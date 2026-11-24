Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat că țara sa este responsabilă pentru atacul cu drone de sâmbătă asupra unei nave rusești care transporta arme în Golful Finlandei.

El a confirmat într-un interviu acordat Bloomberg pe 24 noiembrie că Ucraina a atacat nava de marfă rusească Sparta II, sancționată de Statele Unite și Ucraina, în Golful Finlandei pe 21 noiembrie cu o dronă.

Nava are un istoric de transport de echipamente militare rusești, în apele internaționale înainte ca aceasta să ajungă în apele teritoriale finlandeze, ridicând semne de întrebare cu privire la securitatea transportului maritim comercial în Marea Baltică.

Țintă legitimă

Președintele ucrainean a spus că nava era o țintă legitimă pentru autoapărarea Ucrainei, având în vedere că transporta arme.

Deși a apărat dreptul Ucrainei de a ataca nava, el a recunoscut și că atacul ar fi putut stârni îngrijorări în rândul aliaților Ucrainei.

Nave finlandeze, estoniene și rusești au participat la o operațiune comună de salvare pentru a stinge incendiul de la bordul navei sub pavilion rusesc, deținută de o companie maritimă cu legături cu Ministerul Apărării din Rusia.

Duminică, o ambarcațiune rusească a remorcat nava Sparta II înapoi în apele rusești, unde este ancorată în prezent la Sankt Petersburg.

Zelenski a susținut că nava de marfă era o țintă militară legitimă.

„Am făcut totul corect”, a declarat Zelenski pentru Bloomberg într-un interviu publicat marți.

„Fiecare navă sub pavilion rusesc, orice transportă arme sau orice încărcătură autorizată care poate transporta Dumnezeu știe ce – este o țintă legitimă pentru noi în apele teritoriale sau neutre ale Rusiei”.

Zelenski a declarat că atacul a avut loc în apele teritoriale ale Rusiei. „Aveam toate drepturile pentru asta, apoi s-a produs o oarecare deviație și, cu siguranță, există semne de întrebare”, a spus el.

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El a recunoscut că unii aliați europeni sunt „îngrijorați când se întâmplă ceva în Marea Baltică”.

Zelenski a spus că le-a cerut miniștrilor săi și armatei să „comunice mai mult cu partenerii, astfel încât aceștia să aibă suficiente detalii și să nu existe surprize”.

Comentariile lui Zelenski vin în contextul în care ministrul norvegian al Apărării, Tore O. Sandvik, a declarat că atacurile ucrainene asupra țintelor rusești din regiunea Mării Baltice „trebuie să respecte nevoia noastră de stabilitate în zonele noastre apropiate”.

Ministrul finlandez al apărării a ridicat deja la Kiev problema riscurilor la adresa transportului maritim civil.

„Le-am spus ucrainenilor de data aceasta, și puțin mai devreme, cât de sensibilă este această porțiune îngustă a Golfului Finlandei, chiar între noi și Estonia, în ceea ce privește siguranța mediului și siguranța navelor civile”, a declarat el pentru publicația finlandeză Yle.

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