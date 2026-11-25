In tramvai Imperio de pe linia 25 a fost avariat după ce copertina unei stații de pe strada Valea Cascadelor, din Sectorul 6 al Capitalei, s-a înclinat spre calea de rulare. Circulația tramvaielor a fost oprită temporar. STB a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele incidentului.

Evenimentul s-a produs în jurul orei 11:20, în stația Liniei, pe sensul de mers către Depoul Militari. Structura metalică a refugiului a ajuns peste tramvai, relatează B365.

Ce spune STB despre incident

Reprezentanții Societății de Transport București au explicat, într-un comunicat de presă, că refugiul s-a înclinat spre șine chiar în momentul în care un tramvai se afla în stație.

„În acel moment, în stația Liniei, un tramvai al liniei 25, care circula cu viteză redusă în direcția Depoului Militari, a acroșat copertina. Nicio persoană nu a fost rănită”, a precizat STB.

Conducerea societății a dispus de urgență o anchetă pentru a afla de ce a cedat structura. Totodată, toate copertinele stațiilor de tramvai de pe strada Valea Cascadelor urmează să fie demontate și verificate din punct de vedere al integrității structurale.

Circulația tramvaielor, blocată timp de aproape o oră

În urma incidentului, STB a suspendat temporar circulația tramvaielor de pe linia 25 în zona afectată. Pentru a prelua călătorii, societatea a introdus autobuze pe linia navetă 625, între Depoul Militari și Piața Danny Huwe.

Circulația tramvaielor a fost reluată în jurul orei 12:15 și se desfășoară în condiții normale, potrivit reprezentanților STB.