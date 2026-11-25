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Rugină la un SUV de numai doi ani și jumătate

Problema a fost descoperită de un proprietar din Polonia în timp ce schimba singur roțile mașinii. Deși SUV-ul avea numai doi ani și jumătate, rugina acoperise deja componentele suspensiei, iar pe partea de jos a caroseriei se vedeau pete de coroziune, scrie libertatea.ro.

Mecanicii de la service-ul autorizat la care a apelat bărbatul au confirmat situația și au fost de acord să remedieze în garanție porțiunile de caroserie afectate.

Pentru suspensie și pentru celelalte piese demontabile, reparația nu urma să fie gratuită, pentru că problemele erau tratate drept estetice, nu tehnice.

Service-ul i-a propus curățarea ruginii cu polizorul și apoi aplicarea unui strat de protecție. Proprietarul a refuzat, de teamă că o șlefuire agresivă ar putea afecta și protecția anticorozivă din fabrică. A dus mașina la un atelier specializat, unde aceasta a stat o săptămână pentru un tratament complet.

Ce acoperă, de fapt, garanția anticorozivă

O mașină nouă nu are neapărat toate componentele la fel de bine apărate împotriva coroziunii. Rugina apare și se extinde mai ușor din cauza umezelii, a noroiului și a sării împrăștiate iarna pe drumuri, în special acolo unde stratul de protecție e insuficient sau deteriorat.

La unele mașini primele semne de coroziune pot apărea chiar după primul sezon rece, arată sursa citată.

Dificultatea ține de faptul că, de multe ori, garanția anticorozivă dată de producători privește doar perforarea caroseriei, adică găurile care apar atunci când metalul ruginește din interior spre exterior.

Petele de rugină de la suprafață, coroziunea care începe din exterior sau deteriorarea pieselor suspensiei pot rămâne neacoperite.

În plus, în funcție de condițiile fiecărui producător, garanția pentru perforare poate fi afectată dacă proprietarul refuză o reparație recomandată după ce la revizie s-au găsit urme de rugină.

Din acest motiv, șoferii care vor un tratament suplimentar la un atelier independent ar trebui să afle mai întâi ce lucrări pot fi făcute fără riscuri pentru garanție. Unele mărci chinezești oferă, cu plată, protecție anticorozivă în plus, inclusiv pentru mașinile noi.

Protecția pusă peste rugină, o greșeală frecventă

Una dintre cele mai des întâlnite greșeli este ca rugina să fie acoperită cu vopsea, ceară sau un produs bituminos fără ca metalul să fie curățat bine.

La început, partea de jos a mașinii poate părea în stare mai bună, însă rugina rămasă sub strat continuă să se întindă.

Pe zonele corodate, vopseaua se poate desprinde, ceara nu ține mult, iar stratul bituminos, numit de șoferi „antifon” sau „teroson”, poate crăpa cu timpul.

Apa intră prin aceste crăpături și rămâne blocată între metal și protecție. Astfel, după un an sau doi, coroziunea poate ajunge mult mai avansată decât era înainte de tratament.

„Soluția nu este ascunderea ruginii, ci îndepărtarea ei înainte de aplicarea protecției”, subliniază sursa citată.

Etapele unui tratament corect al șasiului

La o mașină care are deja rugină, un tratament complet înseamnă mai multe etape, nu doar pulverizarea unui produs pe șasiu.

Primul pas este spălarea și uscarea completă a părții inferioare, ca să dispară noroiul, nisipul și celelalte depuneri.

Apoi sunt acoperite piesele care nu trebuie să intre în contact cu substanțele folosite, cum ar fi discurile și plăcuțele de frână, sistemul de evacuare, unele componente ale motorului, piesele din cauciuc și conexiunile electrice.

Abia după aceea se trece la îndepărtarea ruginii, pentru care atelierele specializate pot folosi gheață carbonică, laser sau, în unele cazuri, sablare.

Urmele de coroziune rămase pot primi un tratament chimic, cu produse care încetinesc sau blochează oxidarea.

Ca să funcționeze, aceste produse au nevoie de temperatura potrivită și de un anumit timp de acțiune, care ajunge uneori la câteva zeci de ore.

