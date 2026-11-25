Angajatorii din România pun la dispoziție 32.918 locuri de muncă, potrivit celor mai recente date ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Șoferii profesioniști sunt cei mai căutați, cu 3.781 de posturi vacante. Cererea de personal este ridicată și în logistică, construcții și comerț.

Transportatorii români caută soluții pentru lipsa de personal

Transportul rutier se află în fruntea clasamentului locurilor de muncă disponibile în România. Potrivit datelor centralizate de ANOFM, ocupațiile pentru care există cele mai multe oferte de angajare sunt:

Conducător auto transport rutier – 3.781 de posturi

Manipulant mărfuri – 1.846

Curier – 1.510

Muncitor necalificat la demolarea clădirilor și lucrări de finisaje – 1.448

Muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor – 1.193

Agent de securitate – 953

Lucrător comercial – 941

Ajutor de bucătar – 689

Muncitor necalificat la întreținerea drumurilor, șoselelor, podurilor și barajelor – 682

Muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții – 572

Deficitul de șoferi profesioniști din România este estimat la aproximativ 70.000 de persoane. În aceste condiții, firmele de transport se orientează tot mai mult către recrutarea angajaților din afara UE.

Agențiile de recrutare estimează că aproximativ 600 de șoferi filipinezi vor veni în România pentru a lucra în transportul internațional. Totodată, 100 de șoferi de TIR din Egipt urmează să fie pregătiți pentru angajare în țara noastră, în cadrul unui proiect-pilot al UE.

Peste jumătate dintre posturi nu necesită studii profesionale sau liceale

Din totalul locurilor de muncă disponibile la nivel național, 18.506 sunt destinate persoanelor fără studii sau care au absolvit cel mult învățământul gimnazial. Alte 6.208 posturi sunt adresate absolvenților de studii profesionale, iar 6.193 sunt disponibile pentru cei cu studii liceale sau postliceale.

Cele mai puține oferte de angajare sunt destinate persoanelor cu studii superioare, pentru care angajatorii au anunțat 2.011 posturi vacante.

Norvegia, cele mai multe oferte de angajare pentru românii care vor să lucreze în străinătate

Românii interesați să lucreze în străinătate au la dispoziție 189 de posturi prin intermediul rețelei EURES România. Norvegia conduce clasamentul, cu 82 de locuri de muncă disponibile în industria de prelucrare a somonului, construcții și agricultură. În Polonia sunt căutați 50 de muncitori în industria de prelucrare a peștelui. Republica Cehă oferă 20 de posturi pentru operatori pe liniile de producție și muncitori la asamblarea echipamentelor mecanice.

În Țările de Jos sunt disponibile 16 locuri de muncă pentru inspectori veterinari și lucrători în sere.

Irlanda și Suedia oferă câte zece posturi. Angajatorii irlandezi caută operatori de utilaje și îngrijitori pentru persoane vârstnice, în timp ce suedezii recrutează operatori CNC, sudori și șoferi de autobuz.

În Slovenia este disponibil un singur post, pentru un supraveghetor al personalului de curățenie.