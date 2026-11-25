Decizia Uniunii Europene de a limita importurile de automobile hibride din afara blocului comunitar ar putea schimba strategia de producție a grupului Renault. Restricțiile care vizează inclusiv Marocul și Turcia ar putea determina constructorul auto să readucă producția unor modele Dacia în România.

Noile măsuri adoptate de Comisia Europeană vor intra în vigoare la 1 decembrie 2026 și se vor aplica pentru o perioadă de 200 de zile, până la 18 iunie 2027. Deși principalul obiectiv este protejarea industriei auto europene în fața concurenței chineze, decizia afectează și producătorii europeni care dețin fabrici în afara Uniunii Europene.

Potrivit Profit.ro, printre mărcile afectate se numără Dacia, care produce modelul Sandero în Maroc, în timp ce noul model Striker este fabricat la Bursa, în Turcia.

Dacia, afectată de restricțiile impuse Marocului și Turciei

Situația este complicată în special pentru Sandero, unul dintre cele mai vândute automobile ale mărcii românești pe piața europeană. Limitarea importurilor din Maroc ar putea crea dificultăți pentru Renault în asigurarea volumelor necesare pentru a răspunde cererii din Europa.

Conform regulamentului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, principalele țări vizate beneficiază de următoarele cote de import pentru cele 200 de zile:

China: 191.780 de automobile;

Japonia: 170.889 de automobile;

Turcia: 126.320 de automobile;

Marea Britanie: 105.402 automobile;

Coreea de Sud: 67.924 de automobile;

Mexic: 34.755 de automobile;

Maroc: 23.954 de automobile.

Aceste volume nu sunt rezervate unui singur constructor auto, ci trebuie împărțite între producătorii care exportă din țările respective.

Bruxelles-ul încearcă să limiteze ofensiva chineză

Decizia Comisiei Europene vine după o creștere accelerată a importurilor de automobile hibride din China. Acestea au ajuns la 486.582 de unități în perioada iulie 2025 – iunie 2026, comparativ cu 46.001 unități în 2023.

Potrivit investigației autorităților europene, automobilele hibride importate au fost oferite la prețuri cu 18,3% mai mici, în medie, decât modelele europene comparabile. În același timp, profitabilitatea constructorilor europeni a scăzut cu 57% față de 2023.

Producătorii chinezi și-au orientat tot mai mult exporturile către segmentul automobilelor hibride după introducerea, în 2024, a taxelor vamale suplimentare pentru mașinile electrice fabricate în China.

O nouă oportunitate pentru uzina de la Mioveni

În aceste condiții, România ar putea deveni una dintre beneficiarele indirecte ale măsurilor adoptate la Bruxelles. O eventuală relocare a producției modelelor hibride Sandero și Striker la Mioveni ar permite grupului Renault să evite restricțiile aplicate importurilor din afara Uniunii Europene.

O astfel de decizie ar putea contribui la creșterea producției uzinei din Argeș, la protejarea locurilor de muncă și la dezvoltarea industriei locale de componente auto.

Reprezentanții Renault Group au transmis pentru Profit.ro că susțin investigația Comisiei Europene, însă consideră necesară o evaluare detaliată a consecințelor asupra tuturor țărilor vizate.