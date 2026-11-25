Alice Weidel, lidera AfD, partid de extremă dreapta din Germania, a lansat un nou atac împotriva românilor din Germania, la doar câteva săptămâni după ce i-a acuzat de „jefuirea sistemului social”.

Weidel susține că familii întregi de români și bulgari trăiesc „ca regii” din ajutoarele pe care le primesc.

„În România și Bulgaria, familii întregi trăiesc regește din beneficiile primite din Germania. Eșecul statului social german este instituționalizat și autosustenabil. Și totuși, ar trebui să fie evident ce trebuie făcut: o schimbare a politicii de migrație prin remigrație”, a propus șefa AfD în Bundestag, citată de Romania Journal.

Controale stricte la frontieră

Ea a propus controale mai stricte la frontieră și respingerea, fără nicio excepție, a imigranților ilegali și deportarea lor.

„Controale la frontieră fără lacune. Controale stricte la frontieră, respingerea fără excepție a tuturor imigranților ilegali, deportări riguroase în conformitate cu legea și încetarea a milioane de încălcări ale legislației. Eliminarea factorilor de atracție pentru migrație, acordarea de beneficii în natură în loc de numerar pentru solicitanții de azil și naturalizări bazate pe criterii stricte, cel mai devreme după zece ani ”, a declarat liderul AfD în Bundestag.

La începutul acestei luni, Alice Weidel a acuzat migranții români care locuiesc în Germania că exploatează sistemul de asistență socială al țării.

Acuzații după un documentar

Ea a distribuit atunci pe X un documentar despre imigranții români, citând ca exemplu orașul german Magdeburg, unde cheltuielile pentru cetățenii români ar fi crescut de douăzeci de ori în ultimii ani.

Documentarul se concentrează pe consecințele liberei circulații în cadrul Uniunii Europene și a fost produs de un jurnalist care a vizitat cartiere sărace din mai multe orașe germane, precum și comunitățile rurale din România, din care provin unii dintre imigranți.

„Alocații pentru copii, asistență socială de bază, asistență medicală: tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social. Numai în Magdeburg, cheltuielile s-au multiplicat de douăzeci de ori, ajungând la 3 milioane de euro pe an. Doar cu AfD se poate realiza o schimbare a politicii de migrație! ”, a scris Alice Weidel pe X la vremea respectivă.

La o zi după acuzațiile sale, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României a declarat miercuri că respinge „orice tentativă de exploatare a prezenței cetățenilor români în țările Uniunii Europene în scopuri politice”.

Cheltuielile cu ajutoarele sociale pentru români au crescut în Germania de peste șapte ori

Sumele aferente ajutoarelor sociale acordate cetățenilor români din orașul german Köln au crescut considerabil în ultimii 15 ani. Datele apar în contextul în care autoritățile germane pregătesc noi măsuri pentru combaterea fraudelor din sistemul de protecție socială.

Potrivit publicației germane Kölner Stadt-Anzeiger, valoarea prestațiilor pentru asigurarea venitului minim destinate cetățenilor români a crescut de la aproximativ 1,28 milioane de euro în 2010 la 9,39 milioane de euro în 2025.

Statisticile Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă arată că și numărul beneficiarilor a crescut. Dacă în 2010 erau aproximativ 210 beneficiari români, în 2025 numărul mediu anual al acestora a ajuns la 1.074.

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