Sumele aferente ajutoarelor sociale acordate cetățenilor români din orașul german Köln au crescut considerabil în ultimii 15 ani. Datele apar în contextul în care autoritățile germane pregătesc noi măsuri pentru combaterea fraudelor din sistemul de protecție socială.

Potrivit publicației germane Kölner Stadt-Anzeiger, valoarea prestațiilor pentru asigurarea venitului minim destinate cetățenilor români a crescut de la aproximativ 1,28 milioane de euro în 2010 la 9,39 milioane de euro în 2025.

Statisticile Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă arată că și numărul beneficiarilor a crescut. Dacă în 2010 erau aproximativ 210 beneficiari români, în 2025 numărul mediu anual al acestora a ajuns la 1.074.

Milioane de euro pentru alocațiile copiilor

Pe lângă ajutoarele pentru asigurarea venitului minim, cetățenii români din Köln beneficiază și de alte forme de sprijin financiar. În 2025, autoritățile au plătit aproximativ 4,46 milioane de euro sub formă de alocații pentru copii și suplimente pentru familiile cu venituri reduse. În 2016, suma era de 2,63 milioane de euro.

Creșterea este de aproape 69%. Statisticile nu precizează însă numărul familiilor și al copiilor pentru care au fost acordate aceste sume.

Administrația din Köln nu poate furniza o valoare totală a tuturor prestațiilor sociale acordate cetățenilor români. Reprezentanții municipalității susțin că sistemele informatice utilizate nu permit centralizarea anumitor cheltuieli în funcție de cetățenia beneficiarilor.

Autoritățile germane pregătesc controale mai stricte

Problema fraudelor cu ajutoare sociale se află în atenția autorităților germane. În luna septembrie 2026, Guvernul federal a prezentat un plan în zece puncte pentru combaterea fraudelor organizate.

Printre măsurile avute în vedere se numără:

Intensificarea schimbului de informații între instituțiile statului.

Utilizarea inteligenței artificiale pentru analizarea datelor.

Tragerea la răspundere a angajatorilor implicați în contracte de muncă fictive.

Intensificarea urmăririi penale în cazurile de fraudă organizată.

Orașul Köln participă deja la un proiect prin care autoritățile încearcă să identifice situațiile în care alocațiile pentru copii sunt încasate nejustificat. Potrivit presei germane, prin această inițiativă au fost descoperite 178 de astfel de cazuri.

Ministrul Integrării din landul Renania de Nord-Westfalia, Verena Schäffer, a atras atenția și asupra rețelelor care recrutează persoane din alte țări, promițându-le locuri de muncă și condiții bune de trai. Odată ajunse în Germania, acestea sunt exploatate și presate să solicite prestații sociale de care profită organizatorii rețelelor.

Creșterea ajutoarelor sociale nu dovedește existența fraudelor

Cetățenii Uniunii Europene au dreptul să lucreze în alte state membre și, în anumite condiții, să solicite sprijin financiar atunci când veniturile lor nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor de trai.