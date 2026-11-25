Șeful Poliției de Frontieră din România, chestorul principal Cornel Laurian Stoica, deține împreună cu soția sa mai multe proprietăți imobiliare, evaluate la aproximativ un milion de euro. Printre acestea se numără două vile în România și un apartament în Gran Canaria, potrivit unei investigații publicate de Reporter de Iași.

Jurnaliștii ieșeni au analizat declarațiile de avere ale familiei Stoica și au ridicat mai multe semne de întrebare privind finanțarea achizițiilor imobiliare.

Apartament în Gran Canaria și vilă în Corbeanca

În anul 2019, șeful Poliției de Frontieră și soția sa au cumpărat un apartament de 74 de metri pătrați în Las Palmas, pe insula spaniolă Gran Canaria. Potrivit estimărilor jurnaliștilor, o asemenea proprietate poate valora în prezent între 150.000 și 300.000 de euro.

Familia Stoica mai deține următoarele proprietăți:

O casă de 150 de metri pătrați în Ghiroda, lângă Timișoara, cumpărată în 2011 și evaluată la 250.000-300.000 de euro.

O vilă de 177 de metri pătrați în Corbeanca, achiziționată în 2022, cu o valoare de piață estimată la 350.000 de euro.

Un apartament de 58 de metri pătrați în Timișoara, moștenit de soția chestorului, evaluat la 100.000-120.000 de euro.

Toate cele patru proprietăți figurează în declarația de avere completată de Cornel Laurian Stoica în noiembrie 2024.

Ce venituri încasează familia Stoica

Cornel Laurian Stoica și soția sa lucrează în instituții ale statului. Anda Carmen Stoica ocupă o funcție de conducere în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București.

Potrivit declarației de avere din 2024, șeful Poliției de Frontieră a raportat venituri salariale anuale de 194.122 de lei, echivalentul a peste 16.000 de lei lunar. Soția sa a declarat venituri salariale de 78.794 de lei pe an.

La aceste sume se adaugă venituri de 10.800 de euro obținute din închirierea unei case. În document sunt menționate și două credite. Unul a fost contractat în 2011, iar celălalt în 2022, cu scadența în 2048.

Averea chestorului, în atenția sindicaliștilor

Situația financiară a șefului Poliției de Frontieră a atras și atenția Sindicatului Național al Polițiștilor de Frontieră (SNPF).

Florin Zlate, președintele organizației sindicale, a semnalat că în declarația de avere aferentă anului în care a fost cumpărat apartamentul din Spania nu figurează un nou credit în euro. În document apare însă un împrumut de 90.000 de lei, contractat la ING.

Ce spune șeful Poliției de Frontieră

Întrebat de jurnaliștii ieșeni despre prețul apartamentului din Gran Canaria și modalitatea de plată, Cornel Laurian Stoica a transmis că a respectat principiile legalității, transparenței și integrității pe parcursul carierei sale profesionale. Cornel Laurian Stoica ocupă funcția de inspector general al Poliției de Frontieră Române din 8 noiembrie 2024.