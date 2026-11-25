Diana Buzoianu semnalează o nouă situație controversată privind administrarea cabanelor Romsilva. Cabana Doi Brazi, din județul Caraș-Severin, este destinată turismului, însă nu apare pe site-ul instituției. În ultimul an și jumătate, Romsilva a raportat cheltuieli de peste 160.000 de lei pentru această proprietate, în timp ce veniturile declarate au fost de doar 5.000 de lei.

Într-un videoclip publicat pe Facebook, Diana Buzoianu a prezentat situația cabanei și a discutat cu angajații aflați la fața locului despre modul în care aceasta este folosită.

Cabana la care ajung doar cei care știu de existența ei

Fostul ministru a mers la Cabana Doi Brazi după ce Romsilva a transmis public că are 18 cabane promovate pe internet. Potrivit acesteia, pe site-ul instituției figurează doar două cabane din județul Caraș-Severin, însă Doi Brazi nu se numără printre ele.

„Dacă ne uităm pe site-ul Romsilva, pe județul Caraș sunt doar două cabane puse. Cabana Doi Brazi nu apare nicăieri”, a declarat Diana Buzoianu.

Angajații cu care aceasta a discutat au confirmat că la cabană ajung, în general, cei care cunosc deja locul. Un turist obișnuit nu ar avea de unde să afle despre existența proprietății sau cum să ajungă la aceasta.

Cheltuieli de peste 160.000 de lei, fără investiții recente

Potrivit unui document oficial transmis de Romsilva Ministerului Mediului, cheltuielile pentru administrarea cabanei au depășit 160.000 de lei în ultimul an și jumătate. Cu toate acestea, din discuția purtată la fața locului reiese că la proprietate nu ar mai fi fost făcute investiții de mai mulți ani.

În aceeași perioadă, cabana a generat venituri declarate de aproximativ 5.000 de lei, deși, potrivit angajaților cu care Buzoianu a discutat, aceasta este închiriată frecvent. Printre cei care se cazează aici se numără persoane care desfășoară activități în legătură cu pădurea. Rezervările sunt comunicate telefonic.

Buzoianu acuză șefii Romsilva că folosesc cabanele în interes propriu

Ministra Mediului susține că situația de la Doi Brazi arată modul în care sunt administrate și alte proprietăți ale Romsilva. Aceasta îi acuză pe șefii instituției că folosesc cabanele pentru petreceri și grupuri de interese, în detrimentul accesului publicului larg.

„Dar aici lucrurile trebuie să se schimbe. Asta este realitatea cabanelor Romsilva. Aceste proprietăți, sute de proprietăți, luate ca pe persoană fizică de șefii de la Romsilva, folosite pentru petreceri și pentru grupuri de interese, mai puțin pentru români”, a declarat Diana Buzoianu.

Ministra a ridicat și problema discrepanței dintre gradul de utilizare a cabanei și veniturile raportate oficial de Romsilva.

„Dar este o cabană foarte folosită. Oare de cine?”, a scris Buzoianu.