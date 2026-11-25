Gigantul chinez Huawei a fost găsit vinovat într-un amplu dosar penal instrumentat de autoritățile americane, după opt ani de investigații și proceduri judiciare. Compania a fost acuzată că a obținut ilegal tehnologii dezvoltate de firme americane și că a ascuns informații privind operațiunile sale comerciale din Iran.

Un juriu federal din Brooklyn, New York, a declarat marți, 24 noiembrie, compania Huawei vinovată pentru zece dintre cele 12 capete de acuzare. Printre acestea se numără frauda bancară, încălcarea sancțiunilor internaționale și conspirația în vederea furtului de secrete comerciale, relatează Reuters.

Compania a fost însă achitată în privința acuzațiilor de conspirație pentru obstrucționarea justiției și de conspirație în cadrul unei organizații criminale. Procesul a durat 12 săptămâni, timp în care procurorii au audiat peste 60 de martori, iar apărarea a chemat alți 15.

Tehnologii ale companiilor americane, obținute ilegal

Potrivit Departamentului de Justiție al Statelor Unite, Huawei și mai multe dintre subsidiarele sale au desfășurat, de-a lungul a două decenii, activități ilegale pentru a obține avantaje în fața concurenței. Printre companiile prejudiciate se numără Cisco, T-Mobile, Quintel și producătorul de semiconductori CNEX.

Anchetatorii americani au prezentat dovezi privind copierea codurilor-sursă utilizate de Cisco pentru echipamentele sale de rețea, precum și obținerea ilegală a unor informații despre tehnologia antenelor de telecomunicații.

În cazul T-Mobile, procurorii au arătat că angajații Huawei au transmis în China informații confidențiale despre un robot utilizat pentru testarea ecranelor tactile ale telefoanelor mobile.

Afaceri ascunse în Iran și un scandal diplomatic

Dosarul penal își are originile în anul 2018, când Meng Wanzhou, fiica fondatorului Huawei și director financiar al companiei, a fost reținută în Canada, în baza unui mandat emis de autoritățile americane.

Procurorii o acuzau că a furnizat informații false reprezentanților băncii HSBC privind activitatea comercială a Huawei în Iran. Potrivit Departamentului american de Justiție, grupul chinez și-a derulat o parte dintre operațiunile din Iran prin intermediul societății Skycom, ascunzând natura relațiilor dintre cele două companii.

Reținerea lui Meng Wanzhou a declanșat o criză diplomatică între Statele Unite, Canada și China. Aceasta a revenit în China în 2021, după încheierea unui acord cu procurorii americani. Acuzațiile formulate împotriva sa au fost ulterior retrase. În 2019, administrația americană a inclus Huawei pe lista companiilor supuse restricțiilor comerciale, limitându-i accesul la tehnologia dezvoltată în Statele Unite.

Huawei va contesta verdictul

Reprezentanții companiei chineze au respins concluziile procurorilor și au anunțat că vor continua demersurile juridice pentru apărarea intereselor grupului. Brian Heberlig, avocatul Huawei, a declarat că se așteaptă ca societatea să facă apel împotriva verdictului.

Judecătoarea federală Ann Donnelly urmează să stabilească sancțiunile pe 14 septembrie 2027. Compania riscă amenzi, confiscarea unor bunuri și plata de despăgubiri. Valoarea sancțiunilor financiare nu este cunoscută deocamdată.