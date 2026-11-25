Grupul israelian Hagag, cunoscut pentru investițiile sale imobiliare din România, își extinde afacerile în sectorul energetic. Compania a obținut noi autorizații pentru înființarea unor rețele de distribuție a gazelor naturale în șase localități din județele Argeș și Teleorman.

Investitorul controlat de omul de afaceri Yitzhak Hagag a primit autorizații pentru dezvoltarea infrastructurii de gaze în satele Ciofrângeni, Burluși și Lacurile, din comuna Ciofrângeni, județul Argeș.

Alte trei localități vizate sunt Băneasa, Salcia și Tudor Vladimirescu, din comuna Salcia, județul Teleorman, potrivit Profit.ro.

Investiții de peste 400 de milioane de euro în energie

Grupul israelian a intrat pe piața energetică din România în noiembrie 2025, prin preluarea companiei BTD Distribuție și Furnizare. Societatea românească activează în domeniul construcției și administrării rețelelor de gaze naturale, dar și în cel al furnizării.

Prin această achiziție, Hagag a preluat personalul companiei, contractele aflate în derulare, precum și drepturile și obligațiile rezultate din licitațiile câștigate anterior.

Operațiunile din sectorul energetic sunt derulate sub marca Hagag Energy.

Planul de dezvoltare al companiei prevede investiții totale de aproximativ 400 de milioane de euro în următorii opt până la zece ani. Circa 100 de milioane de euro sunt destinate dezvoltării și operării rețelelor de distribuție a gazelor naturale, potrivit declarațiilor făcute în aprilie 2026 de Răzvan Pârvulescu, director de dezvoltare în cadrul Hagag Energy, la Forumul Energiei, organizat de Financial Intelligence.

Investitorul are în vedere și proiecte în domeniul energiei regenerabile și al stocării energiei.

Rețele de gaze în 18 județe

În primăvara acestui an, reprezentanții Hagag Energy anunțau că societatea deținea 74 de arii concesionate, care acopereau 96 de localități și trei orașe din 18 județe ale țării.

Compania mizează pe extinderea infrastructurii în comunitățile unde accesul la gaze naturale este încă limitat. Dezvoltarea acestor rețele ar putea facilita atât racordarea gospodăriilor, cât și atragerea unor investiții industriale în mediul rural.

Reprezentanții Hagag au semnalat însă că obținerea numeroaselor avize necesare construirii rețelelor poate întârzia finalizarea proiectelor. Totodată, investitorul analizează posibilitatea utilizării noii infrastructuri pentru distribuția biometanului și a amestecurilor de gaze naturale cu hidrogen.

De la afaceri imobiliare la distribuția gazelor naturale

Hagag este prezent de mai mulți ani pe piața imobiliară din România, unde deține un portofoliu evaluat la peste 300 de milioane de euro.

Printre proprietățile dezvoltate de investitorul israelian se numără fostul sediu Petrom de pe Calea Victoriei, Palatul Știrbei și proiecte rezidențiale din nordul Capitalei. Grupul mizează inclusiv pe dezvoltarea pieței românești de gaze naturale în perspectiva exploatării zăcămintelor din Marea Neagră, prin proiectul Neptun Deep.