Protecția propriu-zisă se aplică abia după ce suprafața este pregătită. În cazul prezentat ea a constat într-un grund epoxidic, un strat de vopsea polimerică și un material în plus pentru zonele lovite frecvent de pietre.

Grundul epoxidic separă metalul de factorii care declanșează coroziunea, iar pentru tratamentul descris publicația indică un strat de circa 200 de microni sau chiar mai gros.

În final se folosesc produse pe bază de ceară, inclusiv pentru praguri și pentru alte cavități greu de atins, numite profile închise. La SUV-ul din Polonia, întregul proces a durat o săptămână.

Ceara, varianta potrivită pentru mașinile noi

La mașinile fără urme de rugină, ceara poate fi o protecție mai simplă și mai ieftină. Ea se aplică pe partea inferioară, după ce aceasta a fost curățată și uscată, și poate întregi protecția din fabrică. Ceara ajută și în zonele închise ale caroseriei, unde umezeala tinde să persiste.

Cât rezistă depinde însă de condițiile în care este folosită mașina. Acolo unde e expus la apă, noroi și sare, stratul se poate uza sau crăpa într-un interval cuprins între câteva luni și doi ani. Iar dacă metalul are deja rugină sau protecția originală e deteriorată, ceara singură nu rezolvă problema.

Uleiul și antifonul, soluții cu riscuri

Unele ateliere lucrează cu produse pe bază de ulei, care intră în spațiile înguste și pot frâna coroziunea.

Ele sunt utile mai ales la mașinile mai vechi, inclusiv în zonele în care ceara aplicată anterior s-a degradat. Problema este că uleiul se poate scurge, poate fi spălat de pe suprafețele exterioare și poate ajunge pe piese care nu trebuie să intre în contact cu el.

Pentru cavitățile caroseriei, o alternativă este unsoarea anticorozivă aplicată la cald, care pătrunde în spațiile înguste și se întărește când se răcește.

Este utilă la praguri, uși și capote, dar nu reprezintă neapărat varianta optimă pentru suprafețele exterioare ale șasiului.

Nici antifonul bituminos nu se aplică direct pe rugină. El poate servi ca strat suplimentar împotriva pietrelor, însă doar dacă metalul a fost pregătit și protejat corect înainte.

Conform aceleiași surse, la o camionetă Mitsubishi materialul bituminos fusese aplicat pe partea inferioară, inclusiv peste rugină. După numai șase luni, stratul a început să se dezlipească, iar coroziunea făcuse progrese considerabile.

Limitele sablării

Sablarea curăță rugina chiar și din zonele greu accesibile, dar cere precauție. Pe metalul foarte corodat, procedeul poate lăsa mici denivelări. Grundul epoxidic aplicat peste ele poate ieși cu grosimi inegale și nu mai acoperă uniform suprafața.

În aceste cazuri e nevoie fie de mai multe straturi de protecție, fie de metode de curățare mai blânde. Când rugina e foarte avansată, sablarea poate dezvălui chiar găuri în metal, semn că piesa are nevoie de tinichigerie, nu doar de un tratament anticoroziv.

Prețul tratamentelor

Costurile variază mult după starea mașinii și tipul de tratament. În Polonia, protejarea cu ceară a unei mașini noi poate costa în jur de 337 de euro.

Prețurile obișnuite pornesc însă de la 450 de euro, iar pentru autoturismele mari se pot ridica la 675 de euro.

Proprietarul SUV-ului de doi ani și jumătate a achitat în jur de 1.530 de euro pentru curățarea ruginii, tratarea suspensiei și protecția anticorozivă în mai multe straturi.

Cât ține protecția și cum se previne rugina

Făcut corect, un tratament complet poate apăra partea de jos a mașinii mai mulți ani, fără să elimine însă nevoia controalelor periodice.

Unele ateliere dau garanții de câțiva ani și recomandă o primă verificare după circa doi ani. Mai departe, întreținerea se poate reduce la curățarea unor zone și la completarea stratului de ceară.

La mașinile mai vechi, produsele pe bază de ulei trebuie uneori refăcute mai des, chiar în fiecare an.

Pe piață există și spray-uri anticorozive cu tuburi subțiri, cu care pot fi tratate anumite cavități. Protecția integrală a șasiului rămâne însă o lucrare pentru care sunt necesare echipamente și condiții speciale.