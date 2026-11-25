Venezuela se pregătește pentru ceea ce ar putea deveni una dintre cele mai mari restructurări de datorii din istorie. Guvernul de la Caracas a făcut publică o evaluare a obligațiilor financiare ale țării, care se ridică la 237,5 miliarde de dolari, echivalentul a 242% din produsul intern brut înregistrat la sfârșitul anului 2025.

Documentul, publicat marți, oferă investitorilor o imagine asupra situației financiare a Venezuelei, după ani în care accesul la informații economice detaliate a fost limitat, relatează Reuters, potrivit El.economista.

Autoritățile recunosc că actualul nivel al datoriei nu mai poate fi susținut și pregătesc negocieri cu creditorii.

China și Rusia, printre creditorii Venezuelei

O parte importantă a obligațiilor financiare provine din împrumuturile contractate de stat și de compania petrolieră națională PDVSA. Datoriile aferente euroobligațiunilor se ridică la 110,1 miliarde de dolari. Din această sumă, 45,9 miliarde de dolari reprezintă dobânzi neachitate.

Venezuela mai are de rambursat Chinei 16,68 miliarde de dolari, în timp ce obligațiile financiare față de Rusia ajung la 5,08 miliarde de dolari.

Totuși, suma totală prezentată de autorități include și datorii între entitățile din sectorul public venezuelean. Cel puțin 35 de miliarde de dolari din obligațiile companiei PDVSA se încadrează în această categorie. Venezuela a intrat în incapacitate de plată în 2017, pe fondul unei crize economice care a determinat milioane de cetățeni să părăsească țara.

Guvernul mizează pe revenirea industriei petroliere

Redresarea economiei depinde în mare măsură de capacitatea Venezuelei de a valorifica resursele sale petroliere. Autoritățile și-au propus ca producția să ajungă la 2,9 milioane de barili pe zi în 2036, față de puțin peste un milion de barili pe zi în 2025.

Guvernul estimează că exporturile de petrol vor genera venituri de 30,1 miliarde de dolari în 2026. Președinta interimară Delcy Rodriguez încearcă să atragă investitori străini în industria petrolului și gazelor naturale. În acest scop, legislația a fost modificată pentru a facilita participarea companiilor private la exploatarea resurselor.

Executivul anticipează o creștere economică de 5% în acest an și estimează că PIB-ul ar putea ajunge la 200,9 miliarde de dolari în următorii cinci ani.

Fondul Monetar Internațional analizează situația Venezuelei

Publicarea datelor financiare a fost urmată de o creștere a valorii obligațiunilor venezuelene pe piețele financiare.

Fondul Monetar Internațional analizează informațiile transmise de guvernul de la Caracas. Reluarea colaborării cu instituția financiară internațională ar putea facilita accesul țării la noi surse de finanțare.

Investitorii așteaptă o analiză care să clarifice capacitatea de plată a statului. Guvernul nu a anunțat deocamdată când va publica documentul, iar condițiile concrete ale restructurării rămân necunoscute.