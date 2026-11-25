Schimbarea puterii la Budapesta ar putea reduce finanțările acordate comunităților maghiare din Transilvania. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, susține însă că venirea lui Péter Magyar la conducerea Guvernului Ungariei nu va modifica radical relațiile cu reprezentanții minorității maghiare din România.

Într-un interviu acordat emisiunii „Agenda Internațională”, realizată de Adevărul, liderul UDMR a apărat investițiile făcute în România cu bani acordați de fostul guvern condus de Viktor Orbán, scrie Adevărul.

Kelemen Hunor admite că problemele bugetare ale Ungariei ar putea duce la diminuarea fondurilor alocate în 2027. Acesta consideră însă că principalele instituții educaționale ale comunităților maghiare din țările vecine vor beneficia în continuare de sprijin.

Universitatea Sapientia depinde de finanțarea Budapestei

Liderul UDMR a recunoscut că Universitatea Sapientia din Transilvania nu ar putea funcționa în actuala sa formulă fără sprijinul financiar al statului ungar. Totodată, acesta a susținut că aproximativ 95% dintre problemele comunității maghiare din România sunt soluționate de autoritățile de la București și de administrațiile locale, nu de Guvernul Ungariei.

Kelemen Hunor a explicat că finanțarea instituțiilor culturale, a universităților, fundațiilor și bisericilor maghiare din afara granițelor Ungariei reprezintă o politică practicată încă din 1990.

Kelemen Hunor respinge acuzațiile privind Planul Kós Károly

Președintele UDMR a vorbit și despre controversatul Plan Kós Károly, prin care Guvernul Ungariei a finanțat proiecte economice în Transilvania.

„Nimeni nu a luat nimic din România. Nu s-a mutat nicio clădire, nicio investiție, niciun metru pătrat”, a declarat Kelemen Hunor pentru Adevărul.

Acesta susține că inclusiv antreprenorii români au beneficiat de asemenea finanțări și respinge interpretările potrivit cărora programul ar fi urmărit integrarea economică a Transilvaniei în Ungaria sau pregătirea unei eventuale autonomii.

Strategia de dezvoltare economică Kós Károly a fost elaborată în 2016, iar proiectele din România au fost derulate prin intermediul Fundației Pro Economica. Potrivit fundației, programul urmărește îmbunătățirea nivelului de trai și dezvoltarea oportunităților economice pentru comunitățile locale.

Finanțările au generat însă controverse de-a lungul anilor. În 2020, G4Media relata că documentele programului indicau drept obiectiv sprijinirea economică a cetățenilor maghiari care locuiesc în România. Autoritățile române au ridicat, de asemenea, problema lipsei unui acord bilateral privind implementarea programului.

De la susținerea lui Viktor Orbán la dialogul cu Péter Magyar

Declarațiile liderului UDMR vin după schimbarea politică majoră produsă în Ungaria în urma alegerilor parlamentare din 12 aprilie 2026. Kelemen Hunor l-a susținut public pe Viktor Orbán în campania electorală și a participat la un miting organizat la Debrețin. După victoria partidului Tisza, liderul UDMR l-a felicitat pe Péter Magyar.

Cei doi s-au întâlnit la Budapesta pe 21 aprilie. Noul lider al Ungariei a dat asigurări că sprijinul pentru comunitatea maghiară din Transilvania va continua, însă a insistat asupra transparenței finanțărilor și respectării legislației din ambele state.