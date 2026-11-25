Relațiile dintre Ungaria și Ucraina intră într-o nouă etapă după anii de tensiuni din timpul guvernării lui Viktor Orban. Premierul ungar Peter Magyar s-a întâlnit marți, 24 noiembrie, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în regiunea Transcarpatia. Cei doi lideri au discutat despre cooperarea economică, energetică și parcursul european al Ucrainei.

Peter Magyar a calificat întâlnirea drept una istorică, apreciind că aceasta reprezintă o oportunitate pentru deschiderea unui „nou capitol” în relațiile dintre cele două state, scrie News.ro.

Vizita este prima efectuată de Magyar în Ucraina în calitate de premier al Ungariei.

Cei doi lideri au depus flori la un memorial din Ujhorod, dedicat militarilor ucraineni care și-au pierdut viața în războiul cu Rusia. Cu această ocazie, premierul ungar a condamnat agresiunea militară a Moscovei împotriva Ucrainei.

Acorduri între Ungaria și Ucraina

Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale de la Kiev, discuțiile dintre cei doi lideri au vizat mai multe domenii de interes comun. Printre principalele subiecte abordate se numără: livrările de gaze naturale și motorină către Ucraina, utilizarea depozitelor ucrainene de gaze naturale de către companiile maghiare și dezvoltarea conexiunilor feroviare dintre cele două țări.

Volodimir Zelenski a anunțat că au fost stabilite mai multe înțelegeri concrete, urmând ca echipele guvernamentale să lucreze la punerea lor în aplicare. Premierul ungar și-a exprimat, de asemenea, deschiderea față de participarea țării sale la inițiativa de cooperare regională Carpathian Eight, lansată de Ucraina și din care face parte și România.

Aderarea Ucrainei la UE, după blocajele impuse de Budapesta

În perioada în care Viktor Orban s-a aflat la conducerea Ungariei, Budapesta a fost unul dintre principalii opozanți ai aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Unul dintre motivele invocate de autoritățile maghiare a fost situația minorității etnice din Transcarpatia, în special dreptul acesteia la educație în limba maternă.

În luna octombrie, Parlamentul ucrainean a adoptat o lege care extinde drepturile lingvistice ale minorităților naționale în sistemul de învățământ. Ulterior, guvernul de la Budapesta și-a retras obiecțiile privind deschiderea negocierilor de aderare referitoare la piața internă și competitivitate.

Cu toate acestea, apropierea dintre cele două țări nu înseamnă că toate divergențele au fost soluționate.

Magyar și Zelenski au jucat volei cu elevii

În timpul vizitei, cei doi lideri s-au întâlnit și cu reprezentanți ai comunității maghiare din Transcarpatia.

Magyar și Zelenski au vizitat Liceul Lajos Kossuth din Berehove, unde învață peste 500 de copii. Aceștia au discutat cu profesorii și elevii și au participat la un meci de volei.

Cei doi au vizitat și un spital din regiune, unde au discutat despre posibilitatea extinderii cooperării în domeniul medical. Președintele ucrainean a subliniat că își dorește o relație constructivă cu Ungaria, bazată pe respect reciproc și pe dezvoltarea unor proiecte comune.