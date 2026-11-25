Propunerea legislativă B616/2026, inițiată de deputata PSD Mirela Matichescu și semnată de zeci de parlamentari de la PSD, AUR și PNL, permite companiilor să scadă cheltuielile cu voucherele de vacanță din impozitul pe profit, utilizând plafonul destinat sponsorizărilor și actelor de mecenat. Peste 300 de organizații neguvernamentale și Confederația Patronală Concordia solicită retragerea inițiativei, invocând diminuarea resurselor pentru serviciile sociale, în timp ce inițiatoarea respinge acuzațiile privind un conflict de interese.

Mecanismul fiscal propus prin proiectul B616/2026

Deputata PSD Mirela Matichescu a inițiat un proiect de lege care modifică modul în care firmele își gestionează facilitățile fiscale aferente impozitului pe profit, potrivit G4Media. În prezent, companiile pot redirecționa o cotă din impozitul pe profit către organizațiile neguvernamentale, sub formă de sponsorizări sau acte de mecenat.

Propunerea legislativă B616/2026 introduce posibilitatea ca operatorii economici să înlocuiască aceste sponsorizări cu vouchere de vacanță acordate salariaților, în limita a 1.600 de lei per angajat. Întrucât voucherele de vacanță pot fi utilizate exclusiv pe teritoriul României, sumele ar urma să ajungă la unitățile de cazare și la operatorii din industria turismului intern. Documentul a strâns semnăturile a zeci de parlamentari, proveniți în principal din grupurile PSD, AUR și PNL.

Activitatea inițiatoarei proiectului de lege în sectorul turistic

Inițiatoarea proiectului, Mirela Matichescu, deține participații în mai multe societăți comerciale care activează în domeniul turismului și al alimentației publice. Conform datelor înregistrate pe platforma Termene, deputata este acționar unic în trei firme din acest sector, printre care compania Noche Caliente, care operează un restaurant în stațiunea Mamaia și care a câștigat o licitație pentru administrarea unei plaje din aceeași stațiune.

De asemenea, Mirela Matichescu deține 50% din acțiunile firmei Bizarre Food, care administrează un restaurant în Năvodari, și 25% din capitalul social al societății Airtours SRL, furnizor de servicii turistice. Până în anul 2024, parlamentarul a condus Organizația de Management al Destinației Mamaia Nord, structură finanțată inclusiv de hotelierii din stațiune pentru promovarea destinației.

Chestionată cu privire la existența unui conflict de interese moral generat de suprapunerea dintre obiectul legii și afacerile sale din turism, Mirela Matichescu a negat această ipoteză.

„Nu sunt în conflict de interese. Niciodată firma mea nu a beneficiat și nu a decontat vouchere de vacanță. Majoritatea beneficiarilor vor fi pensiunile din țară care s-au construit cu fonduri europene”, a declarat deputata pentru sursa citată.

Aceasta a argumentat că măsura are caracter opțional pentru angajatori și vizează sprijinirea salariaților și a economiei naționale.

„E vorba despre faptul că azi, angajatul care contribuie la realizarea profitului unei firme nu are ocazia să cunoască țara sau să aibă o zi de concediu. E o opțiune, nu e obligatorie. Nu sunt în conflict de interese moral. Câtă vreme cei care conduc azi statul nu o să procedeze ca un agent economic, turismul nu va câștiga. Această măsură nu face decât să întoarcă mai mulți bani în economia românească. Legea relaxează angajatul care va primi un voucher de vacanță”, a adăugat Mirela Matichescu.

Reacția organizațiilor neguvernamentale din domeniul social

Peste 300 de organizații ale societății civile au transmis solicitări pentru retragerea propunerii legislative B616/2026.

Reprezentanții sectorului non-guvernamental subliniază că ONG-urile constituie aproximativ 45% dintre furnizorii acreditați de servicii sociale din România, gestionând centre paliative, cămine pentru persoane vârstnice și programe destinate categoriilor vulnerabile.

Organizațiile semnatare avertizează că statul nu dispune de resursele financiare și umane necesare pentru a prelua aceste servicii, iar diminuarea plafonului de sponsorizare va reduce capacitatea de derulare a programelor aflate în desfășurare.

