe.

De acum încolo banul public e folosit ca o garanție pentru a atrage investiții private. Schimbă profilul de risc al investițiilor private. (…) Deci practic e o privatizare a profiturilor și o socializare a pierderilor.”, explică acesta.

Coeziune, inegalitate și capcana promisiunilor nerealizabile

Mocearov vorbește despre mutarea resurselor de la politica de coeziune către inovare și competitivitate.

El spune că orientarea fondurilor către zonele deja dotate cu capital uman, tehnologie și capacitate de inovare tinde să favorizeze regiunile mai puternice și actori deja avantajați, în timp ce țările din estul Europei, precum România, pornesc de la o bază mai restrânsă de proiecte inovatoare.

„Deci toate lucrurile alea bune care sunt în raport, toate sunt nerealizabile, când pilonul principal al raportului e competitivitatea care înseamnă privatizare, financiarizare, inovare.”, explică Mocearov.

Totodată, analistul își exprimă îngrijorarea față de ceea ce numește accentuarea neoliberalismului, definit ca un capitalism lipsit de concurența unor forțe sociale puternice.

„Deci noi ne îndreptăm spre o lume a iluminismului întunecat, în care nu vor conta decât jucătorii la bursă. Adică dacă nu ești jucător la bursă, ești nimeni. E o super-autarhie. Sigur, învăluită în toată povestea asta cu democrație, cu libertatea de exprimare.”, conchide acesta.

Similaritățile cu Raportul Draghi

Raportul „Assessing Romania’s Competitiveness: A 2026–2035 Strategic Outlook”, lansat la București pe 24 noiembrie 2026 are o legătură strânsă de cadru conceptual și tematic cu raportul lui Mario Draghi din 2024, denumit „The future of European competitiveness”.

Diferența este că, în vreme ce Raportul Draghi face referire la întreaga Uniune Europeană, studiul recent aplică și adaptează o logică similară a competitivității la situația specifică a României pe orizontul 2026–2035.

Ambele rapoarte pun accentul pe nevoia de a depăși modelele economice vechi și de a stimula inovarea, cercetarea, digitalizarea, precum și tranziția energetică.

Atât analiza lui Draghi, cât și viziunea din raportul dedicat României insistă pe dezvoltarea piețelor de capital, pe mobilizarea finanțărilor și pe utilizarea mai eficientă a resurselor financiare pentru investiții strategice.

De asemenea, Piața Unică este un element central în ambele analize.