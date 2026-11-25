Președintele american Donald Trump îl primește miercuri, 25 noiembrie, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, la reședința sa din Mar-a-Lago, Florida. Întâlnirea are loc pe fondul tensiunilor dintre Washington și aliații europeni, dar și al eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului din Ucraina.

Discuțiile au fost confirmate atât de Casa Albă, cât și de Alianța Nord-Atlantică. Potrivit unui comunicat oficial al NATO, Mark Rutte se va întâlni și cu alți oficiali de rang înalt ai administrației americane. Nu sunt programate declarații de presă.

Întrevederea are loc la mai puțin de o săptămână după reuniunea din China, la care Donald Trump a discutat cu președintele rus Vladimir Putin și cu liderul chinez Xi Jinping, relatează Reuters, potrivit Euronews.

Europa vrea un loc la masa negocierilor

Apropierea afișată de Donald Trump față de Vladimir Putin și Xi Jinping în timpul întâlnirii din China a provocat nemulțumiri în rândul aliaților europeni, dar și al democraților americani.

Mark Rutte a adoptat însă o poziție conciliantă, apreciind că dialogul dintre marile puteri nucleare este firesc.

Statele europene insistă să participe direct la negocierile privind încheierea războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Liderii mai multor țări europene s-au reunit săptămâna trecută la Berlin, alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski și de reprezentanții administrației americane.

La reuniune au participat trimișii speciali ai Washingtonului, Steve Witkoff și Jared Kushner. Liderii europeni au avertizat asupra riscului ca un eventual acord de pace să fie negociat fără implicarea directă a Europei.

Garanții de securitate pentru Ucraina, după modelul NATO

Jared Kushner, consilierul și ginerele președintelui american, a declarat săptămâna trecută că Donald Trump este deschis posibilității de a oferi Ucrainei garanții de securitate inspirate de articolul 5 al Tratatului NATO.

Acest articol consacră principiul apărării colective, potrivit căruia un atac armat împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor aliaților.

Kushner a susținut că partea rusă a devenit mai receptivă la această posibilitate. Donald Trump a precizat ulterior că nu dorește să discute în detaliu despre garanțiile de securitate înaintea stabilirii unui acord de pace mai amplu.

La rândul său, Volodimir Zelenski a semnalat că mecanismul prin care ar funcționa aceste garanții nu este încă suficient de clar.

Tensiuni între Washington și aliații europeni

Întâlnirea dintre Donald Trump și Mark Rutte intervine și într-un context marcat de divergențe privind cheltuielile militare, relațiile comerciale și sprijinul acordat Statelor Unite în conflictul cu Iranul.

Președintele american a criticat în repetate rânduri contribuția aliaților europeni la apărarea comună, în timp ce secretarul general al NATO a încercat să mențină unitatea Alianței.