Totodată, sectorul asociativ semnalează că facilitatea creează diferențe de tratament între angajați în funcție de regimul fiscal al angajatorului, întrucât microîntreprinderile, instituțiile publice și companiile care nu înregistrează profit într-un exercițiu financiar nu pot aplica acest credit fiscal.

Opoziția Confederației Patronală Concordia

Confederația Patronală Concordia a anunțat că se opune finanțării voucherelor de vacanță din plafonul fiscal destinat sponsorizărilor și mecenatului, solicitând retragerea proiectului.

Reprezentanții patronatului explică diferența contabilă și fiscală dintre regimul actual și cel propus: în prezent, acordarea unui voucher de 1.600 de lei reprezintă o cheltuială deductibilă care diminuează impozitul pe profit al firmei cu aproximativ 256 de lei, în timp ce proiectul B616/2026 transformă voucherul într-o reducere directă a impozitului, cu întreaga sumă de 1.600 de lei.

„Concordia susține nevoia unor soluții care să stimuleze creșterea sectorului turistic din România, inclusiv prin vouchere de vacanță ca instrument de relansare a turismului intern, dar se opune propunerii legislative care ar finanța această facilitate din plafonul fiscal destinat sponsorizărilor și mecenatului. Concordia cere o strategie separată, cu un plan de acțiuni, cu obiective măsurabile și un buget asumat”, se arată în comunicatul organizației.

Impactul bugetar asupra bugetului de stat

Patronatul precizează că nu există o estimare a impactului bugetar al măsurii și avertizează că reducerea fondurilor pentru proiectele de sănătate, educație și asistență socială derulate de ONG-uri va transfera presiunea financiară asupra bugetului de stat:

„Astăzi, un voucher de 1.600 de lei îi reduce firmei impozitul cu aproximativ 256 de lei. În contextul propus, firma ar plăti cu 1.600 de lei mai puțin impozit pentru fiecare voucher. Practic, statul ar plăti vacanța din banii destinați organizațiilor non-guvernamentale. Nu există însă niciun calcul privind costul pentru buget și nicio estimare a impactului măsurii”.

Punctul de vedere al Patriarhiei Române

Patriarhia Ortodoxă Română, instituție care administrează o rețea de servicii sociale pentru vârstnici, bolnavi și copii orfani finanțată inclusiv prin sponsorizări din impozitul pe profit, a formulat o poziție cu privire la inițiativa legislativă. Instituția solicită identificarea unei variante care să nu afecteze activitatea filantropică și socială.

„Patriarhia Română subliniază rolul important al sponsorizărilor și mecenatului în susținerea inițiativelor sociale, filantropice, educaționale și culturale, ale căror beneficii se reflectă în viața comunităților. În același timp, înțelege necesitatea adoptării unor măsuri concrete în beneficiul angajaților. Considerăm că este importantă identificarea unei soluții echilibrate, care să țină seama atât de încurajarea recompensării muncii, cât și de rolul esențial al sponsorizărilor și mecenatului în sprijinirea comunității”, a transmis Patriarhia Română.

Cine este Mirela Matichescu, inițiatoarea proiectului

În plan politic și administrativ, Mirela Matichescu a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului în anul 2012, la propunerea fostului primar al Constanței, Radu Mazăre.

Ulterior, începând cu anul 2016, a deținut funcții în administrația județeană din Constanța, în mandatul lui Horia Țuțuianu la conducerea Consiliului Județean, și a colaborat cu fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici și cu președintele organizației județene PSD Constanța, Felix Stroe, care a susținut candidatura acesteia pe un loc eligibil la alegerile parlamentare din 1 decembrie.

Din punct de vedere juridic, Mirela Matichescu a fost trimisă în judecată de Direcția Națională Anticorupție în anul 2025, fiind acuzată că în anul 2018, din poziția de administrator public al județului Constanța, a finanțat nelegal o asociație sportivă de fotbal, cu un prejudiciu estimat la peste 830.000 de lei.

În luna martie 2026, în procedura de cameră preliminară, Înalta Curte de Casație și Justiție a exclus probele din dosar și a dispus refacerea anchetei de către procurorii DNA. Referitor la acest dosar, deputata a declarat:

„Dosarul a fost făcut când s-a aflat că voi candida la Parlament. A rămas gol acum dosarul după camera preliminară. Sunt absolut nevinovată”.