Peste 130 de milioane de euro nu ajung anual la bugetul de stat din cauza necolectării accizelor și TVA pentru băuturile alcoolice comercializate pe piața neagră. Deși acciza la alcool a crescut cu 27% față de 2024, încasările din primele opt luni ale acestui an au fost cu mai puțin de 3% mai mari, conform Asociației Spirits România.

Președintele asociației, Florin Rădulescu, a declarat miercuri că majorarea taxelor favorizează comerțul ilegal cu băuturi alcoolice, fără să aducă statului venituri suplimentare pe măsura creșterii accizelor, relatează Agerpres.

„Eu vă atrag atenția numai la trei facturi. Este o factură pe care o plătește statul anual, de peste 130 de milioane de euro, care nu ajung la buget, reprezentând acciză și TVA necolectate. Acciza astăzi este cu 27% mai mare decât cea din 2024. În schimb, după primele opt luni ale anului am văzut că nici 3% nu este mai multă acciză colectată față de nivelul lui 2024. Bineînțeles că consumul este același. Problema este că se mută în piața neagră de câte ori cresc prețurile”, a afirmat Florin Rădulescu.

Piața legală a băuturilor spirtoase a scăzut cu 23%

În primele șase luni ale anului 2026, piața legală a băuturilor spirtoase a înregistrat o scădere de 23%. Reprezentanții industriei susțin însă că românii nu consumă mai puțin alcool, ci se îndreaptă către produsele nefiscalizate.

„Majoritatea producătorilor sunt locali, români, cu capital românesc, care produc aici. În prima jumătate a anului, piața legală a scăzut cu 23%, nu pentru că se bea mai puțin, ci pentru că o parte din consum pleacă acolo unde nu se plătesc taxe și nu se plătește acciză”, a explicat președintele Spirits România.

Dincolo de piederile bugetare, comercializarea alcoolului din surse necontrolate pune în pericol sănătatea consumatorilor. Rădulescu a atras atenția asupra produselor obținute în instalații neînregistrate, fără etichete sau timbre fiscale, dar și asupra consumului de alcool sanitar.

„Anul acesta, în România, au murit oameni după ce au băut astfel de produse”, a avertizat acesta.

Producătorii de alcool, nemulțumiți de majorările repetate ale accizelor

Reprezentanții industriei cer autorităților să stabilească din timp nivelul taxelor și să intensifice controalele pentru combaterea comerțului ilegal. Aceștia critică modificările fiscale adoptate la finalul anului, care le îngreunează planificarea activității.

„Predictibilitate este să știm din luna octombrie, așa cum este specificat în lege, ce acciză vom plăti în ianuarie. Trei majorări în 24 de luni nu sunt o politică fiscală, ci este o absență a unei politici fiscale. De vreo trei ani de zile tot trec pe România niște trenulețe (Ordonanțe de Urgență care vizează modificările fiscale n.r.) și, în general, ne trezim cu ele între Crăciun și Revelion. Și anul acesta s-ar putea să fie la fel, noi sperăm să nu”, a declarat Rădulescu.

Industria cere taxarea alcoolului în funcție de concentrație

Spirits România propune schimbarea modului în care sunt calculate accizele pentru băuturile alcoolice. Asociația consideră că taxarea ar trebui să se facă în funcție de cantitatea de alcool pur dintr-un produs, indiferent dacă este vorba despre bere, vin sau băuturi spirtoase.

„Astăzi, pentru aceeași unitate de alcool, consumatorul plătește 1,46 de lei acciză dacă vine din spirtoase, doar 3,6 bani dacă vine din bere și 6 bani dacă vine din vin. Alcoolul este alcool. În opinia noastră, acciza ar trebui să fie pe unitatea de alcool pur”, a susținut Florin Rădulescu.

Acesta a precizat că producătorii sunt dispuși să colaboreze cu autoritățile pentru reducerea pieței negre. Demersul vizează unitățile de producție care funcționează ilegal, nu producția gospodărească de țuică și pălincă în sine.

Președintele asociației a mai spus că solicitările adresate Ministerului Finanțelor pentru organizarea unor discuții au rămas fără rezultat, în ciuda contribuției industriei la economia României.