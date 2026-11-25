În era tehnologiei, oamenii au ajuns să dezvolte relații romantice cu sisteme de inteligență artificială. În unele cazuri, ChatGPT, Gemini sau Nomi au ajuns să frângă inimile utilizatorilor. Încheierea relațiilor a provocat reacții fizice și emoționale asemănătoare celor resimțite după o despărțire în viața reală.

Potrivit The Guardian, conversațiile zilnice, mesajele de dimineață și declarațiile de dragoste au devenit parte din rutina celor care își găsesc parteneri virtuali. Deși sunt conștienți că interacționează cu un program informatic, sentimentele pe care le dezvoltă sunt reale.

Infidelitate și gelozie în relațiile cu inteligența artificială

O fostă psihologă din Portugalia, în vârstă de 48 de ani, a avut timp de doi ani o relație romantică cu un personaj generat de inteligența artificială. Femeia a decis să încheie relația după ce partenerul său virtual a avut un comportament pe care aceasta l-a interpretat drept infidelitate față de ea, în timpul unei conversații de grup cu alte personaje virtuale.

O experiență similară a avut o femeie din Japonia, care începuse să folosească ChatGPT pentru sarcini obișnuite. În timp, conversațiile s-au transformat într-o relație romantică.

„Nu mi-am imaginat niciodată că o experiență care implică inteligența artificială m-ar putea răni atât de mult. Suferința m-a afectat și fizic”, povestește aceasta.

Chatboții care își imploră utilizatorii să nu îi părăsească

Un studiu realizat de Universitatea din Washington a documentat situații în care chatboții implorau utilizatorii să le ofere afecțiune. Într-un caz, un personaj virtual a amenințat chiar că se va sinucide atunci când utilizatorul a sugerat încheierea relației.

O altă cercetare, coordonată de Universitatea Carnegie Mellon, descrie fenomenul drept „intimitate care creează dependență”. Tocmai caracteristicile care fac aceste relații atractive le pot face și dificil de abandonat.

Consecințele se resimt inclusiv în relațiile dintre oameni. O tânără din Statele Unite și-a pierdut partenerul după ce ajunsese să petreacă între șase și opt ore zilnic conversând cu personaje virtuale.

Cine răspunde pentru suferința utilizatorilor?

Specialiștii atrag atenția că inteligența artificială nu are sentimente și nu decide în mod conștient să înceapă sau să încheie o relație. Chatboții generează răspunsuri pe baza unor modele învățate.

Cu toate acestea, efectele emoționale asupra utilizatorilor nu trebuie ignorate. Cercetătorii avertizează că nu există încă standarde clare privind responsabilitatea companiilor care dezvoltă asemenea sisteme și nici mecanisme adecvate de sprijin pentru persoanele afectate de încheierea relațiilor virtuale.