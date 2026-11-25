Cosette Chichirău susține că blocajul de la Registrul Comerțului ar putea fi rezolvat în doar câteva zile cu ajutorul inteligenței artificiale. Aceasta se oferă să contribuie voluntar la dezvoltarea unei soluții informatice și le cere autorităților să apeleze la specialiștii din domeniul IT.

Într-o postare pe Facebook, Cosette Chichirău explică faptul că întârzierile în soluționarea cererilor depuse pe firme sunt cauzate de modificările legislative. Printre acestea se numără actualizarea codurilor CAEN și modificarea capitalului social.

Potrivit acesteia, personalul instituției este insuficient pentru a gestiona numărul mare de solicitări depuse simultan de antreprenori.

„Blocajul de la Registrul Comerțului ar putea fi rezolvat de o soluție AI probabil în câteva zile. Stăm blocați cu lunile din cauza unor modificări legislative (modificare coduri CAEN, modificare capital social etc) care evident că nu pot fi gestionate de personalul actual, care e dimensionat pentru funcționare normală, nu pentru toate firmele trimițând cereri în același timp”, a transmis Cosette Chichirău.

Aceasta consideră că dezvoltarea unui sistem bazat pe inteligență artificială nu ar necesita mult timp, întrucât solicitările depuse la Registrul Comerțului se încadrează în câteva categorii clar definite.

Chichirău, apel către autorități: „Deblocați țara!”

Cosette Chichirău critică modul în care funcționează administrația publică din România și se declară dispusă să se implice voluntar în rezolvarea problemei.

„Dar statul român funcționează în secolul 19, mna…”, a scris aceasta.

Chichirău este convinsă că sute de alți specialiști din domeniul IT ar fi dispuși să contribuie la dezvoltarea unei astfel de soluții, dacă autoritățile le-ar solicita sprijinul.

„Mă ofer voluntar să rezolv problema. Și sunt convinsă ca s-ar oferi sute de alți oameni cu calificări IT mai avansate decât ale mele. Hai, autorități! Hai, apelați la niște oameni care știu ce să facă. Deblocați țara!”, a mai transmis Cosette Chichirău.