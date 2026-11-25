Norma pusă sub semnul întrebării

Administrația Prezidențială a anunțat într-un comunicat oficial că memoriul șefului statului a ajuns la Curte pe 24 noiembrie 2026. Documentul a fost depus în procedura prin care CCR analizează excepția de neconstituționalitate ridicată împotriva art. 220 alin. (5) lit. e) din Codul penal, în forma stabilită prin Legea nr. 217/2020.

Prevederea contestată stabilește un regim penal mai sever atunci când autorul faptei de act sexual cu un minor care nu a împlinit 14 ani este o persoană majoră.

Argumentele șefului statului

Nicușor Dan pledează în memoriu pentru respingerea excepției. Faptul că legea tratează diferit autorul major este justificat obiectiv și rațional, susține președintele, potrivit comunicatului.

Tot conform Administrației Prezidențiale, această distincție urmărește un obiectiv legitim, consacrat la nivel constituțional, și ține de libertatea de apreciere pe care o are legiuitorul atunci când își stabilește politica penală.

Argumentația memoriului pornește de la prevederile Constituției, de la deciziile Curții Constituționale și ale Curții Europene a Drepturilor Omului și de la normele europene și internaționale care vizează protecția copiilor, cărora li se adaugă exemple de drept comparat, a precizat președintele.

Avertismentul Declic

Comunitatea Declic le solicită judecătorilor CCR să păstreze nivelul actual al pedepselor pentru adulții care abuzează sexual copii.

Excepția de neconstituționalitate are susținerea judecătorului raportor Cristian Deliorga, care a pledat pentru ea în raportul cauzei.

Dacă excepția va trece, avertizează membrii comunității, un adult care întreține un act sexual cu un copil sub 14 ani ar risca 2-9 ani de închisoare, față de 5-12 ani, cât prevede în prezent legea.

Mai grav, potrivit Declic, într-un astfel de scenariu abuzatorii ar putea scăpa complet de executarea pedepsei în penitenciar, în condițiile în care o condamnare de cel mult 3 ani poate fi suspendată sub supraveghere.

Aproape 1.000 de cetățeni, alături de Declic

Organizația a înaintat, la rândul ei, un memoriu juridic de tip Amicus Curiae în dosarul 1703D/2021. Inițiativa a strâns sprijinul a aproape 1.000 de cetățeni, care s-au adresat direct, prin email, magistraților Curții.

Fără implicare în fondul cauzei

Comunicatul Administrației Prezidențiale face, de asemenea, trimitere la obligațiile statului față de copii precizând totodată care sunt limitele intervenției prezidențiale.

„Protejarea copiilor împotriva abuzurilor sexuale reprezintă o obligație constituțională și convențională a statului român.

Legislația penală trebuie să asigure o protecție efectivă, adaptată vulnerabilității copiilor, prin sancțiuni proporționale cu gravitatea faptelor.

Demersul Președintelui României privește exclusiv aspectele de constituționalitate ale normei supuse controlului, cu respectarea deplină a independenței Curții Constituționale și a instanțelor judecătorești, fără a antama situația de fapt, răspunderea penală a persoanelor implicate sau soluționarea cauzei de fond”, se mai arată în comunicat.