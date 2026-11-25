Inspectorii ANAF au descoperit nereguli majore în activitatea unei companii din domeniul construcțiilor. Peste șase milioane de lei au fost scoase din societate pentru plata unor muncitori și pentru acoperirea unor cheltuieli personale ale directorului.

Controlul inspectorilor antifraudă a vizat activitatea firmei din perioada 2021–2025. Verificările au scos la iveală și venituri nedeclarate, precum și deduceri nejustificate de TVA, potrivit Profit.ro.

Muncitori plătiți prin conturile personale ale directorului și ale mamei sale

Aproximativ 100 de persoane au primit bani prin intermediul conturilor bancare personale ale directorului companiei și ale mamei acestuia. Transferurile erau însoțite de explicații precum „împrumut”, „chirie”, „cazare” sau „rată”.

Inspectorii au stabilit că o parte dintre beneficiari erau angajați care primeau mai mulți bani decât figurau în declarațiile fiscale. Alte persoane lucrau pentru companie fără contracte individuale de muncă. Plățile identificate în aceste două categorii însumează aproximativ 2,19 milioane de lei.

Firma, înființată pe numele unui prieten din copilărie

Separat, ANAF a constatat că directorul ar fi folosit în interes personal 3,7 milioane de lei și 155.000 de euro din fondurile companiei.

Inspectorii au verificat inclusiv modul în care era condusă societatea. Administratorul oficial al firmei a declarat că a acceptat să semneze actele de înființare la rugămintea directorului, cu care era prieten din copilărie. Acesta din urmă nu ar fi putut, la momentul respectiv, să deschidă o societate pe numele său.

Nereguli fiscale de milioane de lei

În urma controlului, ANAF a identificat:

venituri nedeclarate de aproximativ 1,9 milioane de lei;

TVA dedusă nejustificat în valoare de 1,7 milioane de lei;

impozite și contribuții salariale datorate de aproximativ un milion de lei.

Valoarea veniturilor nedeclarate nu trebuie confundată cu prejudiciul fiscal. Aceasta reprezintă baza asupra căreia pot fi calculate obligațiile fiscale datorate statului.

ANAF intensifică verificările în sectorul construcțiilor

Munca nedeclarată are consecințe atât asupra bugetului de stat, cât și asupra lucrătorilor. Persoanele care muncesc fără contract riscă să fie private de drepturile aferente perioadelor lucrate, inclusiv de contribuțiile la pensie.

Nu este primul caz de acest fel descoperit în industria construcțiilor. În luna iunie, inspectorii antifraudă au anunțat identificarea unui prejudiciu de aproximativ 8,7 milioane de lei la o altă companie din acest sector.

În cazul respectiv, societatea declarase achiziții de aproximativ 27 de milioane de lei prin intermediul unor facturi utilizate pentru a ascunde proveniența forței de muncă.