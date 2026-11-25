Guvernul intenționează să faciliteze încheierea de contracte de furnizare a energiei electrice pe termen lung între producători și consumatorii industriali și susține analizarea introducerii tarifului binom de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Anunțul a fost făcut de premierul Luca Niculescu la Uzinele Dacia din Mioveni, în urma discuțiilor cu conducerea producătorului auto.

Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit la Uzinele Dacia din Mioveni cu directorul general al Dacia la nivel global, Katrin Adt, cu directorul Dacia România, Mihai Bordeanu, și cu secretarul general al Asociației Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), Adrian Sandu, numit recent consilier onorific al prim-ministrului. Discuțiile s-au concentrat pe reducerea costurilor cu energia electrică și pe susținerea producției auto din România, potrivit Profit.ro.

Foaie de parcurs în energie pentru perioada 2027-2030

Șeful Executivului a precizat că reducerea prețului la energie reprezintă o prioritate pentru Guvern, urmând să fie elaborată, împreună cu Ministerul Energiei și cu ANRE, o foaie de parcurs pentru perioada 2027-2030. Documentul va include măsuri pentru scăderea costurilor cu electricitatea și creșterea capacităților de producție.

„Știm că energia este o problemă pe care ați evocat-o în mod constant, domnule Bordeanu, iar reducerea costurilor energiei electrice reprezintă o prioritate și pentru noi și vom elabora împreună cu Ministerul Energiei și cu ANRE o foaie de parcurs pentru perioada 2027-2030 care să cuprindă măsuri concrete pentru reducerea costurilor energiei electrice.

Vom face această foaie de parcurs pentru că vrem ca prețul energiei electrice să dea posibilitatea producerii unor mașini care să fie mai competitive. Deci, vom facilita dialogul dintre producătorii de energie electrică și marii consumatori industriali pentru a încheia contracte de furnizare pe termen lung, asta va însemna prețuri mai reduse”, a declarat Luca Niculescu la Mioveni.

De asemenea, premierul a arătat că Executivul susține analizarea de către ANRE a posibilității de introducere a tarifului binom pentru consumatorii industriali, ca măsură tehnică menită să reducă presiunea costurilor energetice asupra fabricilor.

Modificări pentru Programul Rabla

Pe lângă măsurile din sectorul energetic, Guvernul vizează politici fiscale, sprijin pentru angajați, finalizarea lucrărilor de infrastructură pentru conectarea uzinei de la Mioveni la rutele de mare viteză și relansarea Programului Rabla.

„Legat de programul Rabla suntem conștienți de importanța acestui program. În ultimii ani am văzut că alocarea pentru acest program s-a diminuat, deci, ce ne propunem pentru anul viitor este să deschidem programul Rabla mai devreme, analizăm posibilitatea de a avea un program Rabla mai generos. Vom vedea în ce măsură ne putem focaliza atenția pe producătorii care vin din Uniunea Europeană și, de asemenea, intenționăm să ne uităm la cum putem debloca achiziția de autovehicule produse în România de către autoritățile publice”, a spus prim-ministrul.

Datele economice ale sectorului auto și turneul la Craiova

Potrivit datelor prezentate de premier, industria auto generează 14% din Produsul Intern Brut al României, asigură o treime din exporturile țării și oferă peste 200.000 de locuri de muncă. Statul român a susținut până în prezent, prin scheme de ajutor de stat, 71 de proiecte de investiții în acest sector, cu o valoare cumulată de peste 4,5 miliarde de euro.

Vizita de la Mioveni face parte dintr-o serie de întâlniri ale premierului cu reprezentanții industriei auto, pe fondul scăderii producției și a exporturilor. După discuțiile de la Dacia, Luca Niculescu urmează să se deplaseze la uzina Ford Otosan din Craiova, unde va aborda cu managementul companiei aceleași teme legate de costurile energiei și de impactul Programului Rabla.

Poziția conducerii Dacia privind calendarul măsurilor

Reprezentanții Dacia au solicitat aplicarea unor măsuri adresate întregului sector auto din România într-un interval de timp cât mai scurt. Directorul Dacia România, Mihai Bordeanu, care coordonează uzina Automobile Dacia SA și vânzările Renault Group pe piața locală, a subliniat urgența deciziilor guvernamentale.

„Considerăm, pe baza cifrelor, că industria auto este o industrie strategică și atunci vrem ca niște măsuri să fie luate cât mai repede, până nu e prea târziu. Apoi suntem destul de clari, zic eu, în ceea ce urmărim, am discutat deja cu reprezentanți ai guvernului în cadrul forumului pe care l-am avut cu ACAROM și am găsit înțelegere. Evident, nu putem să sperăm nici noi că se întâmplă peste noapte, dar nu vrem să se întâmple nici în 4 ani. Nu că noi n-am avea răbdare, ci industria n-are răbdare să aștepte așa de mult. Într-o săptămână, două, eu zic că lămurim axele principale. Nu e un secret ce se poate face, vectorii, direcțiile sunt bine stabilite, acum e de văzut, realist vorbind, ce putem să facem acum într-o fază rapidă și, evident, și ulterior”, a explicat Mihai Bordeanu.

La rândul său, Katrin Adt, CEO Dacia la nivel global, a confirmat anterior vizita în România, după formarea noului Executiv, pentru a discuta cu autoritățile despre sprijinirea industriei auto.