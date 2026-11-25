Economia mondială intră în 2027 sub presiunea datoriilor publice record, a costurilor ridicate de împrumut și a conflictelor militare. Agenția de evaluare financiară Fitch Ratings menține o perspectivă neutră pentru ratingurile suverane la nivel global, însă avertizează că echilibrul economic ar putea fi afectat inclusiv de o scădere puternică a pieței inteligenței artificiale.

Fitch estimează că economia mondială va crește cu aproximativ 2,5% în 2027. Consumul din Statele Unite și investițiile în inteligența artificială vor contribui la susținerea activității economice, relatează Reuters.

Scenariul agenției ia în calcul și o reducere a tensiunilor dintre Statele Unite și Iran, care ar favoriza ieftinirea petrolului și temperarea inflației. Riscul reluării ostilităților rămâne însă ridicat.

Datoria publică mondială va ajunge la 115.000 de miliarde de dolari

Una dintre principalele probleme identificate de Fitch este deteriorarea finanțelor publice. Datoria cumulată a statelor ar urma să crească cu peste 7.000 de miliarde de dolari până la sfârșitul anului 2027.

Aceasta ar ajunge la aproximativ 115.000 de miliarde de dolari, reprezentând 88% din produsul intern brut mondial. Cel puțin 13 țări ar urma să înregistreze deficite bugetare de minimum 6,5% din PIB, în timp ce valoarea mediană a deficitelor la nivel mondial se va situa în apropierea pragului de 3%.

Fitch anticipează și o nouă majorare a dobânzii de referință în Statele Unite, în decembrie. Potrivit estimărilor agenției, Rezerva Federală ar urma să mențină dobânda la 4,25% pe parcursul anului viitor. Refinanțarea împrumuturilor ajunse la scadență în condiții mai costisitoare va pune o presiune suplimentară asupra bugetelor naționale.

Europa Occidentală și America de Nord, printre regiunile vulnerabile

Perspectivele de rating sunt mai puțin favorabile în cazul economiilor din Europa Occidentală și America de Nord. Potrivit Fitch, polarizarea politică și nemulțumirile populației complică adoptarea măsurilor necesare pentru reducerea deficitelor bugetare.

La intrarea în 2027, 13 state beneficiază de perspective pozitive de rating, în timp ce alte 12 au perspective negative, potrivit agenției Anadolu. Statele din această ultimă categorie însumează datorii de aproximativ 7.800 de miliarde de dolari, de 19 ori mai mari decât cele ale țărilor cu perspective pozitive.

Inteligența artificială, motor de creștere și factor de risc

Fitch atrage atenția asupra vulnerabilităților generate de expansiunea rapidă a sectorului inteligenței artificiale. O depreciere accentuată a acțiunilor companiilor din domeniu sau o reducere a investițiilor în această tehnologie ar putea afecta ritmul creșterii economice.

La rândul său, agenția Moody’s a stabilit o perspectivă stabilă pentru ratingurile suverane în 2027. Aceasta avertizează însă asupra creșterii gradului de îndatorare în trei dintre cele mai mari economii ale lumii: Statele Unite, China și India.